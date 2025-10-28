México

‘La Mañanera’ de hoy martes 28 de octubre | Plan ‘La escuela cerca de tu casa’, internet gratuito, educación ambiental

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes en Palacio Nacional

Por Carlos Salas

14:45 hsHoy

Avances del Programa de Restauración Ecológica

La presidenta adelantó que el Programa de Restauración Ecológica tiene un avance con 3 puntos importantes:

  • Saneamiento
  • Restauración ecológica
  • Desazolve para recuperar capacidad de ríos

En cuanto a los ríos tratados se encuentran:

  • Río Lerma-Santiago
  • Río Atoyac
  • Río Tula

Además de tratar las mejoras de la presa Endo, misma que lleva las aguas de desecho del área metropolitana del Valle de México y se trabaja en un programa para recuperar las antiguas terrazas del Lago de Pátzcuaro.

14:24 hsHoy

Gobierno de México anuncia una nueva preparatoria y universidad en la alcaldía Tlalpan tras baja de homicidios de alto impacto

Sheinbaum reveló que se construirá una preparatoria y una universidad Rosario Castellanos en la alcaldía Tlalpan tras los reportes de una baja en delitos de alto impacto en esa zona de la Ciudad de México.

Además, detalló que dichos planteles se construirán sobre terrenos que pertenecían al Jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, exfuncionario de seguridad acusado de corrupción.

14:20 hsHoy

Sheinbaum reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas tras lluvias torrenciales

La mandataria Claudia Sheinbaum, reconoció y afirmó que México reconoce y confía hoy en día más a las Fuerzas Armadas que en otros sexenios, asimismo recordó que las percepciones de militarización son totalmente fuera de la realidad.

14:08 hsHoy

Convenio SEP y CFE para internet en planteles escolares

Mario Delgado detalló que la primera fase de la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó desde el 25 de agosto y concluirá el 30 de noviembre y que en dicha fase, se buscará llevar internet gratuito a Telesecundarias y Telebachilleratos a lo largo de México.

De acuerdo con las estimaciones, se buscará conectar a 3 mil 483 planteles y beneficiar a 193 mil 4 estudiantes y 12 mil 529 docentes.

13:53 hsHoy

Avances en el plan La escuela cerca de tu casa

Por su parte, Tania Rodríguez detalló que se prevén 202 acciones de infraestructura para 2026 con una inversión de 5 millones 749 mil pesos. Además de que reportó 52 nuevas ampliaciones a escuelas con alta demanda a lo largo de la República Mexicana.

13:49 hsHoy

Cobertura de Educación Media Superior

Mario Delgado informó que se actualizarán los bachilleratos a nivel nacional, se abrirán 120 mil nuevos espacios para estudiantes, se ampliarán 33 carreras que impartirán los planteles y habrán 35 reconversiones, además de la construcción de 20 planteles nuevos.

Asimismo, el funcionario detalló que todos los estudiantes ya cuentan con su Beca Benito Juárez.

13:40 hsHoy

Quiénes participarán hoy en La Mañanera

En la conferencia de hoy, se contará con la presencia del Secretario de Educación Pública, Mario Delgado y Tania Rodríguez, Subsecretaria de Educación Media Superior, quienes presentarán detalles sobre el programa Una Preparatoria que Quede Cerca de Casa, Bachillerato Nacional.

Por su parte, a distancia estará Efraín Morales, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el gobernador de Durango, Esteva Villegas, para dar el banderazo de la construcción de la presa El Tunal Dos.

12:31 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera del Pueblo’ este martes 28 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.

