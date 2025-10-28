México

Monreal apoda “Batichicas” a diputadas que se pelearon por foto con Harfuch

Las legisladoras de Morena protagonizaron un momento incomodo durante conferencia de prensa en la Cámara de Diputados con el secretario de Seguridad

Por Jaqueline Viedma

Ricardo Monreal les pone apodo a diputadas que protagonizaron incómodo momento junto a Omar García Harfuch. (Tik Tok@ricardomonreala)

Entre risas, el diputado por Morena, Ricardo Monreal, compartió en sus redes sociales una breve grabación en la que bromea con las diputadas de su bancada, Jessica Saiden y Gaby Jiménez, debido a un incómodo momento que protagonizaron el día de ayer, 27 de octubre de 2025, junto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En el video que ya circula en plataformas digitales, el coordinador de la bancada se encuentra con las diputadas, a quienes les dice “Batichicas”, ante el comentario, las legisladoras se ríen y se escucha que alguien comenta, “el ganón”.

Ante la pregunta de “¿Quién fue el ganón?”, Monreal toma de las manos a sus compañeras legisladoras, en señal de unidad en la bancada. Cabe destacar que el morenista destacó con texto que acompaña el video el siguiente mensaje:

En Morena hay unidad y compañerismo. Abrazo con cariño a las diputadas Jessica Saiden y Gaby Jiménez”.

Las diputadas protagonizaron una disputa por estar a lado del secretario de Seguridad tras una reunión con la Jucopo. Crédito: YouTube Cámara de Diputados

Esto pasó en conferencia de prensa de Omar García Harfuch

Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Saiden Quiroz, integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, discutieron durante la conferencia de prensa encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras su reunión de ayer con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

El momento no pasó desapercibido, debido a la presencia de medios de comunicación y a que la conferencia se transmitía en vivo, la situación se dio cuando Monreal le pidió a Jiménez Godoy cambiarse de lugar con Jessica Saiden.

La grabación muestra a Monreal inclinándose hacia Jiménez Godoy al iniciar las preguntas para el funcionario federal, aparentemente con la intención de pedirle que se colocara al lado derecho de García Harfuch, justo donde ya se encontraba Saiden Quiroz.

Jiménez Godoy asintió con la cabeza y avanzó hacia la posición indicada, solicitando a su compañera que le hiciera espacio. Saiden Quiroz ignoró la petición e incluso respondió con un gesto de desaire hacia la otra legisladora.

Las diputadas de Morena, Jessica
Las diputadas de Morena, Jessica Saiden y Gaby Jiménez, protagonizaron un momento incómodo en la Cámara de Diputados por acompañar a Omar García Harfuch.

Es importante resaltar que la visita a la Cámara de Baja por parte del secretario de Seguridad se debió a su comparecencia para analizar el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia, Omar García Harfuch informó sobre progresos recientes frente al crimen organizado, haciendo énfasis en la captura de integrantes clave del grupo “La Barredora”. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también señaló una disminución del 48% en los niveles de violencia en Tabasco, resultado directo del reforzamiento de los operativos en la región.

