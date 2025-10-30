Inés Gómez Mont abandona a Víctor Álvarez Puga en EEUU y busca refugio para sus hijos en un país sin extradición

Inés Gómez Mont fue ubicada por autoridades en Miami, Florida. (@inesgomezmont, Instagram)

La exconductora Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia mexicana desde 2021, habría abandonado Estados Unidos tras librar ser detenida por agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) en septiembre pasado.

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Luis Chaparro, director del portal Pie de Nota, reveló que Gómez Mont, en compañía de sus siete hijos —todos menores de edad— viajaron a Asia, tras un intento fallido de buscar asilo político en un país sin acuerdo de extradición con México.

Escape de EEUU

El miércoles, durante una transmisión en su canal de YouTube, el periodista reveló que fuentes al interior de la Fiscalía General de la República y del ICE confirmaron que la presentadora de televisión no fue arrestada debido a que carecía de una red de apoyo para garantizar el cuidado de sus hijos.

En entrevista con Infobae México, Luis Chaparro puntualizó que la decisión fue discrecional y poco común. Posteriormente, durante su diálogo con Enrique Hernández, el investigador señaló que la suerte jugó a favor de Gómez Mont.

“Una parte fue suerte y otra parte un beneficio, no sé si inédito, pero que el departamento de Migración y Aduanas no se lo ofrece a cualquiera. Hemos visto, sobre todo en los últimos meses, las redadas en contra de madres con hijos”.

La detención y deportación de Inés Gómez Mont de EEUU es inminente, aseguró el periodista Luis Chaparro. (Infobae México / Jesús Avilés)

Según fuentes cercanas al caso, Gómez Mont huyó de Estados Unidos ante la incertidumbre de su situación migratoria. Al igual que su esposo, el ICE encontró irregularidades en su ingreso al país.

Gómez Mont y sus hijos actualmente estarían en Dubai, en espera de que un juez federal determine el 12 de noviembre la situación legal de Víctor Álvarez Puga. “Gómez Mont, como lo revelamos, está indiciada en la misma carpeta, también iba a ser detenida, se le da este beneficio y utiliza ese beneficio para fugarse a Dubai”.

Chaparro destacó que meses antes, mientras se refugiaban en Las Bahamas, la pareja intentó ingresar a Israel, país sin acuerdos de extradición con el Gobierno de México. “Por alguna u otra razón no se concretó”.

En enero de 2016, los gobiernos de México y los Emiratos Árabes Unidos firmaron una acuerdo de cooperación bilateral que incluía colaboración en materia de extradición, lo que abre la posibilidad de que la estancia de la presentadora en Dubai pudiera ser temporal

El caso de Víctor Álvarez Puga

El martes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que solicitaría la extradición del empresario, indagado por la Fiscalía General de la República por los delitos de defraudación, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

La FEMDO, dependencia especializada en delincuencia organizada, rastreó el dinero y descubrió que parte había ido a parar a cuentas de Álvarez Puga y su esposa, la exconductora Inés Gómez Mont.

El 12 de noviembre, un juez federal determinará si el empresario obtiene la libertad bajo fianza. Sin embargo, de acuerdo con reportes de Luis Chaparro, el panorama es complicado debido a que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU tiene pruebas de anomalías de su ingreso al país.

(Jesús Avilés/Infobae México)