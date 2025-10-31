La emoción del deporte se vive al máximo: Grandes Ligas, Liga MX y NBA en México este fin de semana

El cierre de octubre y el comienza de noviembre trae para el aficionado a los deportes un sinfín de eventos de gran relevancia en el calendario. Este próximo fin de semana se definirá al campeón de las Grandes Ligas, serie que está ganando por el momento los Blue Jays de Toronto 3 a 2 después de ganar sus últimos dos partidos en Los Ángeles.
En el futbol nacional la recta final hacia la liguilla está cerca de concluir con la Jornada 16 que inicia este viernes 31 de octubre, ya hay algunos equipos clasificados y aún restan algunos boletos disponibles para la fiesta grande, por este motivo las últimas dos jornadas serán de vital importancia para definir la posición de los clasificados en liguilla.
No te pierdas ni un minuto de acción dentro del mundo deportivo y sigue de cerca las acciones que habrá este fin de semana, a continuación te compartimos los eventos más importantes con su transmisión en México.
MLB
La Serie Mundial sigue con la pelea entre Dodgers y Blue Jays, con duelos programados tanto viernes como sábado.
Viernes 31 de octubre
- 18:00 | Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays | ESPN y FOX
Sábado 1 de noviembre
- 18:00 | Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays | ESPN y FOX | *Si es necesario
Fútbol europeo
Las principales ligas de Europa disputan jornadas cruciales, incluyendo duelos clave de LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1.
LaLiga (España)
- Viernes 31 de octubre
- 14:00 | Getafe vs Girona | SKY Sports
- Sábado 1 de noviembre
- 07:00 | Villarreal vs Rayo | SKY Sports
- 09:15 | Atlético vs Sevilla | SKY Sports
- 11:30 | Real Sociedad vs Athletic | SKY Sports
- 14:00 | Real Madrid vs Valencia | SKY Sports
- Domingo 2 de noviembre
- 07:00 | Levante vs Celta | SKY Sports
- 09:15 | Alavés vs Espanyol | SKY Sports
- 11:30 | Barcelona vs Elche | SKY Sports
- 14:00 | Betis vs Mallorca | SKY Sports
Premier League (Inglaterra)
- Sábado 1 de noviembre
- 09:00 | Fulham vs Wolves | HBO MAX
- 09:00 | Nottingham Forest vs Manchester United | FOX
- 09:00 | Crystal Palace vs Brentford | FOX
- 09:00 | Brighton vs Leeds | HBO MAX
- 09:00 | Burnley vs Arsenal | HBO MAX
- 11:30 | Tottenham vs Chelsea | HBO MAX
- 14:00 | Liverpool vs Aston Villa | FOX
- Domingo 2 de noviembre
- 08:00 | West Ham vs Newcastle | HBO MAX
- 10:30 | Manchester City vs Bournemouth | FOX
Bundesliga (Alemania)
- Viernes 31 de octubre
- 13:30 | Augsburgo vs Borussia Dortmund | SKY Sports
- Sábado 1 de noviembre
- 08:30 | St. Pauli vs Borussia M’Gladbach | SKY Sports
- 08:30 | Mainz 05 vs Werder Bremen | SKY Sports
- 08:30 | RB Leipzig vs Stuttgart | SKY Sports
- 08:30 | Unión Berlín vs Friburgo | SKY Sports
- 08:30 | Heidenheim vs Eintracht Frankfurt | SKY Sports
- 11:30 | Bayern vs Leverkusen | SKY Sports
- Domingo 2 de noviembre
- 08:30 | Colonia vs Hamburgo | SKY Sports
- 10:30 | Wolfsburgo vs Hoffenheim | SKY Sports
Serie A (Italia)
- Sábado 1 de noviembre
- 08:00 | Udinese vs Atalanta | ESPN y Disney+
- 11:00 | Nápoles vs Como 1907 | ESPN y Disney+
- 13:45 | Cremonese vs Juventus | ESPN y Disney+
- Domingo 2 de noviembre
- 05:30 | Verona vs Inter | DAZN
- 08:00 | Torino vs Pisa | DAZN
- 08:00 | Fiorentina vs Lecce | DAZN
- 11:00 | Parma vs Bolonia | DAZN
- 13:45 | Milan vs Roma | ESPN y Disney+
Ligue 1 (Francia)
- Sábado 1 de noviembre
- 10:00 | PSG vs Niza | FOX
- 12:00 | Mónaco vs París FC | FOX
- 14:05 | Auxerre vs Marsella | FOX
- Domingo 2 de noviembre
- 08:00 | Rennes vs Estrasburgo | FOX
- 10:15 | Nantes vs Metz | FOX
- 10:15 | Toulouse vs Le Havre | FOX
- 10:15 | Lens vs Lorient | FOX
- 10:15 | Lille vs Angers | FOX
- 13:45 | Brest vs Lyon | FOX
Clásico regio en la Jornada 16 de la Liga MX
La Liga MX encara la recta final de la fase regular con partidos definitorios en diferentes horarios y días.
Viernes 31 de octubre
- 19:00 | Necaxa vs Santos Laguna | Claro Sports
- 21:00 | Atlético San Luis vs Bravos | ESPN y Disney+
- 21:05 | Puebla vs Cruz Azul | Azteca 7
Sábado 1 de noviembre
- 17:00 | Atlas vs Toluca | TUDN
- 19:05 | Rayados vs Tigres | TUDN
- 21:10 | América vs León | TUDN
Domingo 2 de noviembre
- 12:00 | Pumas vs Xolos | TUDN
- 17:00 | Gallos Blancos vs Mazatlán | FOX
- 19:00 | Pachuca vs Chivas | FOX
La NBA regresa a México este fin de semana
La temporada regular de la NBA mantiene un ritmo intenso con partidos repartidos entre viernes, sábado y domingo. Siendo el partido entre Pistons y Mavericks el que más resalta este fin de semana, puesto que se jugará en la Ciudad de México este sábado 1 de noviembre.
Viernes 31 de octubre
- 17:00 | Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | NBA League Pass
- 17:00 | Indiana Pacers vs Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 17:30 | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | NBA League Pass
- 18:00 | Chicago Bulls vs New York Knicks | NBA League Pass
- 19:30 | Memphis Grizzlies vs Los Angeles Lakers | ESPN y Disney+
- 20:00 | Phoenix Suns vs Utah Jazz | NBA League Pass
- 20:00 | Portland Trail Blazers vs Denver Nuggets | NBA League Pass
- 20:30 | Los Angeles Clippers vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass
Sábado 1 de noviembre
- 15:00 | Milwaukee Bucks vs Sacramento Kings | NBA League Pass
- 16:00 | Charlotte Hornets vs Minnesota Timberwolves | NBA League Pass
- 17:00 | Washington Wizards vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 17:00 | Indiana Pacers vs Golden State Warriors | NBA League Pass
- 18:00 | Boston Celtics vs Houston Rockets | NBA League Pass
- 19:00 | Phoenix Suns vs Denver Nuggets | Disney Plus
- 20:00 | Detroit Pistons vs Dallas Mavericks | ESPN y Disney+
Domingo 2 de noviembre
- 14:30 | Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass
- 17:00 | Cleveland Cavaliers vs Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 17:00 | Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers | NBA League Pass
- 17:00 | Toronto Raptors vs Memphis Grizzlies | NBA League Pass
- 17:00 | Charlotte Hornets vs Utah Jazz | NBA League Pass
- 18:00 | New York Knicks vs Chicago Bulls | NBA League Pass
- 19:00 | Phoenix Suns vs San Antonio Spurs | NBA League Pass
- 20:30 | Los Angeles Lakers vs Miami Heat | NBA League Pass