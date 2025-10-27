México

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM denuncia robo de proyectores, grafiti y más daños tras paro estudiantil

Alumnos de este plantel mantenían una protesta en el contexto de amenazas violentas a la comunidad de la institución

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Las autoridades de la Facultad
Las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señalan robo durante paro estudiantil. (FB/FCPyS.UNAM)

El retiro de los estudiantes paristas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dejado al descubierto un panorama de daños materiales y saqueo en las instalaciones, según el primer informe difundido por la Secretaría Administrativa de la Facultad.

(FCPyS)
(FCPyS)

La administración, que asumió el control del plantel el sábado 25 de octubre, inició una inspección detallada edificio por edificio para evaluar el estado del patrimonio universitario.

Entre los principales daños reportados se encuentra la destrucción de una reja externa y de varias ventanas en el edificio D, así como el robo de 17 videoproyectores en ese mismo inmueble.

(FCPyS)
(FCPyS)

El edificio F también resultó afectado, con la puerta de cristal destruida. Los baños de la Facultad presentan daños en plafones, espejos, mamparas, jaboneras y marcos de puertas, además de grafitis en paredes, lavabos y sanitarios. Las aulas no quedaron exentas, ya que se identificaron grafitis y daños en persianas y paredes.El mobiliario de la cafetería, especialmente en la zona frente a los hornos de microondas, sufrió deterioro. Además, se registró el robo de mercancía y recursos monetarios en un local del área comercial.

Todas las fachadas de los edificios, así como pasillos y salones, presentan grafitis, lo que agrava el deterioro visual y estructural del campus. La Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales compartió evidencias del estado actual de las instalaciones y anunció que, en los próximos días, comenzará la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio.

(FCPyS)
(FCPyS)

Por este motivo, la facultad permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Por su parte, algunos estudiantes que estuvieron presentes en el paro han señalado que las zonas dañadas o que sufrieron hurto no eran utilizadas para actividades durante la manifestación.

Estudiantes de la UNAM protestan durante paro en Facultad de Arquitectura

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantuvieron bloqueada la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, intensificando su exigencia de espacios universitarios libres de acoso y evidenciando la falta de avances en el diálogo con las autoridades.

La movilización fue un intento por visibilizar la urgencia de sus demandas. Los manifestantes insisten en que la administración de la Facultad de Arquitectura no ha cumplido con el compromiso de establecer un diálogo en condiciones equitativas, lo que ha llevado a la suspensión indefinida de las actividades académicas y administrativas en el plantel.

El origen inmediato del conflicto se remonta al lunes 20 de octubre, cuando la ausencia de Mónica Cejudo, directora de la Facultad de Arquitectura, impidió la formalización de un acuerdo para devolver el control de las instalaciones a los estudiantes.

Esa misma noche, la administración difundió un comunicado en línea en el que aseguraba que las respuestas al pliego petitorio estaban listas, pero no realizó la entrega física de los documentos. Según los representantes estudiantiles, este procedimiento carece de validez, ya que no se llevó a cabo un diálogo directo ni se garantizó la transparencia en el proceso.

Temas Relacionados

FCPySUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 26 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Mexicorusa explica cómo pasó de sentir vergüenza de haber nacido en México a amar al país

La historia de Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces

Mexicorusa explica cómo pasó de

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

El arresto fue informado por las autoriades del país sudamericano

Detienen a “El Tunco”, encargado

América Rangel respalda a Javier Milei tras su victoria: “Gana la libertad”

El partido derechista obtuvo más del 40% de los votos en la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso argentino

América Rangel respalda a Javier

Cuáles son los beneficios del jugo de betabel para la sangre y la presión arterial

Su consumo brinda muchos beneficios a la salud gracias a sus nutrientes

Cuáles son los beneficios del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

A qué hora se estrenará

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

“Culpa nuestra” arrasa con las reproducciones del ranking de las mejores películas en Prime Video México

K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de las canciones más sonadas

El elixir de la inmortalidad lidera las 10 películas más vistas esta semana de Netflix en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris