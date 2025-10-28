La Granja VIP: hijo de Alfredo Adame prefiere pedir votos para Eleazar Gómez que para su papá

La controversia en torno a la familia Adame se intensificó cuando Sebastián Adame Banquells solicitó abiertamente apoyo para Eleazar Gómez en el reality La Granja VIP, en lugar de respaldar a su propio padre, Alfredo Adame.
Este gesto, que Sebastián compartió a través de un mensaje en redes sociales, evidenció la persistencia del distanciamiento entre ambos, una situación que ya era conocida por el público y que ha sido abordada por los protagonistas en diversas ocasiones.
“Vengo a darles este mensajito para ver si me pueden ayudar a votar por mi compañero de agencia de talentos, Eleazar Gómez”, expresó Sebastián Adame Banquells en su petición pública.
La reacción de la audiencia no fue de sorpresa, ya que la falta de cercanía y la tensa relación entre Sebastián y Alfredo Adame se han hecho públicas desde hace años. Ambos han reconocido en entrevistas que el distanciamiento se mantiene y que no han logrado superar las diferencias que los separan.
En abril de 2024, Sebastián reveló a medios de comunicación que su padre le causó una herida que aún no sabe si podrá perdonar, aunque prefirió no detallar el motivo. Además, admitió que nunca ha sentido la iniciativa ni el interés de acercarse a Alfredo Adame para intentar reconstruir el vínculo familiar.
La familia de Alfredo Adame está compuesta por cuatro hijos. La única con la que mantiene una relación estable es Vanessa Adame, la mayor, fruto de su primer matrimonio.
La identidad de la madre de Vanessa no ha sido revelada públicamente, y el conductor ha evitado referirse a ella. Vanessa ha mostrado su apoyo a Alfredo Adame durante su participación en La Granja VIP, a diferencia de sus otros hijos.
Posteriormente, Alfredo Adame contrajo matrimonio con la actriz Mary Paz Banquells, con quien tuvo tres hijos: Diego Adame Banquells, Alejandro Adame Banquells y Sebastián Adame Banquells.
El actor ha manifestado que se encuentra distanciado de estos tres hijos y ha declarado que no desea mantener relación alguna con ellos.
Actualmente, Sebastián Adame Banquells tiene 26 años. Aunque no participa activamente en la industria televisiva, suele conceder entrevistas cuando los medios le consultan sobre la compleja relación con su padre.
En su perfil de Instagram, Sebastián se presenta como actor de doblaje, chef y gamer. Además, incluye una bandera LGBT+ en su biografía, en alusión a su orientación sexual, la cual ha hecho pública en diversas ocasiones.
Alfredo Adame ha logrado captar la atención del público en La Granja VIP, pero la falta de respaldo de parte de sus hijos menores, especialmente de Sebastián, pone de manifiesto la fractura familiar que persiste pese a la exposición mediática del conductor.