‘La Mañanera’ de hoy lunes 27 de octubre | Avance de apoyo tras lluvias, Profeco, Pensión Mujeres Bienestar, Grupo Salinas

Gobierno de México desmiente presuntos acuerdos con Grupo Salinas

Arturo Medina comentó que es falso que la administración pasada haya llegado a un acuerdo con la empresa en cuestión sobre deudas que tiene con el fisco. Además que nunca se acordó de un monto de adeudo ni rutas de solución. De acuerdo con el funcionario, hay tres puntos clave sobre la investigación del caso: