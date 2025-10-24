México

Surge el primer shippeo de La Granja VIP entre Lolita Cortés y Fabiola Campomanes

Las granjeras están conquistando a la audiencia

Por Ignacio Izquierdo

Las granjeras tienen una buena
Las granjeras tienen una buena amistad (La Granja VIP)

El estreno de La Granja VIP por TV Azteca ha captado la atención de los seguidores de los reality shows, especialmente tras el término de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde Aldo de Nigris se llevó el premio principal de 4 millones de pesos. La nueva dinámica de La Granja VIP cuenta con participantes provenientes de distintos sectores del entretenimiento nacional, entre los que figuran Lolita Cortés, Eleazar Gómez, César Doroteo, La Bea y Lis Vega.

En el contexto de estos programas, es habitual que el público genere “shippeos” entre los concursantes, una tendencia que ya fue visible en temporadas previas de La Casa de los Famosos México, destacando vínculos como el de Aldo de Nigris con Aarón Mercury y el de Karime con Gala Montes. En esta ocasión, el primer shippeo en La Granja VIP involucra a Lolita Cortés y Fabiola Campomanes, cuyas interacciones despertaron el entusiasmo del público.

Lolita Cortés en La Granja
Lolita Cortés en La Granja VIP (La Granja VIP)

El interés de los fans por el vínculo entre Lolita Cortés y Fabiola Campomanes surgió tras un intercambio en el exterior de la granja, donde ambas compartieron detalles personales y demostraron una marcada complicidad. Durante su conversación, Fabiola Campomanes expresó a Lolita Cortés: “¿Pero tú no te has visto en un espejo la cara tan hermosa que tienes?”.

La reacción en redes sociales refleja el entusiasmo por la química entre ambas figuras. Comentarios de los seguidores describen el vínculo como una “montaña rusa de emociones” y resaltan momentos de risa, llanto y apoyo mutuo. Entre los mensajes publicados se leen frases como: “Lolita y Fabiola son una montaña rusa de emociones, se ríen, lloran, se desesperan, se empoderan, se burlan, se atacan”, así como recomendaciones para observar la transmisión continua del programa: “Por favor vean el 24/7 y pongan la cámara de Fabiola con Lolita ES ARTE, lo que platican, el momento, las tomas artísticas, hasta la puesta del sol. AMO todo está emotivo… muy bien”. Otras voces del público afirman: “Lolita y Fabiola son las tías top, me dan vibra de que están en un retiro espiritual con esas tomas y la lloradera cada 5 minutos”.

¿Qué es un shippeo?

. (Captura de pantalla La
. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El término “shippeo” proviene de la palabra inglesa “ship”, abreviatura de “relationship”. Se utiliza principalmente en comunidades de fans para referirse al deseo o apoyo hacia una relación sentimental entre dos personajes de ficción, celebridades o personas reales, aunque dicha relación no exista realmente. Los seguidores, llamados “shippers”, imaginan escenarios románticos, crean contenido y comparten teorías sobre cómo podría desarrollarse el vínculo entre esas personas.

El shippeo puede darse en series, películas, libros, videojuegos y en redes sociales, donde los fanáticos suelen asignar nombres compuestos al “ship” uniendo partes de los nombres de los involucrados. Aunque en origen se aplicaba a la ficción, su uso se ha extendido a figuras públicas y personajes mediáticos. El fenómeno del shippeo refleja el poder de la cultura fan y su capacidad para influir en la narrativa popular, generando conversaciones y tendencias en internet.

