México

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de octubre: hay ajustes en líneas por celebraciones a San Judas Tadeo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Por Anayeli Tapia Sandoval

11:08 hsHoy

Ajustes en Metrobús por celebraciones a San Judas Tadeo

El Metrobús realiza ajustes especiales en cuatro de sus líneas este martes 28 de octubre, de 4:30 a 22:00 horas, debido a concentraciones religiosas por el Día de San Judas Tadeo.

<b>Líneas y estaciones sin servicio</b>

Línea 1

Sin servicio en estaciones: Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas

Línea 4

Sin servicio en estación: Plaza de la República

Línea 6

Sin servicio en estaciones: Buenavista II – Deportivo 18 de Marzo – Hospital Infantil La Villa – La Villa – Martín Carrera

Línea 7

Sin servicio en estaciones: Manuel González – Buenavista – Hidalgo – Glorieta de Colón – Hamburgo

Además:

  • Se suspende la ruta Sur y el servicio al Aeropuerto en sentido contrario.
  • Sin servicio en la ruta Alameda Tacubaya – Glorieta Cuitláhuac.

<b>Líneas y estaciones en servicio</b>

  • Línea 1: opera el resto de las estaciones fuera del tramo cerrado.
  • Línea 2: todas las estaciones permanecen en servicio.
  • Línea 3: todas las estaciones permanecen en servicio.
  • Línea 4: operan rutas habituales, excepto Plaza de la República y la ruta Sur/al Aeropuerto mencionadas.
  • Línea 5: todas las estaciones permanecen en servicio.
  • Línea 6: opera el resto de las estaciones.
  • Línea 7: opera el resto de las estaciones fuera del tramo suspendido.

El Metrobús recomienda a los usuarios consultar información oficial y anticipar sus trayectos ante las modificaciones.

