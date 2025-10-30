La Granja VIP: quiénes son los nominados de la tercera semana del reality

(Captura de pantalla La Granja VIP)

La tercera semana de nominaciones en La Granja VIP definió a sus candidatos para abandonar el reality tras una jornada marcada por decisiones estratégicas y reglas impuestas por el juego. Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez integran el grupo de concursantes que enfrentará la próxima eliminación.

El lunes, el Legado de Sandra Itzel, eliminada la semana anterior, otorgó la primera nominación directa a Lis Vega, luego de que ambas protagonizaran un desacuerdo dentro de la competencia. Sandra justificó su decisión en base a rupturas personales ocurridas durante su estancia en el programa.

La dinámica continuó con el tradicional Duelo, instancia en la que la Capataz, La Bea, seleccionó a Sergio Mayer Mori y Jawy para medirse en una prueba de destreza con serrucho y piezas de madera. Jawy logró superar el reto, y como consecuencia, Sergio se sumó a la lista de nominados.

Durante la Asamblea de este miércoles 29 de octubre, celebrada frente a todos los participantes, se realizó la votación cara a cara que derivó en más nominados. Manola Díez y Eleazar Gómez recibieron la mayoría de los votos, quedando expuestos para la instancia de eliminación. La presencia del Huevo Dorado, elemento que altera la votación al sumar sufragios a criterio de “El Patrón”, incrementó los votos contra Eleazar, que acumuló siete, mientras la actriz quedó con nueve, la cifra más alta de la jornada.

El desenlace de la votación consolidó a estos cuatro concursantes como los nominados de la semana, manteniendo la atención en la competencia y en las estrategias empleadas por los habitantes de La Granja VIP para asegurar su permanencia en el reality.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Omahi Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés

Quiénes son los peones de la tercera semana

Esta semana los 4 famosos que son peones, están a cargo del cuidado total de los animales y deben cumplir tareas domésticasque incluyen limpieza, alimentación y mantenimiento de las instalaciones, alejados de las comodidades ofrecidas en la casa principal de la granja.

Omahi

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia