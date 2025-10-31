México

Cuándo y cómo se debe retirar la ofrenda de Día de Muertos, según la tradición mexicana

Este proceso no solo evoca respeto a la visita de los fieles difuntos, sino también puede ser un acto de conciencia ambiental

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta es la fecha exacta
Esta es la fecha exacta en la que se debe retirar la ofrenda para no interrumpir la llegada de los fieles difuntos. Foto: (iStock)

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una tradición que honra a los seres queridos que ya partieron y que combina elementos indígenas y religiosos. Cada año, los hogares mexicanos se llenan de color con las ofrendas, donde se colocan alimentos, bebidas, velas, flores y objetos que los difuntos disfrutaban en vida.

De acuerdo con la tradición mexicana, la ofrenda se coloca generalmente el 31 de octubre para recibir a las almas de los niños (los “angelitos”) el 1 de noviembre, y a las de los adultos el 2 de noviembre. Se cree que las almas permanecen en el mundo terrenal hasta el 3 de noviembre, día en que regresan al más allá después de convivir con sus familiares. Por ello, muchas familias retiran la ofrenda el 3 o 4 de noviembre, una vez que las ánimas han partido.

El momento de retirar la ofrenda es considerado también un acto simbólico de despedida y agradecimiento. Según la creencia popular, los alimentos y bebidas colocados ya no tienen “sabor”, pues los difuntos han absorbido su esencia o energía.

Muchas familias consideran que el
Muchas familias consideran que el retirar la ofrenda se debe hacer desde el respeto a la visita de los difuntos. Foto: (iStock)

Sin embargo, eso no significa que deban desecharse sin cuidado. Tradicionalmente, no se tiran a la basura, ya que sería una falta de respeto hacia los difuntos y hacia los alimentos mismos.

Existen varias formas de retirar la ofrenda con respeto y evitar el desperdicio. Algunas familias eligen compartir los alimentos con los vecinos o familiares, a modo de convivencia, recordando que el sentido de la celebración es la unión y la memoria colectiva.

Otras optan por ofrecer la comida a animales o al campo, especialmente el pan y las frutas, como una forma simbólica de devolver a la naturaleza lo que proviene de ella.

También se recomienda separar los elementos orgánicos e inorgánicos. Las flores de cempasúchil, por ejemplo, pueden colocarse en el jardín o en una maceta como abono natural. Las velas y copales deben apagarse con respeto, agradeciendo por la visita de las almas, mientras que las fotografías y objetos personales se guardan en un lugar limpio y seguro hasta el próximo año.

Retirar la ofrenda también puede
Retirar la ofrenda también puede ser un acto de conciencia ecológica. Foto: (iStock)

Para reducir el desperdicio, es aconsejable colocar porciones pequeñas de comida en la ofrenda, especialmente si no se planea consumir después. De este modo, se mantiene el simbolismo sin generar excesos.

Otra práctica que algunas comunidades promueven es reutilizar los adornos tradicionales, como manteles, papel picado o recipientes, conservando el espíritu ecológico y respetuoso de la tradición. Algunas personas incluso deshacen las calaveras de azúcar y las usan como endulzante ara algunas bebidas como el café o infusiones.

En conclusión, retirar la ofrenda del Día de Muertos no significa terminar la celebración, sino cerrar el ciclo con gratitud y cuidado. Hacerlo con respeto, conciencia ambiental y sentido comunitario es una forma de honrar no solo a los difuntos, sino también a la vida misma y a la tierra que nos da alimento.

Temas Relacionados

Día de MuertosOfrendaMedio ambienteLimpiezaHogarmexico-noticias

Más Noticias

Revelan cuál fue la causa de muerte de B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Edomex dio a conocer nuevos detalles del crimen de los músicos colombianos

Revelan cuál fue la causa

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El sismo sucedió a las 0:44 horas, a una distancia de 50 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 114.9 km

Oaxaca registra sismo de magnitud

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud

Cómo cuidar tu sistema respiratorio ante las bajas temperaturas

Adoptar hábitos saludables ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias durante los meses más fríos del año

Cómo cuidar tu sistema respiratorio

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 31 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan cuál fue la causa

Revelan cuál fue la causa de muerte de B-King y Regio Clown

Qué dice “El Azul”, el narcocorrido con el que Junior H desafió la prohibición en Jalisco

Detienen a pareja de colombianos por presunto robo de relojes de alta gama en hoteles de Reforma

Ejército Mexicano y Guardia estatal detienen a 15 personas y aseguran armamento en Tamaulipas

Procesan a “El Flaco”, presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién ganó

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la tercera semana del reality

Internautas rechazan ‘oferta’ de Ángela Aguilar tras ofrecer su canto a quienes la critican

Reavivan rumores de supuesta infidelidad de Mayito a Brenda Bezares, Briggitte Bozzo revela la verdad

Julión Álvarez responde a las críticas por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco

Así fue el sorpresivo encuentro de Belinda y Cher en Hollywood

DEPORTES

Heriberto Jurado marca su primer

Heriberto Jurado marca su primer gol en Europa y clasifica al Cercle Brugge

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 Qatar 2025 en México?

Diego González, cerca de quedarse en Atlas: el club pagaría un millón de euros por su fichaje

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025