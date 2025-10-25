México

Autoridades de Puebla desconocen presencia del “Comandante Diablo” tras mensaje junto a restos humanos

La Fiscalía General del Estado y la información de la SSC estatal tampoco lo ubican como algún presunto líder criminal en la región o el estado

Por Diego Mendoza López

Guardar
Los restos humanos en la
Los restos humanos en la zona de la junta auxiliar de La Resurrección en la madrugada del viernes 24 de octubre de 2025 | SSC Puebla

La madrugada del viernes 24 de octubre, bolsas negras con restos humanos desmembrados fueron abandonadas en el camino a la junta auxiliar La Resurrección, ubicada en Puebla. Junto a los cuerpos, una cartulina con un mensaje firmado por el “Comandante Diablo” encendió las alertas sobre la posible presencia de grupos armados en la zona.

El hallazgo ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada cuando vecinos de la colonia Tlilostoc reportaron al número de emergencias 911 la presencia de bolsas con manchas de sangre en el área conocida como el Puente de Piedra. A unos metros, también se localizó una motocicleta que podría estar relacionada con los hechos.

Sobre las bolsas fue colocada una cartulina con un mensaje escrito en tinta roja que decía lo siguiente:

“Ya llegó la limpia a todos los que andas con sus cobros de cuotas y extorsionando a gente que trabaja esto va para los supuestos brazos armados k andan por la zona, ya llegó la gente del Comandante Diablo Cuerpo de Fuerzas Especiales” (sic).

El mensaje con amenazas iba
El mensaje con amenazas iba firmado por un presunto sujeto apodado "Comandante Diablo" | X / @Region_Global

El texto con un tono amenazante sugiere una disputa entre grupos delictivos por el control territorial y advierte sobre una “limpieza” contra quienes se dedican a extorsionar. La firma del “Comandante Diablo” no ha sido vinculada oficialmente a ninguna célula criminal, pero el uso de este tipo de mensajes es común en estas regiones del estado.

Autoridades acordonan la zona y realizan diligencias

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía Estatal, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. En tanto, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los restos humanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuántas personas fueron víctimas del crimen. No obstante, versiones preliminares indican que los restos podrían corresponder a al menos dos individuos.

A la par, tampoco se ha revelado la identidad de las víctimas ni se reportan personas detenidas por el hecho.

El aviso de la SSC
El aviso de la SSC Puebla se dio a través de su cuenta oficial de X | X / @SSC_Pue

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el número de víctimas, identificar los cuerpos y determinar la autoría del crimen. La motocicleta localizada en el sitio fue asegurada como posible evidencia.

El camino a La Resurrección fue cerrado a la circulación mientras se realizaban las diligencias. La zona ha sido señalada en otras ocasiones por hechos delictivos, lo que refuerza la preocupación ciudadana sobre la seguridad en áreas periféricas de Puebla.

Escalada de violencia en Puebla: localizan cuerpos y personas asesinadas a tiros

Este hallazgo se suma a una serie de hechos violentos registrados en Puebla en los últimos días. El mismo viernes, en Huixcolotla, fue localizado el cuerpo de una persona ejecutada en la batea de una camioneta.

El 22 de octubre, un hombre y una mujer fueron baleados desde otro vehículo en movimiento mientras circulaban por calles de la colonia Barranca Honda. Ese mismo día, otro hombre fue ejecutado en la colonia Bosques de Santa Anita mientras viajaba en motocicleta.

La creciente violencia en Puebla
La creciente violencia en Puebla ha llevado a que se registren cuerpos de personas asesinadas o baleadas en distintos puntos del estado | Imagen Ilustrativa Infobae

Un día antes, el 21 de octubre, un hombre fue asesinado a balazos en el mercado La Fayuca en la capital poblana. Estos eventos reflejan una creciente ola de violencia que ha sacudido a la entidad en las últimas semanas.

Temas Relacionados

Restos humanosComandante DiabloDelincuencia organizadaViolencia en PueblaFGE PueblaSSC PueblaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

CURP biométrica: así puedes agendar tu cita en línea y tramitarla en CDMX

Es la versión actualizada que incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica

CURP biométrica: así puedes agendar

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo de Disney+

La Granja VIP en vivo

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Los granjeros felicitaron a su compañera y planearon la revelación de género

¿La Bea está embarazada? La

Derrame de petróleo en ríos de Veracruz: así va la reparación de la fuga en el oleoducto Poza Rica- Madero

Pemex informó sobre las acciones para atender la fuga, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la COFEPRIS

Derrame de petróleo en ríos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Autoridades mexiquenses desmantelan redes dedicadas al robo de agua con apoyo de denuncias ciudadanas

Golpe al huachicol del agua
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al huachicol del agua

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

Piloto de F1 se disfraza

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

“Gente fina”: Tunden a aficionados de la F1 por saltarse los torniquetes del Metro para llegar al GP de México 2025

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul