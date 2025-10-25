México

Receta de la abuela: este remedio natural ayuda a combatir los malos olores por sudor

Gasta poco y ante una emergencia puede ser una gran opción

Por Jorge Contreras

Guardar
Evita los malos olores usando
Evita los malos olores usando este remedio casero de la abuela: el limón (Imagen ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de alternativas naturales para el cuidado personal, el limón ha ganado popularidad como una opción sencilla y efectiva para combatir los malos olores provocados por el sudor.

Este fruto, ampliamente utilizado en la gastronomía y la medicina tradicional, también posee propiedades antibacterianas que ayudan a reducir la presencia de microorganismos responsables del mal olor corporal. Sin embargo, especialistas advierten que su uso debe hacerse con precaución, pues puede causar irritación o manchas en la piel.

El sudor en sí mismo es inodoro, pero al entrar en contacto con las bacterias que habitan de forma natural en la piel, se descompone y genera compuestos de olor desagradable.

¿Qué hace efectivo al limón contra el mal olor?

El cítrico aporta frescura y
El cítrico aporta frescura y propiedades que refuerzan defensas, aunque los especialistas señalan que no debe sustituir la ingesta de frutas enteras. (Freepik)

De acuerdo con dermatólogos, el jugo de limón contiene ácido cítrico, un compuesto con capacidad para eliminar bacterias y regular el pH cutáneo, lo que puede ayudar a disminuir la proliferación de estos microorganismos y, en consecuencia, el mal olor.

Su aplicación, no obstante, debe hacerse de forma diluida. Los expertos recomiendan mezclar el jugo de medio limón con una cantidad igual de agua y aplicarlo con un algodón sobre las axilas, pies o cualquier zona propensa al sudor. Después de unos minutos, se debe enjuagar con agua abundante para evitar la irritación. Utilizarlo de dos a tres veces por semana puede ofrecer resultados favorables sin dañar la piel.

Pese a sus beneficios, el uso del limón como desodorante natural no está exento de riesgos. El contacto directo con la piel recién afeitada o depilada puede provocar ardor o enrojecimiento.

El ácido cítrico, ayuda a
El ácido cítrico, ayuda a eliminar bacterias y regular el pH cutáneo para evitar malos olores

Además, el ácido cítrico vuelve la piel más sensible a la luz solar, lo que puede derivar en manchas oscuras o quemaduras si se expone al sol sin protección. Por ello, los especialistas recomiendan aplicarlo únicamente por la noche y en zonas cubiertas.

Como alternativa o complemento, algunos remedios caseros combinan el limón con otros ingredientes naturales, como bicarbonato de sodio, vinagre de manzana o aceite de coco, que también tienen propiedades antibacterianas y ayudan a mantener la piel fresca y libre de mal olor.

El uso del limón para el control del olor corporal representa un ejemplo de cómo los remedios naturales pueden ser útiles cuando se aplican con conocimiento y precaución. Sin embargo, los especialistas insisten en que si el sudor es excesivo o el mal olor persiste, es necesario acudir a un dermatólogo, ya que podría tratarse de una condición médica que requiera atención profesional.

Temas Relacionados

sudorlimónmalos oloresRemedio de la abuelaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

CURP biométrica: así puedes agendar tu cita en línea y tramitarla en CDMX

Es la versión actualizada que incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica

CURP biométrica: así puedes agendar

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo de Disney+

La Granja VIP en vivo

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Los granjeros felicitaron a su compañera y planearon la revelación de género

¿La Bea está embarazada? La

Derrame de petróleo en ríos de Veracruz: así va la reparación de la fuga en el oleoducto Poza Rica- Madero

Pemex informó sobre las acciones para atender la fuga, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la COFEPRIS

Derrame de petróleo en ríos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Autoridades mexiquenses desmantelan redes dedicadas al robo de agua con apoyo de denuncias ciudadanas

Golpe al huachicol del agua
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Puebla desconocen presencia

Autoridades de Puebla desconocen presencia del “Comandante Diablo” tras mensaje junto a restos humanos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

Piloto de F1 se disfraza

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

“Gente fina”: Tunden a aficionados de la F1 por saltarse los torniquetes del Metro para llegar al GP de México 2025

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul