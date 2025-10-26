México

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios recibirán el pago esta última semana de octubre

Estudiantes de nivel medio superior reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Por Omar Martínez

La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido a alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior.

Cada dos meses, los estudiantes beneficiados reciben un monto de mil 900 pesos, que se deposita en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico ayuda a que los jóvenes continúen con sus estudios de preparatoria o bachillerato. El objetivo es que utilicen estos recursos para adquirir materiales que les permitan concluir esta etapa escolar.

La gestión de la Beca Benito Juárez corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, una entidad del Gobierno de México.

En el mes de octubre
En el mes de octubre se está llevando a cabo el pago de este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El objetivo es disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior y facilitar el acceso a la educación universitaria.

Los beneficiarios pueden usar el apoyo en material escolar, libros, alimentación y transporte para trasladarse entre su casa y la escuela.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

El sábado 18 de octubre por la tarde, Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, comunicó el calendario de pagos de este programa social para los beneficiarios.

Así, las personas inscritas en la Beca Benito Juárez ya tienen establecidas las fechas en las que recibirán el depósito correspondiente al primer pago de este ciclo escolar, que acaba de comenzar.

Los depósitos se realizan de manera escalonada durante octubre, según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

En este mes de octubre, los depósitos ya han iniciado y ciertos beneficiarios no saben quiénes obtendrán primero el pago señalado.

Durante la última semana de octubre, del lunes 27 al viernes 31, existe un listado de beneficiarios según el calendario oficial de depósitos correspondiente a la Beca Benito Juárez que recibirán su pago de mil 900 pesos bimestrales.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar la última semana de octubre?

Según el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez emitido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 27 al viernes 31 de octubre:

Día | Octubre | Letras

Lunes 27 S, T, U, V, W, X, Y y Z

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2025. Foto: X/@Julio_LeonT.

Por lo tanto, este lunes 27 de octubre será el último día para los beneficiarios que no han recibido el pago correspondiente de mil 900 pesos bimestrales.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en caso de un aviso importante sobre los pagos que se realicen durante este mes de octubre.

