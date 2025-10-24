Pati Chapoy revela si habrá cambios en Ventaneando tras ocho meses de la muerte de Daniel Bisogno

Pati Chapoy asegura que no se necesitan cambios en Ventaneando.(TV Azteca)

A pocos meses de alcanzar las tres décadas de transmisiones ininterrumpidas, Pati Chapoy ha despejado las dudas sobre posibles modificaciones en Ventaneando, programa de espectáculos de TV Azteca.

En un reciente encuentro con la prensa, la periodista respondió las inquietudes que existen sobre la continuidad del elenco y el impacto que sigue generando la muerte de Daniel Bisogno, uno de los presentadores más reconocidos del medio.

Pati Chapoy asegura que no habrá cambios en Ventaneando. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Pati Chapoy descarta cambios en el programa Ventaneando

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, la comunicadora negó que una nueva persona se pueda sumar al equipo de conductores de Ventaneando, pues por el momento considera que no es necesario.

“Los cambios se dan cuando se necesiten y en este momento no, estamos más que bien con el elenco que tenemos en Ventaneando“, dijo para los micrófonos de TVNotas.

A lo largo de casi tres décadas, la producción ha experimentado diversas transformaciones en su elenco, pero una de las que más ha marcado la emisión es la partida de Daniel Bisogno, quien dejó una huella profunda en el elenco, así lo manifestó Chapoy:

“Como se vive luego de que alguien se va, pero es un hueco que nunca se va a llenar, absolutamente nunca. Él fue alguien muy importante durante el trabajo que realizó en el programa y así se va a quedar con ese grato recuerdo".

El equipo de conductores se mantendrá intacto en la celebración de 30 años de Ventaneando. (X: Ventaneando)

Audiencia de Ventaneando sigue firme al programa pese a ausencia de Daniel Bisogno

En ese mismo encuentro, la periodista de 76 años también fue cuestionada sobre el impacto que ha tenido la ausencia de Bisogno en el programa de revista, pero Chapoy señaló que la audiencia se ha mantenido fiel.

“El rating de Ventaneando es un rating muy estable desde hace casi 30 años y, obviamente, cuando hay algo fuera de serie como está ocurriendo en este momento con La Granja, sube porque la gente quiere saber qué es lo que está pasando…”, explicó.

Pati Chapoy asegura que la audiencia se mantiene firme al programa. (Mar L./Infobae México)

Cabe recordar que el aniversario 29 de Ventaneando se celebró en febrero, consolidándose como referente en la cobertura de noticias del espectáculo tanto nacional como internacional.

Desde sus inicios, el formato innovador del programa, liderado por Pati Chapoy, ha logrado captar la atención del público al ofrecer información relevante sobre los protagonistas de la farándula. A lo largo de los años, se ha caracterizado por su capacidad de adaptación y su influencia en la cobertura de espectáculos en México.