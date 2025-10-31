La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Sergio Mayer Mori se prepara para traiconar a uno de sus compañeros
El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer Mori salió de la placa de nominados luego de que ganara la prueba de salvación. Además, tiene la ventaja de salvar a uno de sus compañeros y traicionar a alguien más.
Los nominados de La Granja VIP:
- Lis Vega
- Manola Díez
- Eleazar Gómez
