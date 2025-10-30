México

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Rosalía en México?

La cantante visitó la Ciudad de México para promocionar LUX, su próximo lanzamiento musical

Por Adriana Castillo

Fotografía de Rosalía en la
Fotografía de Rosalía en la portada del álbum de 'LUX'. (Noah Dillon)

Rosalía está causando sensación alrededor del mundo con Berghain, el primer sencillo que lanzó de su nuevo álbum LUX.

Se trata de una colaboración con Björk y Yves Tumor, donde la artista española exploró un nuevo ritmo con un mensaje en diferentes idiomas (español, inglés y alemán).

El tema no solo sorprendió a los fanáticos de la cantante, también inspiró un nuevo trend de TikTok y aumentó las expectativas sobre las canciones que integran el disco.

La cantante asistió a un evento privado en donde promocionó su nuevo disco LUX TIkTok: @rosalialatam

¿Cuándo se estrena LUX en México?

El nuevo álbum de Rosalía estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo viernes 7 de noviembre.

“El disco está inspirado en mujeres santas, en el misticismo femenino, en santas de alrededor del mundo. Y me tiré un año solo haciendo las letras, por eso es que tiene mucho que ver la proyección y todo sobre las letras, las palabras del disco. Y nos tomó mucho trabajo, es un trabajo también de equipo”, comentó la cantante en la presentación de su disco en la Ciudad de México.

27/10/2025 La artista Rosalía publica
27/10/2025 La artista Rosalía publica 'Berghain' con Björk e Yves Tumor. CULTURA SONY MUSIC SPAIN

Rosalía prueba platillos típicos mexicanos por primera vez en CDMX

El entusiasmo de la artista española por la gastronomía mexicana quedó reflejado durante su reciente visita a la Ciudad de México, pues por primera vez probó platillos típicos como el pozole, las enfrijoladas y las flautas.

Acompañada por el grupo Latin Mafia, la intérprete acudió a un famoso restaurante de la Ciudad de México, en donde se animó a degustar una amplia variedad de preparaciones.

La experiencia quedó registrada en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde Rosalía compartió sus reacciones en tiempo real.

La cantante visitó un famoso restaurante de comida mexicana en CDMX TIkTok: Rosalía

Entre los platillos que más le agradaron, destacó el pozole, sobre el que comentó: “Primera vez que como pozole, chicos. Huele bien. Pica, es traicionero, pica, pero está muy bueno. Me gusta, me sorprende que tenga lechuga, está muy bueno, me ha gustado, me ha encantado”.

También elogió las flautas y expresó su entusiasmo por las enfrijoladas, señalando que le encantaron. El agua de horchata completó la lista de sus favoritos.

La visita de Rosalía no pasó desapercibida para los comensales del restaurante, quienes, al reconocerla, se acercaron para saludarla y solicitarle fotografías. La artista respondió con amabilidad y dedicó palabras de afecto a sus seguidores mexicanos, consolidando así el vínculo con sus fans.

La interacción se extendió a las redes sociales, donde los videos y comentarios sobre su experiencia gastronómica se viralizaron rápidamente.

