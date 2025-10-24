México

Pati Chapoy revela si habrá cambios en Ventaneando tras ocho meses de la muerte de Daniel Bisogno

El programa de espectáculos se alista para cumplir tres décadas al aire el siguiente año

Por Jazmín González

Guardar
Pati Chapoy asegura que no
Pati Chapoy asegura que no se necesitan cambios en Ventaneando.(TV Azteca)

A pocos meses de alcanzar las tres décadas de transmisiones ininterrumpidas, Pati Chapoy ha despejado las dudas sobre posibles modificaciones en Ventaneando, programa de espectáculos de TV Azteca.

En un reciente encuentro con la prensa, la periodista respondió las inquietudes que existen sobre la continuidad del elenco y el impacto que sigue generando la muerte de Daniel Bisogno, uno de los presentadores más reconocidos del medio.

Pati Chapoy asegura que no
Pati Chapoy asegura que no habrá cambios en Ventaneando. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Pati Chapoy descarta cambios en el programa Ventaneando

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, la comunicadora negó que una nueva persona se pueda sumar al equipo de conductores de Ventaneando, pues por el momento considera que no es necesario.

Los cambios se dan cuando se necesiten y en este momento no, estamos más que bien con el elenco que tenemos en Ventaneando“, dijo para los micrófonos de TVNotas.

A lo largo de casi tres décadas, la producción ha experimentado diversas transformaciones en su elenco, pero una de las que más ha marcado la emisión es la partida de Daniel Bisogno, quien dejó una huella profunda en el elenco, así lo manifestó Chapoy:

“Como se vive luego de que alguien se va, pero es un hueco que nunca se va a llenar, absolutamente nunca. Él fue alguien muy importante durante el trabajo que realizó en el programa y así se va a quedar con ese grato recuerdo".

El equipo de conductores se
El equipo de conductores se mantendrá intacto en la celebración de 30 años de Ventaneando. (X: Ventaneando)

Audiencia de Ventaneando sigue firme al programa pese a ausencia de Daniel Bisogno

En ese mismo encuentro, la periodista de 76 años también fue cuestionada sobre el impacto que ha tenido la ausencia de Bisogno en el programa de revista, pero Chapoy señaló que la audiencia se ha mantenido fiel.

“El rating de Ventaneando es un rating muy estable desde hace casi 30 años y, obviamente, cuando hay algo fuera de serie como está ocurriendo en este momento con La Granja, sube porque la gente quiere saber qué es lo que está pasando…”, explicó.

Pati Chapoy asegura que la
Pati Chapoy asegura que la audiencia se mantiene firme al programa. (Mar L./Infobae México)

Cabe recordar que el aniversario 29 de Ventaneando se celebró en febrero, consolidándose como referente en la cobertura de noticias del espectáculo tanto nacional como internacional.

Desde sus inicios, el formato innovador del programa, liderado por Pati Chapoy, ha logrado captar la atención del público al ofrecer información relevante sobre los protagonistas de la farándula. A lo largo de los años, se ha caracterizado por su capacidad de adaptación y su influencia en la cobertura de espectáculos en México.

Temas Relacionados

Pati ChapoyVentaneandoTV AztecaDaniel Bisognomexico-entretenimiento

Más Noticias

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

Habrá tres encuentros que se podrán ver de forma gratuita por televisión

Apertura 2025: partidos de la

La razón por la que nunca lograrás adelgazar, aun con dieta y ejercicio, si tus niveles de insulina soy muy altos

Para poder tener una pérdida de peso es importante mantener niveles estables de esta hormona

La razón por la que

Desalojan Facultad de Ciencias UNAM por supuesta amenaza de bomba

Hace semanas, al menos 20 planteles recibieron mensajes violentos y ciertas facultades continúan en paro

Desalojan Facultad de Ciencias UNAM

El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

La emblemática banda de rock urbano dio a conocer los motivos por los que quedará pospuesta su presentación en la Arena Ciudad de México

El Haragán y Compañía pospone

Exhiben nuevo método de supuesta estafa en el Metrobús; una joven fue agredida

El incidente surge seis meses después de que hubiera ataques con pinchazos en CDMX

Exhiben nuevo método de supuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

Empresa niega que decomiso histórico de huachicol en Guanajuato sea de gasolina ilegal: “Viene de canales oficiales”

Guerra entre Chapos y Mayos provoca que Sinaloa lidere lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

Secretaría de Marina asegura armas largas y municiones en Culiacán: hay 7 detenidos

Quién es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala involucrado en el caso Ayotzinapa al que le ratificaron amparo

ENTRETENIMIENTO

El Haragán y Compañía pospone

El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Lolita Cortés rompe en llanto ante supuesta trampa la tarde de hoy 23 de octubre

Suspenden de manera definitiva concierto de ‘Los Toreros Muertos’ en CDMX

Cuánto podrían costar los boletos para los conciertos de Lorde en México

Hijos de Eugenio Derbez se vuelven virales por baile “vulgar” e “indecente”

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?