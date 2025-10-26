Esta semana el Senado definirá el rumbo del paquete económico: se discutirán las minutas de la Ley de Ingresos, Código Fiscal, Ley Federal de Derechos y el IEPS

Se discutirán esta semana más detalles sobre el paquete económico. (Crédito: senadomexico )

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que esta semana será clave para definir el rumbo del Paquete Económico 2026, ya que el Pleno de la Cámara Alta analizará y discutirá las minutas correspondientes a la Ley de Ingresos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Castillo Juárez informó que la agenda del Senado contempla una semana de trabajo intenso, en la que se combinarán actividades legislativas y conmemorativas.

Entre ellas destaca la realización del conversatorio “Construyendo nuestro futuro juntos”, organizado en el marco del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la participación del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Peter Grohmann.

La presidenta de la Cámara Alta presentó la agenda de la semana. (Crédito: @LauraI_Castillo)

Asimismo, el martes se llevará a cabo una Sesión Solemne para conmemorar las ocho décadas de la creación de la ONU, en la que senadoras y senadores reflexionarán sobre el papel del multilateralismo y la cooperación internacional en la actualidad.

Posteriormente, el Senado retomará las discusiones del Paquete Económico 2026, que busca actualizar el marco legal en materia de ingresos públicos, fortalecer la recaudación fiscal y mejorar la fiscalización de actividades emergentes, como las plataformas digitales y los videojuegos en línea.

Conoce más sobre el paquete económico

El Código Fiscal de la Federación (CFF) plantea modificaciones para reforzar el control de facturación y los mecanismos de verificación de identidad, además de acortar los plazos para cancelar comprobantes fiscales digitales (CFDI).

También propone otorgar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mayores facultades frente a esquemas de simulación y simplificar algunas obligaciones para contribuyentes de regímenes específicos.

Una de las novedades es el acceso en tiempo real a la información fiscal de plataformas digitales extranjeras, con el fin de mejorar la supervisión tributaria.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) plantea modificaciones para reforzar el control de facturación . REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

En cuanto a la Ley Federal de Derechos (LFD), se contemplan nuevos cobros y actualizaciones en servicios relacionados con migración, valores, supervisión sanitaria, fitosanitaria y marítima. Estas modificaciones buscan ajustar las tarifas a las condiciones económicas actuales y garantizar una mejor provisión de servicios públicos.

Por su parte, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) introduce medidas para ampliar su base gravable. Se aumenta el impuesto a los tabacos y se extiende a otros productos con nicotina.

Además, se incluyen bebidas saborizadas con edulcorantes y se crea un impuesto a videojuegos con contenido violento o extremo, lo que implicará obligaciones para las plataformas digitales, como registrarse en el RFC, retener el 100% del impuesto y enfrentar sanciones en caso de incumplimiento.

Finalmente, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2026 prevé ingresos totales por alrededor de 8.7 billones de pesos, lo que representaría un crecimiento real del 4.6% respecto a 2025.