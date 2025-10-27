Melate, Revancha y Revanchita resultados 26 de octubre: los números ganadores que se llevaron los $7.5 millones

Resultados del Melate (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional publicó los números ganadores del último sorteo del Melata, Revancha y Revanchita realizado este domingo 26 de octubre de 2025.

Se trata de una de las loterías más populares del país que entrega millones de pesos a cientos de miles de ganadores en cada sorteo.

Esta ocasión, en sus tres versiones del sorteo número 4127, el Melate entregó 7.5 millones de pesos. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Melate

Fecha : domingo 26 de octubre de 2025

Sorteo : 4127.

Resultado : 14 25 26 28 38 54-13

Número de ganadores: 123,959

Dinero entregado: $4,829,321.33

Resultados de Revancha

Fecha : domingo 26 de octubre de 2025

Sorteo : 4127.

Resultado : 03 07 11 19 35 56

Número de ganadores: 140,861

Dinero entregado: $2,707,190.36

Resultados de Revanchita

Fecha : domingo 26 de octubre de 2025

Sorteo : 4127.

Resultado : 13 23 28 40 49 50

Número de ganadores: 0

Dinero entregado: 0.0 pesos

A qué hora se juega el Melate

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita realiza tres sorteos a la semana:

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno, y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Cómo jugar al Melate

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

La participación en Revanchita solo es posible si previamente se ha activado la opción de Revancha al comprar el boleto de Melate, de acuerdo con el reglamento y la estructura de estos sorteos.

Revanchita opera como un sorteo adicional disponible únicamente para quienes hayan jugado Revancha con la misma combinación de números, asegurando que se realice como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este mecanismo preserva las características de la apuesta, así como las reglas de acumulación y reparto de premios definidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.