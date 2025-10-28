México

“Una noche con Dua Lipa”: cuándo y dónde ver en México el especial musical de la popstar británica

El especial grabado en el Albert Royal Hall muestra a Dua Lipa repasando sus grandes éxitos, acompañada por una orquesta y la participación estelar de Sir Elton John en una noche inolvidable

Por Armando Guadarrama

Guardar
El especial rinde homenaje al
El especial rinde homenaje al profesor de música de Dua Lipa y muestra imágenes inéditas de su infancia y adolescencia (Universal+)

El próximo 1 de noviembre, la plataforma de streaming Universal+ ofrecerá a los espectadores de América Latina la oportunidad de disfrutar de An Evening with Dua Lipa / Una noche con Dua Lipa, un especial musical grabado en el Royal Albert Hall de Londres que antecede la llegada de la artista a la región con su nueva gira.

Este espectáculo, dirigido por el galardonado Paul Dugdale, reconocido por su trabajo con figuras como Adele y Billy Joel, presenta a la estrella británica en un formato íntimo, donde repasa los éxitos de su carrera y muestra su versatilidad artística.

La producción destaca por la presencia de Sir Elton John como invitado especial, con quien Dua Lipa interpreta el tema que ambos grabaron juntos, “Cold Heart”.

Además, la cantante revisita algunos de sus mayores éxitos, como “Levitating” y “Love Again”, acompañada por una orquesta de 53 músicos bajo la dirección de Ben Foster.

Universal+ estrena el especial musical
Universal+ estrena el especial musical 'An Evening with Dua Lipa' grabado en el Royal Albert Hall de Londres el 1 de noviembre (Universal+)

El repertorio incluye un total de 20 canciones, entre ellas “Dance the Night”, parte de la banda sonora de la película Barbie, y Houdini, uno de los sencillos más recientes de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism.

El especial, grabado el 17 de octubre de 2024, no solo resalta el talento vocal y escénico de Dua Lipa, sino que también incorpora momentos de gran carga emotiva.

Entre ellos, se encuentra el homenaje que la artista rinde a su profesor de música, Ray, así como la proyección de imágenes inéditas de su infancia y adolescencia, que anticipan el surgimiento de una futura superestrella del pop y la música dance.

Dua Lipa comparte escenario con
Dua Lipa comparte escenario con Sir Elton John para interpretar 'Cold Heart' en un show íntimo y exclusivo (Universal+)

La trayectoria de Dua Lipa comenzó en su adolescencia, cuando compartía en YouTube versiones de canciones como “If I Ain’t Got You” de Alicia Keys y Beautiful de Christina Aguilera. Estas publicaciones, que inicialmente realizaba para sí misma, atrajeron la atención de miles de usuarios y contribuyeron a que su voz fuera reconocida en el ámbito musical.

El entorno familiar también desempeñó un papel fundamental en su desarrollo artístico. Su padre, Dukagjin Lipa, quien fue una figura destacada del rock en Kosovo durante los años 80 y posteriormente continuó su carrera musical en Londres con el grupo ODA, se convirtió en su primer mánager e inspiración.

“Mi padre fue mi inspiración, crecí escuchando canciones de los grandes”, relató Dua Lipa a la revista Glamour.

El repertorio del especial incluye
El repertorio del especial incluye 20 canciones, entre ellas éxitos como 'Levitating', 'Love Again', 'Dance the Night' y 'Houdini' (Universal+)

Más allá de la música, la artista ha impulsado iniciativas humanitarias. En 2016, junto a su padre, fundó Sunny Hill, una organización benéfica que apoya a Kosovo en los ámbitos del arte, la cultura y el desarrollo comunitario. Esta fundación financia proyectos y otorga becas a jóvenes, brindándoles la posibilidad de forjar un futuro en las artes.

El estreno de An Evening with Dua Lipa en Universal+ estará disponible también en los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, accesibles a través de los principales operadores de televisión paga de la región.

Tras la emisión del especial, Dua Lipa iniciará su Radical Optimism Tour en América Latina el 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, con presentaciones programadas en Chile, Brasil, Perú y Colombia, y concluirá el 5 de diciembre en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Dua LipaLondresAlbert Royal Hallmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta era la importancia de los perros en el inframundo mexica

En la cosmovisión nahual, el canino tenía un papel central para con los difuntos en su travesía hacia el Mictlan

Infobae

Trabajador del Estadio Azteca denuncia que fue despedido por grabar avances de la obra de remodelación para el Mundial 2026

El obrero se hizo viral por compartir imágenes exclusivas de cómo ha cambiado el Estadio Banorte para la Copa Mundial

Trabajador del Estadio Azteca denuncia

México vs Paraguay Femenil sub-17, IA revela quien avanza en el Mundial de la categoría

Con análisis predictivo y datos clave, se perfila el equipo con mayores posibilidades de clasificar en el torneo juvenil más importante del fútbol internacional

México vs Paraguay Femenil sub-17,

Dólar estadounidense se fortalece y peso mexicano cae al cierre de la jornada de hoy martes 28 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar estadounidense se fortalece y

David Failtelson reacciona al cambio de sede para el partido Cruz Azul vs Pumas: “Suena ilógico

La Máquina recibirá al cuadro universitario en la jornada 17 en el Estadio Cuauhtémoc

David Failtelson reacciona al cambio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch anuncia acciones contra la

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

Triple homicidio en Ciudad Juárez: tres jóvenes asesinados frente a una abuelita cerca del CBTIS 114 en Chihuahua

Confirma Rubén Rocha Moya ataques con drones en Badiraguato y asegura que han provocado desplazamientos

CEDH exige a la Fiscalía de Sinaloa investigar presunta tortura en el penal de Aguaruto

Harfuch se reúne con titular del Ejército en Michoacán; revisarán aumento de extorsiones a limoneros

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Edén Muñoz fue sancionado con más de un millón de pesos por el gobierno de Querétaro

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el quinto capítulo de este martes 28 de octubre

¿“Soy Frankelda”, película recomendada por Guillermo del Toro, logró triunfar en la taquilla de los cines mexicanos?

Muere Sergio Huidobro, uno de los críticos de cine más importantes de México

DEPORTES

México vs Paraguay Femenil sub-17,

México vs Paraguay Femenil sub-17, IA revela quien avanza en el Mundial de la categoría

David Failtelson reacciona al cambio de sede para el partido Cruz Azul vs Pumas: “Suena ilógico

James Rodríguez saldría del León al terminar la temporada, no se le renovaría contrato

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo

El Hijo del Santo revela que ahora sí se retira pero sin mostrar su rostro: “Me voy con mi máscara intacta”