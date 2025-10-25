Autoridades de Puebla desconocen presencia del “Comandante Diablo” tras mensaje junto a restos humanos

Los restos humanos en la zona de la junta auxiliar de La Resurrección en la madrugada del viernes 24 de octubre de 2025 | SSC Puebla

La madrugada del viernes 24 de octubre, bolsas negras con restos humanos desmembrados fueron abandonadas en el camino a la junta auxiliar La Resurrección, ubicada en Puebla. Junto a los cuerpos, una cartulina con un mensaje firmado por el “Comandante Diablo” encendió las alertas sobre la posible presencia de grupos armados en la zona.

El hallazgo ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada cuando vecinos de la colonia Tlilostoc reportaron al número de emergencias 911 la presencia de bolsas con manchas de sangre en el área conocida como el Puente de Piedra. A unos metros, también se localizó una motocicleta que podría estar relacionada con los hechos.

Sobre las bolsas fue colocada una cartulina con un mensaje escrito en tinta roja que decía lo siguiente:

“Ya llegó la limpia a todos los que andas con sus cobros de cuotas y extorsionando a gente que trabaja esto va para los supuestos brazos armados k andan por la zona, ya llegó la gente del Comandante Diablo Cuerpo de Fuerzas Especiales” (sic).

El mensaje con amenazas iba firmado por un presunto sujeto apodado "Comandante Diablo" | X / @Region_Global

El texto con un tono amenazante sugiere una disputa entre grupos delictivos por el control territorial y advierte sobre una “limpieza” contra quienes se dedican a extorsionar. La firma del “Comandante Diablo” no ha sido vinculada oficialmente a ninguna célula criminal, pero el uso de este tipo de mensajes es común en estas regiones del estado.

Autoridades acordonan la zona y realizan diligencias

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía Estatal, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. En tanto, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los restos humanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuántas personas fueron víctimas del crimen. No obstante, versiones preliminares indican que los restos podrían corresponder a al menos dos individuos.

A la par, tampoco se ha revelado la identidad de las víctimas ni se reportan personas detenidas por el hecho.

El aviso de la SSC Puebla se dio a través de su cuenta oficial de X | X / @SSC_Pue

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el número de víctimas, identificar los cuerpos y determinar la autoría del crimen. La motocicleta localizada en el sitio fue asegurada como posible evidencia.

El camino a La Resurrección fue cerrado a la circulación mientras se realizaban las diligencias. La zona ha sido señalada en otras ocasiones por hechos delictivos, lo que refuerza la preocupación ciudadana sobre la seguridad en áreas periféricas de Puebla.

Escalada de violencia en Puebla: localizan cuerpos y personas asesinadas a tiros

Este hallazgo se suma a una serie de hechos violentos registrados en Puebla en los últimos días. El mismo viernes, en Huixcolotla, fue localizado el cuerpo de una persona ejecutada en la batea de una camioneta.

El 22 de octubre, un hombre y una mujer fueron baleados desde otro vehículo en movimiento mientras circulaban por calles de la colonia Barranca Honda. Ese mismo día, otro hombre fue ejecutado en la colonia Bosques de Santa Anita mientras viajaba en motocicleta.

La creciente violencia en Puebla ha llevado a que se registren cuerpos de personas asesinadas o baleadas en distintos puntos del estado | Imagen Ilustrativa Infobae

Un día antes, el 21 de octubre, un hombre fue asesinado a balazos en el mercado La Fayuca en la capital poblana. Estos eventos reflejan una creciente ola de violencia que ha sacudido a la entidad en las últimas semanas.