Exnovia de Octavio Ocaña explica por qué no lo incluyó en su altar de Día de Muertos y desata críticas: “Cara de perro”

Nerea Godínez responde con firmeza a los comentarios negativos sobre su altar y defiende su homenaje a las mascotas (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

La reciente publicación de Nerea Godínez en redes sociales, donde mostró el altar de Día de Muertos dedicado exclusivamente a sus mascotas fallecidas, ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores.

La ausencia de una fotografía de Octavio Ocaña, su expareja y recordado actor, en la ofrenda, desató una serie de críticas que la influencer no tardó en responder de manera directa.

A través de un video, Nerea Godínez exhibió el altar que preparó para la festividad tradicional mexicana, en el que solo aparecían imágenes de perros. Esta elección se debió a la costumbre de rendir homenaje a las mascotas el 27 de octubre, una práctica que, según la joven, muchos desconocen.

Nerea Godínez muestra altar de Día de Muertos dedicado solo a sus mascotas y desata polémica en redes sociales (IG)

La publicación provocó que varios usuarios le reclamaran la omisión de Octavio Ocaña en la ofrenda. Ante uno de estos mensajes, Godínez replicó: “¿Le viste cara de perro o qué pedo? Así quedó. Pero el chiste es ‘opinar’ o más bien joder. Me la imagino perfecto así de ‘ahora si llegó mi momento’, ahora sí la regó y se lo tengo que decir”.

Esta respuesta generó aún más controversia, ya que la internauta que la cuestionó la acusó de ser “igualada” y de no tolerar las críticas, a lo que Godínez contestó con firmeza que estaba harta de los comentarios sin fundamento.

En su defensa, Nerea Godínez expresó: “No me gusta que me estén jorobando como si conocieran algo mínimo de mí. Como les he dicho mil veces, pues no me sigan y ya; y si, soy majadera como seguro tú lo serás cuando alguien te está chin y chin, o ¿eres de esas hipócritas que dice que obvio no? Tantita madre... ¿y cuáles verdades? ¿Viven conmigo para asegurar algo? Gente como tú también me caga, metiche y TONTA”.

La influencer explica que el 27 de octubre se acostumbra rendir homenaje a las mascotas fallecidas en México (Foto: Instagram)

Estas palabras reflejaron el hartazgo de la influencer ante los constantes señalamientos sobre su vida personal.

La figura de Nerea Godínez se hizo conocida a raíz de su relación con Octavio Ocaña, iniciada en 2017. Ambos compartieron públicamente su felicidad y, en junio de 2021, el actor le propuso matrimonio.

Sin embargo, la tragedia marcó su historia cuando Ocaña falleció meses después, a los 22 años, por un disparo en la cabeza. En un primer momento, se difundió la versión de un accidente durante una persecución policial en el Estado de México, aunque la familia del actor siempre rechazó esta hipótesis y exigió investigaciones adicionales.

Con el tiempo, dos policías fueron arrestados por homicidio y abuso de autoridad, lo que añadió complejidad al caso.

El caso de Octavio Ocaña involucra la detención de dos policías por homicidio y abuso de autoridad tras su muerte

En los años posteriores, Nerea Godínez continuó siendo objeto de atención mediática. En 2024, anunció una nueva relación con Diego Alejandre, lo que provocó reacciones divididas entre sus seguidores: mientras algunos la felicitaron, otros la criticaron por considerar que había “superado rápido” a Ocaña.

En mayo de 2025, la madre del actor reveló que Godínez había quedado embarazada de su hijo, aunque el embarazo fue interrumpido. Recientemente, la influencer volvió a comunicar que estaba esperando un bebé, recibiendo felicitaciones públicas de las hermanas de Ocaña, quienes aseguraron que sería una “excelente mamá”.

Nerea Godínez anuncia nueva relación y embarazo en 2024, recibiendo tanto felicitaciones como críticas en redes sociales (Instagram)

La exposición constante de Nerea Godínez en redes sociales la ha convertido en blanco de opiniones encontradas, especialmente en fechas significativas como el Día de Muertos.

La polémica en torno a su altar dedicado a las mascotas y la ausencia de Octavio Ocaña evidencia la sensibilidad que persiste entre los seguidores del actor y la presión que enfrenta la influencer ante el escrutinio público.