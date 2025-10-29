México

La vez que Inés Gómez Mont le propuso matrimonio a Tom Brady

El atrevimiento de la conductora mexicana impulsó su carrera a nivel internacional

Por Adriana Castillo

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
La conferencia de prensa previo al Super Bowl 2008 fue escenario de un momento que trascendió fronteras: Inés Gómez Mont apareció vestida de novia y le propuso matrimonio al entonces mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra: Tom Brady.

La escena tuvo lugar en Arizona, Estados Unidos. La conductora mexicana asistió como enviada especial para grabar cápsulas y entrevistar a jugadores de la NFL.

Su inusual atuendo para asistir a una conferencia de prensa la hizo destacar entre los reporteros. Cuando Brady notó su presencia, le cedió la palabra sin imaginar que recibiría una propuesta de matrimonio: “La mujer con el vestido de novia”.

Inés Gómez Mont le pidió matrimonio al jugador Tom Brady en 2008

“Brady, estoy enamorada de ti. ¿Te casarías conmigo?, por favor”, dijo la presentadora.

La ‘declaración de amor’ tomó por sorpresa al atleta, quien respondió: “Nunca nadie se me había declarado”.

El intercambio continuó en un tono de humor y cordialidad. Brady, sorprendido por la situación, preguntó el nombre de la corresponsal e Inés Gómez Mont insistía en su propuesta: “Cásate conmigo, soy la verdadera señora Brady”.

El jugador, manteniendo la compostura, replicó: “He tenido pocas mujeres Brady en mi vida”.

(Foto: Twitter/@mauriosaur)
“¿Puedo ser una de ellas?”, insistió Gómez Mont y Brady concluyó: “No, soy hombre de una sola mujer, pero tú eres preciosa y cualquiera que se case contigo será un hombre afortunado”.

Finalmente, Gómez Mont le entregó una camiseta blanca como obsequio, en la que expresaba su admiración por el atleta.

Tiempo después, la conductora mexicana confesó, en entrevista para Venga la Alegría, que la idea de asistir vestida de novia a la conferencia de prensa surgió en una conversación con su hermano Rodrigo. El objetivo era crear contenido original para su programa, sin anticipar el revuelo que causaría.

Esposo de Inés Gómez Mont
Esposo de Inés Gómez Mont es señalado de no dar pensión alimenticia a su hijo mayor. Crédito: Instagram/@inesgomezmont

La conductora recordó que, tras la conferencia, comenzó a recibir llamadas de colegas del ámbito deportivo: “Inés, estás en todos los programas, en los noticieros, ¿qué hiciste?”. Su imagen apareció en portadas de periódicos de distintos países, incluso en medios de China, lo que evidenció la magnitud del fenómeno mediático.

Inés Gómez Mont enfrenta una investigación en México

En la actualidad, la vida de Inés Gómez Mont ha tomado un rumbo diferente. Desde septiembre de 2021, enfrenta una investigación en México por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

El caso recobró relevancia en octubre de 2025, cuando Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos por supuestas irregularidades migratorias y una posible extradición a México.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Gómez Mont.

