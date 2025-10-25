Lando Norris lidera la P3 del Gran Premio de México 2025; Hamilton y Russell completan el podio

En la Práctica 3 del Gran Premio de México, Lando Norris se ubicó en el primer lugar, mostrando un ritmo sólido antes de la sesión de clasificación. Lewis Hamilton finalizó en segundo puesto, mientras que George Russell se quedó con la tercera posición. Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron los primeros cinco lugares de la tabla de tiempos, dejando en claro la intensidad de la lucha por la pole position.
Recta final de la práctica 3 del Gran Premio de México y George Russell vuelve al top 3
Lando Norris supera a Hamilton y se queda con el primer puesto de la práctica 3 con 354 milésimas de diferencia sobre el británico
George Russell sube al primer lugar de la práctica 3 y desplaza a Lando Norris, que entra a pits
George Russell toma ritmo y se mete al top 3 de la clasificación de la práctica 3.
Los líderes de la práctica 3 entran a los pits para la recta final de la sesión:
Con 1:17.892, el piloto de Mercedes, Russel deja atrás a Norris, Sainz y Verstappen para convertirse en el nuevo lider.
Lando Norris con un tiempo de 1:18.015, el de McLaren desplaza a Sainz y a Verstappen en la P3
Carlos Sainz con neumáticos blandos y desplaza a Verstappen con un tiempo de 1:18.028
Max Verstappen registra 1:18:914, tiempos mucho más lentos que en la FP2 del viernes.