‘La Mañanera’ de hoy lunes 27 de octubre | Avance de apoyo tras lluvias, Profeco, Pensión Mujeres Bienestar, Grupo Salinas

Arturo Medina comentó que es falso que la administración pasada haya llegado a un acuerdo con la empresa en cuestión sobre deudas que tiene con el fisco. Además que nunca se acordó de un monto de adeudo ni rutas de solución. De acuerdo con el funcionario, hay tres puntos clave sobre la investigación del caso:
Finalmente, Medina concluyó mencionando que “El Grupo Salinas es falto con la verdad”.
Ariana Montiel confirmó que 119 municipios continúan recibiendo ayudas del Gobierno para atender las causas, 103 mil 245 viviendas ya fueron censadas en todos los municipios afectados y 70 mil 256 personas ya están en proceso de recibir su apoyo para atender las afecciones en sus viviendas.
Por su parte, Jesús Esteva apuntó que:
Ariana Montiel confirmó que un millón 349 mil 462 mujeres ya recibieron su tarjeta bancaria de la Pensión Mujeres Bienestar y que los depósitos se realizarán a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre.
Asimismo, Montiel resaltó que el pago será bimestral y podrá juntarse con otros apoyos del gobierno.
Tras el despliegue de unidades de apoyo el pasado 16 de octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) mantiene presencia en 26 municipios afectados por lluvias intensas con el propósito de monitorear los precios de la canasta básica.
Hasta el momento se han desplegado 8 brigadas, visitaron 240 establecimientos y 700 preciadores han sido colocados.
Iván Escalante informó que la mejor remesadora en depósito a cuenta o transferencia hasta el momento sigue siendo Finabien, por su parte la mejor en envíos en efectivo es Pagaphone Smart Pay.
Asimismo, Escalante apuntó que el precio promedio de la gasolina se mantiene en 23.60 pesos por litro.
El día de hoy, participará Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, Ariana Montiel, secretaria del Bienestar, hablará sobre los avances de Pensiones Mujeres Bienestar y sobre el avance de los censos y la entrega de apoyos tras las lluvias intensas.
Además Jesús Esteva informará sobre los avances de la apertura de caminos, asimismo, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación comentará sobre la carta explicativa de Grupo Salinas, finalmente la procuradora fiscal, Grisel Galeano informará sobre el tema del pago que quiere hacer Grupo Salinas.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera del Pueblo’ este lunes 27 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.