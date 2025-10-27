México

‘La Mañanera’ de hoy lunes 27 de octubre | Avance de apoyo tras lluvias, Profeco, Pensión Mujeres Bienestar, Grupo Salinas

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes en Palacio Nacional

Por Carlos Salas

Guardar
14:07 hsHoy

Gobierno de México desmiente presuntos acuerdos con Grupo Salinas

Arturo Medina comentó que es falso que la administración pasada haya llegado a un acuerdo con la empresa en cuestión sobre deudas que tiene con el fisco. Además que nunca se acordó de un monto de adeudo ni rutas de solución. De acuerdo con el funcionario, hay tres puntos clave sobre la investigación del caso:

  • Nunca se aseguró un acuerdo ni existe algún documento firmado por ambas partes y que el expresidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que para avanzar en los acuerdos no se podía condonar impuestos, solo se aplicarían deducciones legales
  • El adeudo de 2 mil 700 pesos que se pagó, corresponde a otro juicio distinto de años anteriores y que no tienen relación con los puntos actuales
  • Es falso que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo de mandar expedientes a un ministro de la corte en esas fechas. Además de que es falso que un ministro haya ocultado expedientes de los avances del supuesto acuerdo, pues nunca existió

Finalmente, Medina concluyó mencionando que “El Grupo Salinas es falto con la verdad”.

14:02 hsHoy

Avance de los apoyos en estados afectados por lluvias torrenciales

Ariana Montiel confirmó que 119 municipios continúan recibiendo ayudas del Gobierno para atender las causas, 103 mil 245 viviendas ya fueron censadas en todos los municipios afectados y 70 mil 256 personas ya están en proceso de recibir su apoyo para atender las afecciones en sus viviendas.

Por su parte, Jesús Esteva apuntó que:

  • 220 de 288 caminos ya fueron despejados
  • El 100% de la energía eléctrica ya fue reestablecido
  • Mil 277 de mil 475 escuelas ya fueron limpiadas de escombros
  • Se han entregado 413 mil 965 despensas
  • Se han aplicado 463 mil 682 vacunas
  • Se han desplegado 53 mil 394 elementos de apoyo
13:57 hsHoy

Pensión Mujeres Bienestar ¿Cuándo son los depósitos?

Ariana Montiel confirmó que un millón 349 mil 462 mujeres ya recibieron su tarjeta bancaria de la Pensión Mujeres Bienestar y que los depósitos se realizarán a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre.

Asimismo, Montiel resaltó que el pago será bimestral y podrá juntarse con otros apoyos del gobierno.

13:54 hsHoy

Profeco despliega programa especial por contingencia de lluvias intensas

Tras el despliegue de unidades de apoyo el pasado 16 de octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) mantiene presencia en 26 municipios afectados por lluvias intensas con el propósito de monitorear los precios de la canasta básica.

Hasta el momento se han desplegado 8 brigadas, visitaron 240 establecimientos y 700 preciadores han sido colocados.

13:48 hsHoy

La mejor remesadora y el precio de la gasolina

Iván Escalante informó que la mejor remesadora en depósito a cuenta o transferencia hasta el momento sigue siendo Finabien, por su parte la mejor en envíos en efectivo es Pagaphone Smart Pay.

Asimismo, Escalante apuntó que el precio promedio de la gasolina se mantiene en 23.60 pesos por litro.

13:46 hsHoy

Quiénes estarán el día de hoy en La Mañanera

El día de hoy, participará Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, Ariana Montiel, secretaria del Bienestar, hablará sobre los avances de Pensiones Mujeres Bienestar y sobre el avance de los censos y la entrega de apoyos tras las lluvias intensas.

Además Jesús Esteva informará sobre los avances de la apertura de caminos, asimismo, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación comentará sobre la carta explicativa de Grupo Salinas, finalmente la procuradora fiscal, Grisel Galeano informará sobre el tema del pago que quiere hacer Grupo Salinas.

12:42 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera del Pueblo’ este lunes 27 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumGobierno de MéxicoPalacio Nacionalmexico-noticias

Últimas noticias

La Granja VIP en vivo hoy lunes 27 de octubre: Eleazar Gómez elimina a Sandra Itzel y fans señalan fuerte machismo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Comparan a Sandra Itzel y Adrián Di Monte tras sus respectivas eliminaciones: “Ambos en la segunda semana”

La famosa decidió emprender acciones legales en contra de su ex esposo por presunta violencia familiar y diversos abusos cometidos antes y después de su separación

Comparan a Sandra Itzel y

Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP por defender a su hijo: “No criminalicen”

Tras su escándalo en la cámara de diputados y discusión viral Joaquín López-Dóriga, el ex Garibaldi otra vez es tendencia

Sergio Mayer se pelean en

Sorteo Zodiaco Especial 1724: resultados del domingo 26 de octubre 2025

Las personas que resulten ganadoras, dispondrán de 60 días para reclamar su premio, contando a partir del día de la publicación de los resultados

Sorteo Zodiaco Especial 1724: resultados

Santoral 27 de octubre: conoce los ocho santos que festejamos este lunes

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral 27 de octubre: conoce

ÚLTIMAS NOTICIAS

El futuro generativo de la

El futuro generativo de la computación: el plan de NVIDIA para transformar la interacción entre humanos y máquinas

El truco para acelerar el rendimiento de un celular Android en solo segundos

Qué significa rascarse la cabeza, según la psicología

Wall Street abrió con fuertes alzas en todos sus índices tras los avances comerciales entre Estados Unidos y China

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

INFOBAE AMÉRICA

Wall Street abrió con fuertes

Wall Street abrió con fuertes alzas en todos sus índices tras los avances comerciales entre Estados Unidos y China

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

Leila Guerriero: “La música del texto es importantísima”

En medio de disturbios, muertes y denuncias de fraude, el presidente más longevo del mundo volvió a ganar las elecciones

DEPORTES

El dramático relato sobre el

El dramático relato sobre el estado de uno de los pilotos tras el choque en una carrera del Moto3: “Sufrió múltiples paros cardíacos”

Boca Juniors visitará a Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores: hora, TV y formaciones

Lo que no se vio del enojo de Vinicius por ser reemplazado ante el Barcelona: la frase sobre su futuro en el Real Madrid que dio que hablar

Pierre Gasly cuestionó la estrategia de Alpine en el Gran Premio de México de Fórmula 1: “Es doloroso”

10 razones por las que Colapinto merece seguir como titular en Alpine: el inminente anuncio de su futuro en la Fórmula 1