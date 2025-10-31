Gaby Jiménez, una de las diputadas que “peleó” por estar junto a Harfuch, se autonombra “la Batichica vicecoordinadora”

Gabriela Jiménez, tomó con humor el apodo que le fue asignado luego del incidente ocurrido con Harfuch Crédito: Ig: gabyjimenezgo

La diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, tomó con humor el apodo que le fue asignado luego del incidente ocurrido durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la Cámara de Diputados.

En tono de broma, Jiménez aseguró que no se siente ofendida por el mote y que incluso lo ha adoptado con entusiasmo.

Gaby Jiménez acepta su apodo de "Batichica" Crédito: Ig: Jessisaiden

“Yo no lo veo como una ofensa. El doctor Ricardo Monreal lo dijo como un chascarrillo y ahora ya me dicen la Batichica, la Batichica vicecoordinadora”, comentó entre risas.

Además, adelantó que planea asistir vestida de Batichica a un evento del Día de Muertos con niñas y niños de su distrito en Azcapotzalco.

“Les voy a mandar fotos para que me digan si sí o no”, agregó, dejando claro que decidió apropiarse del apodo que surgió en redes sociales.

La pelea por la foto con Harfuch

El origen del episodio se remonta a la visita de Omar García Harfuch a la Cámara de Diputados, donde sostuvo una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Las diputadas protagonizaron una disputa por estar a lado del secretario de Seguridad tras una reunión con la Jucopo. Crédito: YouTube Cámara de Diputados

A su salida, el funcionario ofreció una conferencia de prensa que terminó opacada por una escena inesperada entre dos legisladoras morenistas.

Durante el evento, Gabriela Jiménez y Jessica Saiden Quiroz fueron captadas discutiendo sobre quién debía colocarse al lado de Harfuch para la fotografía oficial.

En el video, que rápidamente se difundió en redes sociales, se observa cómo ambas intentan posicionarse junto al secretario de Seguridad, generando un momento incómodo frente a las cámaras y al resto de los asistentes.

Tras el conflicto, la diputada morenista aclaró la situación. (TW Gabriela Jiménez)

Lo que debía ser una intervención institucional sobre temas de seguridad pública terminó convirtiéndose en una anécdota viral, avivando los comentarios sobre la cercanía de algunas diputadas con el titular de la SSPC.

Aunque ninguna de las legisladoras ha ofrecido disculpas públicas, ambas restaron importancia al incidente y lo atribuyeron a una confusión en medio del protocolo.

Monreal las llama “las Batichicas”

Tras la polémica, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se refirió al suceso con humor.

En un video compartido en redes sociales, el legislador apareció bromeando con Jiménez y Saiden, a quienes llamó “las Batichicas”, en alusión al sobrenombre de “Batman” con el que algunos seguidores se refieren a Harfuch.

Ricardo Monreal les pone apodo a diputadas que protagonizaron incómodo momento junto a Omar García Harfuch. (Tik Tok@ricardomonreala)

Entre risas, Monreal saludó a las diputadas y lanzó el comentario que provocó las carcajadas de todos los presentes.

En el clip también se escucha a alguien decir “el ganón”, lo que desató aún más comentarios en plataformas digitales.

El término “Batichicas” rápidamente se popularizó, convirtiéndose en tendencia y en motivo de bromas dentro y fuera del recinto legislativo.

Con su respuesta, Gaby Jiménez adoptó un apodo que ya la acompaña dentro de San Lázaro: “la Batichica vicecoordinadora”.