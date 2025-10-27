México

Ángela Aguilar reaparece junto a Nodal y deja ver su vientre en medio de rumores de embarazo

La pareja se mostró cariñosa y enamorada en el show del sonorense en el Domo Care de Monterrey

Por Anayeli Tapia Sandoval

Ángela Aguilar y Nodal se
Ángela Aguilar y Nodal se dejaron ver enamorados en Monterrey. (Captura de pantalla)

En medio de los recientes rumores de embarazo, Ángela Aguilar reapareció nuevamente en un show de Christian Nodal y, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez dejó ver su vientre y su silueta ante miles de asistentes en el Domo Care de Monterrey.

Lejos de esconderse, la cantante subió al escenario vestida con un conjunto negro de dos piezas, la parte de arriba un top de manda larga que dejó ver en ocasiones su vientre.

Entre risas, canciones y muchos abrazos y besos, la pareja alimentó el ánimo de un público que no dejó de aplaudirlos durante toda la presentación. La aparición no ha puesto fin a las especulaciones, ya que, si bien Ángela lució cómoda y mostró su abdomen en varias ocasiones, ni ella ni Nodal han hecho alusiones al embarazo.

Ángela Aguilar reaparece en show de Nodal en medio de rumores de embarazo. (TikTok:yamisigueme)

Durante el concierto, la pareja interpretó temas como “La Chancla” y “Agonía”, mientras el público les pedía besos y ovacionaba sus muestras de cariño. El show fue un sold out y contó con la presencia especial de Piso 21 y José Madero, pero la atención principal recayó en Aguilar y el ambiente de complicidad y cercanía con Nodal.

Los rumores de embarazo

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar han vuelto a dominar la conversación en redes sociales tras la reciente cancelación de conciertos de la intérprete en Estados Unidos, sus apariciones junto a Christian Nodal y comentarios que ha hecho su amigo Kunno.

Uno de los primeros factores es la decisión de Ángela Aguilar de cancelar seis de los 18 conciertos programados en su gira por Estados Unidos, fechas que incluían recintos en Nueva Jersey, Pensilvania, Indiana, Chicago, Carolina del Norte y Denver.

Aunque la artista no explicó públicamente las razones de la cancelación, el influencer Kunno, cercano a la pareja, fue abordado por la prensa en la alfombra de los Premios Eliot: “Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, lanzó ante las cámaras.

El matrimonio complació a sus fans en las Fiestas de Octubre TikTok: @fila.zero.gdl

Cuando los reporteros le preguntaron de forma directa si el motivo es un embarazo, prefirió no responder, solo pidió paciencia y anticipó que la noticia “va a sorprender”. Otros internautas han señalado que la cancelación simplemente se debe a que la hija de Pepe Aguilar no está vendiendo boletos.

Sin embargo, días antes, Kunno también fue cuestionado por otros medios sobre la posibilidad de que Ángela esté embarazada y, entre risas, evadió la confirmación: “Obvio (no)… si no sería el primero en enterarme. No sé si les diría primero, pero sí [es un rumor]”, señaló a Hoy Día. Posteriormente, subrayó que la prioridad de Aguilar, por ahora, es su música, su gira, su familia y sus amistades.

De manera simultánea a la cancelación y los dichos de Kunno, las imágenes de Ángela con prendas holgadas durante su celebración de compleaños número 22 y luego una presentación con Nodal reforzaron la teoría de que la cantante estaría ocultando su embarazo.

En redes sociales, internautas recopilaron imágenes recientes y las compararon con videos de su silueta, discutiendo si la intérprete intentaba disimular cambios físicos por un posible embarazo o si respondía solo a la moda y comodidad.

No es la primera vez

(Captura de pantalla @elgordopugaguilar)
(Captura de pantalla @elgordopugaguilar)

La hipótesis de que Ángela Aguilar estaría esperando un hijo no es nueva. Tras la boda civil exprés con Christian Nodal en julio de 2024, distintas señales han alimentado las especulaciones.

En agosto de 2024, un video viralizado en redes sociales —en el que la cantante aparece celebrando con su familia y luciendo un vientre que algunos consideraron abultado— sirvió de argumento para quienes sostenían la teoría.

Las miradas críticas se enfocaron en una grabación durante el cumpleaños 56 de su padre, Pepe Aguilar, donde vestía un jumpsuit de satén blanco y azul al interpretar “La diferencia” junto a su hermano Leonardo Aguilar. En ese clip, los usuarios llenaron la publicación de comentarios sobre el físico de Ángela, aunque otros defendieron que solo era un efecto del ángulo y el atuendo.

Además, comenzó a circular otra fotografía donde la cantante portaba una medalla religiosa identificada como la Virgen de la Dulce Espera, patrona de las mujeres embarazadas. La elección de esa pieza sumó una capa más de interpretación para quienes buscaban pruebas del supuesto embarazo y un trasfondo al tono familiar y religioso de varios de los actos recientes de la pareja.

Todas estas especulaciones han sido alimentadas por la velocidad con la que se llevó a cabo la boda civil, así como las decisiones de la pareja de mantener bajo reserva los detalles de su vida privada y los planes familiares.

En distintas ocasiones, tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han declarado en entrevistas que, aunque sí desean tener hijos en un futuro, su principal objetivo por ahora es consolidar su carrera y proyecto musical.

De que va a pasar, va a pasar, pero sí tenemos que disfrutar más tiempo, disfrutar la vida y cuando ella esté lista, yo estoy listo”, aseguró Nodal meses atrás.

