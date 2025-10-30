Puebla rendirá homenaje a Manuel Lapuente previo a su duelo ante Cruz Azul

La Franja recordará el legado de Manuel Lapuente, símbolo de los años dorados del club. (Foto: Cuartoscuro)

El Club Puebla prepara un homenaje para recordar a Manuel Lapuente, uno de los personajes más importantes en la historia del equipo.

La institución poblana honrará al técnico que los condujo a los únicos dos campeonatos de Liga en su historia y que marcó una época dentro del futbol mexicano.

De acuerdo con Televisa Puebla, el homenaje se llevará a cabo antes del inicio del último partido del equipo como local en el Apertura 2025, cuando ‘La Franja’ reciba a Cruz Azul este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Exjugadores que compartieron vestidor o cancha con el histórico entrenador fueron invitados por el club para participar en la ceremonia, como parte de un reconocimiento al legado deportivo y humano de Lapuente.

La historia de Lapuente con Puebla

El homenaje reconocerá la influencia de Lapuente dentro y fuera del campo. (X/@LigaBBVAMX)

Manuel Lapuente es considerado una de las figuras más emblemáticas del conjunto camotero, al que llevó a sus mayores logros deportivos y con el que mantuvo una estrecha relación durante décadas.

Antes de convertirse en entrenador, Lapuente fue delantero del Puebla en la década de los sesenta y principios de los setenta, etapa en la que destacó por su liderazgo y conocimiento táctico.

Tal como señala el diario RÉCORD, la historia de Lapuente alcanzó su punto más alto en la temporada 1989-1990, cuando condujo al equipo al doblete histórico al conquistar la Liga y la Copa México. Bajo su dirección, jugadores como Carlos Poblete, Jorge Aravena, Roberto Ruiz Esparza y Paul Moreno formaron un plantel que se convirtió en leyenda del futbol mexicano.

Un legado imborrable

La memoria de Lapuente permanece viva entre jugadores, aficionados y el club. (Cuartoscuro)

Tras esa etapa dorada, Lapuente regresó en varias ocasiones al banquillo del Puebla, siempre con la intención de devolverle protagonismo al club. Aunque los resultados posteriores no replicaron el éxito de 1990, su presencia siempre generó respeto y esperanza entre la afición.

Su último periodo al frente del equipo fue en la temporada 2012-2013, en la que dirigió 32 partidos y sumó nueve victorias, 11 empates y 12 derrotas.

El homenaje en el Estadio Cuauhtémoc recordará la huella que Manuel Lapuente dejó no solo en Puebla, sino en el futbol nacional.

A lo largo de su trayectoria, conquistó cinco títulos de Liga, dos Copas de la Concacaf, una Copa Oro y una Copa Confederaciones, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos en la historia del balompié mexicano.