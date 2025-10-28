México

Qué se sabe de ‘Coco Chanel’, la nueva droga colombiana que La Unión Tepito busca introducir a México

Esta droga sintética estaría relacionada con el doble crimen de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Por Anayeli Tapia Sandoval

Qué se sabe de Coco
Qué se sabe de Coco Chanel, la droga que buscan introducir a México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de un nuevo compuesto psicoactivo denominado ‘Coco Chanel’ ha prendido alertas en México, donde las autoridades ya investigan la posible presencia de la sustancia, originaria de Colombia y que presuntamente la organización criminal de La Unión Tepito busca distribuir en la Ciudad de México.

El caso ha cobrado relevancia tras los asesinatos de los músicos colombianos B-King (Bayron Sánchez) y DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), quienes estarían involucrados en negociaciones para introducir este estupefaciente al país, según periodistas especializados en seguridad y crimen organizado.

¿Qué es Coco Chanel?

Las primeras referencias públicas sobre ‘Coco Chanel’ surgieron en Colombia a mediados de 2025. Según reportes de la revista Semana y el Observatorio de Drogas de Colombia, se trata de un polvo de apariencia arenosa y de color marfil que comenzó a circular en ambientes exclusivos de Medellín a precios altos: hasta 120 dólares (más de 2 mil 200 pesos) por dos gramos.

Tiras de prueba para sustancias
Tiras de prueba para sustancias psicoactivas que pueden detectar adulterantes o fentanilo se ven en el puesto de Checa tu sustancia, que ofrece pruebas gratuitas para los asistentes de un festival de música electrónica de tres días en Ciudad de México, la noche del viernes 30 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario)

El estupefaciente se vende en pequeños sobres plásticos o tubos de ensayo, y suele ser aspirado o mezclado en bebidas. Su composición química exacta no ha sido plenamente confirmada por laboratorios oficiales, pero fuentes anónimas citadas en Semana apuntan a una mezcla de crack, heroína y 2C-B (también conocido como nexus o tusi), además de adulterantes y colorantes.

Sin embargo, expertos colombianos y organizaciones dedicadas al análisis químico de sustancias cuestionan la existencia real de una droga “nueva”. Sostienen que la mayoría de estos productos no son fórmulas inéditas, sino combinaciones de drogas ya existentes y cuya composición varía lote a lote.

La profesora Isabel Posada, de la Universidad de Antioquia, subrayó a Semana que “en las drogas sintéticas hay preocupación porque los consumidores no tienen certeza de lo que reciben; son combinaciones de laboratorio sin regulación real”.

El caso de B-King y Regio Clown

La posible llegada de ‘Coco Chanel’ a México se vincula directamente con el asesinato de B-King y DJ Regio Clown en septiembre de 2025.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, ambos músicos habrían asistido a reuniones en la capital mexicana para negociar la introducción y distribución de la sustancia, supuestamente con el visto bueno de La Unión Tepito, organización que controla gran parte del narcomenudeo en la capital del país.

El 2CB, conocido como la
El 2CB, conocido como la droga de las élites, se extendió rápidamente por discotecas y eventos de música electrónica en todo el país y es consumido en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, donde más circula.

Las carpetas de investigación abiertas en el Estado de México incluyen testimonios y pruebas sobre fiestas privadas donde se habría comercializado ‘Coco Chanel’. Además, en el caso se mencionan a “El Maxi”, supuesto distribuidor de tusi en Ciudad de México con autorización de La Unión Tepito, así como a personas apodadas “El Comandante” y “Mariano”, identificados en los registros de las pesquisas.

Un elemento relevante en las indagatorias es que, junto a los cuerpos de los músicos abandonados en Cocotitlán, fue dejado un mensaje firmado por La Familia Michoacana, sin embargo, el periodista Antonio Nieto, citando fuentes dentro del caso, apunta a que la firma pudo ser un distractor para desviar la atención sobre la posible implicación real de La Unión Tepito en la operación de la droga y en el crimen.

Una investigación de La Jornada también vincula la introducción de ‘Coco Chanel’ a una red de extorsión tipo “gota a gota”, presuntamente encabezada por un individuo identificado como Diego Armando, quien estaría relacionado tanto con la violencia asociada al nuevo estupefaciente como con el lavado y manejo de recursos ilícitos en Ciudad de México y Estado de México.

