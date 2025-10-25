México

Lando Norris lidera la P3 del Gran Premio de México 2025; Hamilton y Russell completan el podio

Sigue en Infobae México las acciones del Gran Premio de México 2025 de este sábado que comienza con la Práctica Libre 3

Por Jesús F. Beltrán

18:42 hsHoy

Finaliza la P3 del Gran Premio de México

En la Práctica 3 del Gran Premio de México, Lando Norris se ubicó en el primer lugar, mostrando un ritmo sólido antes de la sesión de clasificación. Lewis Hamilton finalizó en segundo puesto, mientras que George Russell se quedó con la tercera posición. Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron los primeros cinco lugares de la tabla de tiempos, dejando en claro la intensidad de la lucha por la pole position.

18:40 hsHoy

Recta final de la práctica 3 del Gran Premio de México y George Russell vuelve al top 3 

18:39 hsHoy

Lando Norris supera a Hamilton y se queda con el primer puesto de la práctica 3 con 354 milésimas de diferencia sobre el británico

18:33 hsHoy

George Russell sube al primer lugar de la práctica 3 y desplaza a Lando Norris, que entra a pits

18:33 hsHoy

George Russell toma ritmo y se mete al top 3 de la clasificación de la práctica 3.

18:22 hsHoy

Los líderes de la práctica 3 entran a los pits para la recta final de la sesión:

  1. George Russell
  2. Lando Norris
  3. Carlos Sainz
  4. Max Verstappen
  5. Charles Leclerc
18:16 hsHoy

Con 1:17.892, el piloto de Mercedes, Russel deja atrás a Norris, Sainz y Verstappen para convertirse en el nuevo lider.

18:15 hsHoy

Lando Norris con un tiempo de 1:18.015, el de McLaren desplaza a Sainz y a Verstappen en la P3

18:14 hsHoy

Carlos Sainz con neumáticos blandos y desplaza a Verstappen con un tiempo de 1:18.028

18:13 hsHoy

Max Verstappen registra 1:18:914, tiempos mucho más lentos que en la FP2 del viernes.

