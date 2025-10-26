México

Ideas de disfraces para Halloween inspirados en personajes mexicanos

Esta celebración es el motivo para que muchos exploten su creatividad a través de ideas creativas y cómicas

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Las mejores ideas para disfrazarte
Las mejores ideas para disfrazarte en Halloween. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Halloween de este año promete tener un toque muy mexicano. Más allá de los clásicos vampiros, brujas o zombis, una nueva tendencia está conquistando las redes sociales: los disfraces inspirados en personajes de la cultura popular mexicana, desde figuras televisivas y musicales hasta símbolos tradicionales. Entre el humor, la nostalgia y la creatividad, estos atuendos reflejan el ingenio nacional y el orgullo por la identidad propia.

Los personajes del humor mexicano se han convertido en favoritos para quienes buscan disfraces divertidos y fácilmente reconocibles. Doña Lucha, con su bata floreada, mandil, rulos y actitud regañona, sigue siendo un éxito seguro, especialmente si se acompaña de su inseparable Albertano, con su cabello largo, camisas brillantes y cinturón llamativo.

Foto: (IG/@gio_pita)
Foto: (IG/@gio_pita)

En la misma línea, El Vítor, con su traje de poliéster, lentes oscuros y frases de barrio, es otro disfraz que garantiza risas y reconocimiento instantáneo. Este podría estar acompañado de su amada Nacaranda.

Foto: ()Pinterest)
Foto: ()Pinterest)

Los nostálgicos también pueden rendir homenaje a Federica y Ludovico P. Luche, la pareja más excéntrica de la televisión mexicana. Solo se necesitan telas peludas de colores vibrantes, pelucas y un toque de sarcasmo para recrear a esta familia tan peculiar.

Foto: (Pinterest)
Foto: (Pinterest)

El humor digital y la cultura pop actual también inspiran disfraces ingeniosos. Uno de los más virales es el de Pedrito Sola y la mayonesa, un guiño al famoso error televisivo que se volvió meme eterno. Basta con un saco elegante, lentes y un bote falso de mayonesa para conquistar cualquier fiesta.

Foto: (X/@tiopedritosola)
Foto: (X/@tiopedritosola)

Los duetos románticos tampoco se quedan atrás. El look de Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha vuelto tendencia, con atuendos regionales, flores, tatuajes falsos y mucho dramatismo musical. Representan tanto la moda ranchera como los romances mediáticos que el público sigue en redes sociales.

Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)

No puede faltar el clásico que nunca pasa de moda: La Catrina y el Catrín. Inspirados en el arte de José Guadalupe Posada y el Día de Muertos, estos disfraces combinan elegancia, color y simbolismo. Un maquillaje de calavera estilizado, sombreros, trajes y flores de cempasúchil bastan para lograr un atuendo que honra las raíces mexicanas y luce espectacular.

Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Teas el reciente éxito de Belinda, Diana Bovio, Regina Blandón, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez han ganado popularidad los disfraces colectivos inspirados en Mentiras, el musical, con pelucas ochenteras, trajes coloridos y micrófonos de utilería. Ideal para grupos de amigos amantes del teatro y la música pop mexicana.

Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)

El ingenio mexicano no se limita a los personajes mediáticos. Entre las ideas más originales destaca el disfraz de taquero y trompo al pastor. Uno puede vestir con delantal, gorra y cuchillo de utilería, mientras que otro lleva un disfraz circular con tonos rojos y naranjas simulando el trompo de carne. Juntos forman un homenaje cómico —y delicioso— a uno de los símbolos más queridos de la gastronomía nacional.

Foto: (Pinterest)
Foto: (Pinterest)

Estas ideas no solo buscan divertir, sino también celebrar la cultura mexicana desde el humor, la música y la tradición. En tiempos donde las influencias extranjeras dominan Halloween, los disfraces inspirados en personajes nacionales permiten reír, recordar y reconocer lo nuestro.

Temas Relacionados

DisfracesDía de MuertosBellezaHalloweenmexico-noticias

Más Noticias

Duelo por mascotas fallecidas se hace visible en celebraciones de Día de Muertos

La psicología fundamenta y valida el sentimiento de pérdida cuando un animal de compañía muere

Duelo por mascotas fallecidas se

Temblor en Baja California hoy: se registra sismo en San Felipe

El temblor ocurrió a las 1:54 horas, a una distancia de 53 km de San Felipe y tuvo una profundidad de 6.2 km

Temblor en Baja California hoy:

Caen dos mujeres presuntamente vinculadas a robo de bebé en Durango

Una de las presuntas implicadas se habría hecho pasar por personal hospitalario para sustraer a la menor del Hospital Materno Infantil

Caen dos mujeres presuntamente vinculadas

La ciencia detrás de los animales mexicanos que protagonizaron tus pesadillas

México cuenta con una amplia variedad de especies, muchas de ellas han sido vinculadas a mitos y leyendas de terror

La ciencia detrás de los

Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.1 en San Felipe, Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas armadas y estatales desmantelan

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

ENTRETENIMIENTO

Profeco identifica irregularidades en sucursales

Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Paul Stanley sufre aparatoso accidente durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros México

El extraño mundo de Jack triunfa en Disney+ México con la llegada de Halloween

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Guenther Steiner elogia al público

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano