México

“Confiamos en el diálogo”, Viva Aerobus se posiciona frente a las restricciones del gobierno estadounidense

La decisión del Departamento de Transporte estadounidense afecta vuelos desde el AICM y el AIFA

Por Joshua Espinosa

Guardar
La decisión afecta los vuelos
La decisión afecta los vuelos de Viva Aerobus hacia destinos como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Crédito: REUTERS/Daniel Becerril

La cancelación de permisos para operar nuevas rutas entre México y Estados Unidos sorprendió a Viva Aerobus, que reaccionó con un mensaje dirigido a sus usuarios y la opinión pública. Según el comunicado difundido este 29 de octubre por la aerolínea, la decisión del Departamento de Transporte de dicho país (DOT) afecta a todas las vías que estaban a punto de iniciar operaciones desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia ciudades estadounidenses.

“Estamos evaluando cuidadosamente el impacto de esta orden en nuestras operaciones y en los servicios de transporte para todos nuestros usuarios con el fin de informarles oportunamente y de minimizar afectaciones a los mismos”, precisó Viva Aerobus en el documento. La orden del DOT, emitida el 28 de octubre, interrumpe el despegue de conexiones planeadas a destinos como Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York.

De acuerdo con la postura de Viva Aerobus, “la decisión unilateral anunciada por el gobierno de Estados Unidos, y la poca antelación con la que emiten esta orden, tendrá un impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos en plena temporada vacacional”.

Viva Aerobus destaca la importancia
Viva Aerobus destaca la importancia del diálogo y la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para resolver el conflicto aéreo. REUTERS/Henry Romero

El resto de los vuelos internacionales operados actualmente por Viva Aerobus desde otras terminales mexicanas y desde el AICM no sufren alteración alguna, de acuerdo con lo comunicado por la propia empresa. Tras recibir la notificación oficial estadounidense, la firma reiteró su compromiso de mantener informados a sus usuarios.

La publicación también subraya la importancia de la cooperación entre gobiernos. “Confiamos en el diálogo entre las autoridades de nuestro Gobierno con su contraparte en Estados Unidos para buscar una solución razonable a este conflicto, y minimizar las afectaciones a los pasajeros”, resaltó la aerolínea.

En ese sentido, Viva Aerobus que está “en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industria, con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión y exhortando llegar a una solución inmediata para evitar futuras afectaciones en este importante sector para ambas naciones”.

El Departamento de Transporte de
El Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló permisos para nuevas rutas de Viva Aerobus entre México y ciudades estadounidenses. Crédito: Archivo Infobae.

Sobre la responsabilidad hacia los viajeros, el comunicado reitera: “En Viva Aerobus, nuestra prioridad siempre será poner por delante a nuestros pasajeros. Reiteramos nuestro compromiso de cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales y de promover la equidad en el mercado de transporte aéreo”. Los pasajeros podrán mantenerse actualizados a través de los canales formales de comunicación.

El contexto de la cancelación por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos señala un trasfondo de tensiones comerciales. Según lo dicho en conferencia y publicado por Reuters, la autoridad estadounidense argumentó que la restricción responde a políticas mexicanas que frenaron la operación de aerolíneas norteamericanas en los últimos años.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, acusó a México de cancelar y congelar “ilegalmente los vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencias, justificando así la revocación de trece rutas, la cancelación de vuelos combinados de pasajeros y carga desde el AIFA y posibles nuevas restricciones para servicios “belly cargo” en el AICM.

Temas Relacionados

Viva AerobusAIFAAICMTransporte Aéreo Departamento de Transporte de Estados Unidos Estados UnidosAeropuertomexico-noticias

Más Noticias

México Sub-17 femenil clasifica a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025

El equipo juvenil superó a Paraguay con un juego sólido y se instala entre las ocho mejores del certamen

México Sub-17 femenil clasifica a

Kenia López Rabadán pide que en el presupuesto 2026 se contemple dar certidumbre a agricultores

Acompaño por supuesto la consigna de sin maíz no hay país, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo

Kenia López Rabadán pide que

El dólar se fortalece en México tras el anuncio del recorte de la tasa de interés de la FED

Este movimiento alivia parcialmente la presión sobre los activos emergentes y respalda el flujo hacia monedas de mayor rendimiento como el peso mexicano

El dólar se fortalece en

Pensión Mujeres Bienestar 2025: últimos días para recibir la tarjeta y así puedes saber cómo recogerla

A través del plástico, las nuevas beneficiarias podrán cobrar el dinero que entrega el programa

Pensión Mujeres Bienestar 2025: últimos

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de octubre: circulación lenta en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armas, droga y tortura: el

Armas, droga y tortura: el mes en que el Penal de Aguaruto se convirtió en la “zona de guerra” del Cártel de Sinaloa

Consejo Estatal de Seguridad advierte que penales son “campos de batalla” entre facciones del Cártel de Sinaloa

¿Cómo funcionan las factureras fantasma? 

Reportan asesinato de “El Mata Novias”, presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz, tras tiroteo en Atoyac

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero, por lo que no habrá reencuentro

La Granja VIP: Manola Díez asegura que se quedó sin comida la tarde de hoy 29 de octubre

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel avivan rumores tras asistir a una boda exclusiva en Tepoztlán

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

DEPORTES

Cibernético da a conocer cuándo

Cibernético da a conocer cuándo planea retirarse de la lucha libre y en dónde sería

¿Sigue en México? Aaron Ramsey publica nueva foto tras pasar semanas buscando a Halo, su mascota

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”