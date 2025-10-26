Ideas de disfraces para Halloween inspirados en personajes mexicanos

Las mejores ideas para disfrazarte en Halloween. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Halloween de este año promete tener un toque muy mexicano. Más allá de los clásicos vampiros, brujas o zombis, una nueva tendencia está conquistando las redes sociales: los disfraces inspirados en personajes de la cultura popular mexicana, desde figuras televisivas y musicales hasta símbolos tradicionales. Entre el humor, la nostalgia y la creatividad, estos atuendos reflejan el ingenio nacional y el orgullo por la identidad propia.

Los personajes del humor mexicano se han convertido en favoritos para quienes buscan disfraces divertidos y fácilmente reconocibles. Doña Lucha, con su bata floreada, mandil, rulos y actitud regañona, sigue siendo un éxito seguro, especialmente si se acompaña de su inseparable Albertano, con su cabello largo, camisas brillantes y cinturón llamativo.

En la misma línea, El Vítor, con su traje de poliéster, lentes oscuros y frases de barrio, es otro disfraz que garantiza risas y reconocimiento instantáneo. Este podría estar acompañado de su amada Nacaranda.

Los nostálgicos también pueden rendir homenaje a Federica y Ludovico P. Luche, la pareja más excéntrica de la televisión mexicana. Solo se necesitan telas peludas de colores vibrantes, pelucas y un toque de sarcasmo para recrear a esta familia tan peculiar.

El humor digital y la cultura pop actual también inspiran disfraces ingeniosos. Uno de los más virales es el de Pedrito Sola y la mayonesa, un guiño al famoso error televisivo que se volvió meme eterno. Basta con un saco elegante, lentes y un bote falso de mayonesa para conquistar cualquier fiesta.

Los duetos románticos tampoco se quedan atrás. El look de Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha vuelto tendencia, con atuendos regionales, flores, tatuajes falsos y mucho dramatismo musical. Representan tanto la moda ranchera como los romances mediáticos que el público sigue en redes sociales.

No puede faltar el clásico que nunca pasa de moda: La Catrina y el Catrín. Inspirados en el arte de José Guadalupe Posada y el Día de Muertos, estos disfraces combinan elegancia, color y simbolismo. Un maquillaje de calavera estilizado, sombreros, trajes y flores de cempasúchil bastan para lograr un atuendo que honra las raíces mexicanas y luce espectacular.

Teas el reciente éxito de Belinda, Diana Bovio, Regina Blandón, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez han ganado popularidad los disfraces colectivos inspirados en Mentiras, el musical, con pelucas ochenteras, trajes coloridos y micrófonos de utilería. Ideal para grupos de amigos amantes del teatro y la música pop mexicana.

El ingenio mexicano no se limita a los personajes mediáticos. Entre las ideas más originales destaca el disfraz de taquero y trompo al pastor. Uno puede vestir con delantal, gorra y cuchillo de utilería, mientras que otro lleva un disfraz circular con tonos rojos y naranjas simulando el trompo de carne. Juntos forman un homenaje cómico —y delicioso— a uno de los símbolos más queridos de la gastronomía nacional.

Estas ideas no solo buscan divertir, sino también celebrar la cultura mexicana desde el humor, la música y la tradición. En tiempos donde las influencias extranjeras dominan Halloween, los disfraces inspirados en personajes nacionales permiten reír, recordar y reconocer lo nuestro.