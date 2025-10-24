Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Qué significa pago a estudiantes de continuidad?

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez entregan bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez representan dos programas sociales creados por el Gobierno de México con el objetivo de brindar apoyo económico bimestral a estudiantes inscritos en escuelas públicas. Estas iniciativas pretenden reducir la deserción escolar y ofrecer una ayuda monetaria que permita a los alumnos avanzar y terminar su educación de manera satisfactoria.

La Beca Rita Cetina está dirigida principalmente a estudiantes de secundaria, aunque el año siguiente se incorporarán niñas y niños de primaria y, más adelante, de preescolar. Por su parte, la Beca Benito Juárez se orienta a jóvenes inscritos en el nivel preparatoria dentro del sistema público.

Ambos planes otorgan $1,900 cada dos meses a cada estudiante beneficiario. Además, la Beca Rita Cetina contempla $700 adicionales por cada hijo extra registrado, suma que se entrega a los padres. El depósito del apoyo se realiza directamente en la tarjeta Bienestar del beneficiario, eliminando cualquier intermediario.

¿Qué significa pago a estudiantes de continuidad de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Los pagos a estudiantes de continuidad son depósitos para quienes ya tienen tarjeta del Banco del Bienestar y ya recibieron al menos un pago previo. Así que si solicitaste la beca en el último periodo de registros, significa que eres estudiante de nuevo ingreso.

Y es que cabe recordar que ambas iniciativas abrieron un periodo de registros durante septiembre y octubre para que más alumnos de escuelas públicas se pudieran inscribir.

Estudiantes de continuidad: ya tienes tarjeta y al menos un pago previo.

Estudiantes de nuevo ingreso: solicitaste recientemente tu beca.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

¿Cuántos pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez quedan en lo que resta del año?

De acuerdo en como se ha manejado el calendario de depósitos, se espera que el siguiente pago de las becas Benito Juárez y Rita Cetina se realice en el mes de diciembre; con esto, los beneficiarios recibirán su último recurso del año.

Mientras tanto, la Beca Benito Juárez continúa con la dispersión de sus pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. Estos depósitos comenzaron el pasado el 20 de octubre y terminarán el próximo 27 del mismo mes.