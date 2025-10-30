México

La Granja VIP: quiénes son los nominados de la tercera semana del reality

La tensión estalló entre los famosos y La Asamblea se llevó a cabo en medio de polémicas

Por Cinthia Salvador

Guardar
(Captura de pantalla La Granja
(Captura de pantalla La Granja VIP)

La tercera semana de nominaciones en La Granja VIP definió a sus candidatos para abandonar el reality tras una jornada marcada por decisiones estratégicas y reglas impuestas por el juego. Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez integran el grupo de concursantes que enfrentará la próxima eliminación.

El lunes, el Legado de Sandra Itzel, eliminada la semana anterior, otorgó la primera nominación directa a Lis Vega, luego de que ambas protagonizaran un desacuerdo dentro de la competencia. Sandra justificó su decisión en base a rupturas personales ocurridas durante su estancia en el programa.

La dinámica continuó con el tradicional Duelo, instancia en la que la Capataz, La Bea, seleccionó a Sergio Mayer Mori y Jawy para medirse en una prueba de destreza con serrucho y piezas de madera. Jawy logró superar el reto, y como consecuencia, Sergio se sumó a la lista de nominados.

A la placa de nominados
A la placa de nominados se sumaron Manola Díez y Eleazar Gómez. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

Durante la Asamblea de este miércoles 29 de octubre, celebrada frente a todos los participantes, se realizó la votación cara a cara que derivó en más nominados. Manola Díez y Eleazar Gómez recibieron la mayoría de los votos, quedando expuestos para la instancia de eliminación. La presencia del Huevo Dorado, elemento que altera la votación al sumar sufragios a criterio de “El Patrón”, incrementó los votos contra Eleazar, que acumuló siete, mientras la actriz quedó con nueve, la cifra más alta de la jornada.

El desenlace de la votación consolidó a estos cuatro concursantes como los nominados de la semana, manteniendo la atención en la competencia y en las estrategias empleadas por los habitantes de La Granja VIP para asegurar su permanencia en el reality.

De acuerdo con los puntos otorgados por los famosos, los nominados en la Asamblea quedaron de esta manera: Manola Díez nominada con 9 votos y Eleazar Gómez nominado con 7 votos.

Manola Díez obtuvo 9 votos
Manola Díez obtuvo 9 votos de sus compañeros. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Omahi
  10. Eleazar Gómez
  11. La Bea
  12. Sergio Mayer Mori
  13. Fabiola Campomanes
  14. Lola Cortés

Quiénes son los peones de la tercera semana

Esta semana los 4 famosos que son peones, están a cargo del cuidado total de los animales y deben cumplir tareas domésticasque incluyen limpieza, alimentación y mantenimiento de las instalaciones, alejados de las comodidades ofrecidas en la casa principal de la granja.

  • Omahi
  • Sergio Mayer Mori
  • Eleazar Gómez
  • Kike Mayagoitia

Temas Relacionados

La Granja VIPManola DíezSergio Mayer MoriEleazar GómezLis Vegamexico-entretenimiento

Más Noticias

SICT reitera: Uber y apps similares no tienen permiso para operar en aeropuertos de México

La Secretaría precisó que la suspensión judicial para Uber no implica un permiso para prestar servicios en dichas áreas

SICT reitera: Uber y apps

Alfredo Adame arremete contra Manola Díez durante la nominación en La Granja VIP

Tras diversos roces en la convivencia dentro del reality, los actores pusieron fin a su amistad

Alfredo Adame arremete contra Manola

Chapultepec y San Juan de Aragón preparan actividades especiales por Día de Muertos

Ambos bosques serán el epicentro de una celebración abierta a todo el público

Chapultepec y San Juan de

Actualización climática en México este 30 de octubre: previsión detallada por estado

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Actualización climática en México este

¿De qué se le acusa a Simón Levy?

La Fiscalía de Justicia de la CDMX sostiene que Simón Levy fue detenido en Portugal; él asegura que permanece en libertad en EEUU

¿De qué se le acusa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H desafía prohibición de

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame arremete contra Manola

Alfredo Adame arremete contra Manola Díez durante la nominación en La Granja VIP

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandar a Niurka por daño moral y difamación

La Granja VIP: Todo lo que pasó la tarde del 29 de octubre

Periodista asegura que Majo Aguilar tuvo que ser hospitalizada por presunto abuso de sustancias

DEPORTES

México exenta a la FIFA

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente