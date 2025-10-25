Lando Norris lidera la P3 del Gran Premio de México 2025; Hamilton y Russell completan el podio

Max Verstappen registra 1:18:914, tiempos mucho más lentos que en la FP2 del viernes.

Carlos Sainz con neumáticos blandos y desplaza a Verstappen con un tiempo de 1:18.028

Lando Norris con un tiempo de 1:18.015, el de McLaren desplaza a Sainz y a Verstappen en la P3

Con 1:17.892, el piloto de Mercedes, Russel deja atrás a Norris, Sainz y Verstappen para convertirse en el nuevo lider.

Los líderes de la práctica 3 entran a los pits para la recta final de la sesión:

George Russell toma ritmo y se mete al top 3 de la clasificación de la práctica 3.

George Russell sube al primer lugar de la práctica 3 y desplaza a Lando Norris, que entra a pits

Lando Norris supera a Hamilton y se queda con el primer puesto de la práctica 3 con 354 milésimas de diferencia sobre el británico

Recta final de la práctica 3 del Gran Premio de México y George Russell vuelve al top 3

En la Práctica 3 del Gran Premio de México , Lando Norris se ubicó en el primer lugar , mostrando un ritmo sólido antes de la sesión de clasificación. Lewis Hamilton finalizó en segundo puesto , mientras que George Russell se quedó con la tercera posición . Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron los primeros cinco lugares de la tabla de tiempos, dejando en claro la intensidad de la lucha por la pole position.

