Aldo de Nigris y Elaine Haro protagonizan pelea y coqueteo en video de El Bogueto y Xavi

Aldo de Nigris y Elaine trabajan juntos en proyectos (IG: elaineharomusic-aldotdenigris)

El videoclip más reciente de El Bogueto y Xavi ya se encuentra filmado y ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, especialmente por la participación de dos figuras reconocidas de la televisión.

Los ex integrantes de La Casa de los Famosos México han comenzado a recibir nuevas oportunidades laborales luego de su paso por el reality show. Entre ellos, Aldo de Nigris, ganador de la última edición, y Elaine fueron seleccionados como protagonistas del nuevo video musical de los mencionados intérpretes.

Diversas escenas del detrás de cámaras del videoclip ya circulan en redes sociales, mostrando algunos detalles de la grabación. En el material audiovisual se observa que Elaine y Aldo de Nigris encarnan a una pareja que mantiene una acalorada discusión en el interior de un bar.

Los ex habitantes de La Casa de los Famosos protagonizaron tensa escena de pareja Crédito Ig/aldotdenigris

Posteriormente, la narrativa del video presenta un momento de reconciliación y afecto entre ambos personajes.

La participación de los ex concursantes de La Casa de los Famosos México ha sido celebrada por los fanáticos del programa en diferentes plataformas digitales, quienes han manifestado su entusiasmo por el lanzamiento oficial del videoclip y las nuevas facetas laborales de sus favoritos.

Recordemos que hace poco, Aldo de Nigris confesó que Elaine le parece atractiva y que, pese a ser amigos, no descartaría tener una cita con ella.

¿Aldo de Nigris está enamorado de Elaine?

(Captura de pantalla YouTube)

Durante una reciente aparición en un podcast junto a Aarón y Abelito, Aldo manifestó de forma abierta su interés en tener una cita con Elaine. En este contexto, cuando se abordó el motivo por el que Aldo optó por retirarse temprano de una fiesta organizada por Galilea Montijo, él indicó que: “Tenía que dormir, no la fuerzo, pero sí tendría una cita con Elaine”, según sus declaraciones en esa grabación.

A lo largo de la conversación, Aarón le preguntó directamente sobre sus sentimientos hacia Elaine, a lo que Aldo respondió de manera afirmativa: “Sí, la realidad es que sí, si digo la verdad, sí”. Además, detalló la naturaleza de su vínculo con Elaine al expresar: “Somos amigos, es mi amiga, pero está muy bonita”. Con estas afirmaciones, el propio Aldo dejó claro que su interés va más allá de la amistad, enfatizando tanto la atracción personal como el aprecio que siente por ella dentro de un entorno amistoso.