La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Sigue a los habitantes minuto a minuto en el reality show: El hijo de Bárbara Mori salió de la placa de nominados

La Granja VIP: Sergio Mayer
La Granja VIP: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros. (IG: @lagranjavipmx)

Sergio Mayer Mori se prepara para traiconar a uno de sus compañeros

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer Mori salió de la placa de nominados luego de que ganara la prueba de salvación. Además, tiene la ventaja de salvar a uno de sus compañeros y traicionar a alguien más.

Los nominados de La Granja VIP:

  • Lis Vega
  • Manola Díez
  • Eleazar Gómez

