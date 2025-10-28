Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de octubre: hay ajustes en líneas por celebraciones a San Judas Tadeo

El Metrobús realiza ajustes especiales en cuatro de sus líneas este martes 28 de octubre, de 4:30 a 22:00 horas, debido a concentraciones religiosas por el Día de San Judas Tadeo.
Línea 1
Sin servicio en estaciones: Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas
Línea 4
Sin servicio en estación: Plaza de la República
Línea 6
Sin servicio en estaciones: Buenavista II – Deportivo 18 de Marzo – Hospital Infantil La Villa – La Villa – Martín Carrera
Línea 7
Sin servicio en estaciones: Manuel González – Buenavista – Hidalgo – Glorieta de Colón – Hamburgo
Además:
El Metrobús recomienda a los usuarios consultar información oficial y anticipar sus trayectos ante las modificaciones.