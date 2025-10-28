‘La Mañanera’ de hoy martes 28 de octubre | Plan ‘La escuela cerca de tu casa’, internet gratuito, educación ambiental

Convenio SEP y CFE para internet en planteles escolares

Mario Delgado detalló que la primera fase de la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó desde el 25 de agosto y concluirá el 30 de noviembre y que en dicha fase, se buscará llevar internet gratuito a Telesecundarias y Telebachilleratos a lo largo de México.