México

La Auditoría Superior detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública 2024

La ASF ha recuperado 1.146 millones de pesos, pero 5.823 millones siguen sin aclarar

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El informe corresponde al segundo
El informe corresponde al segundo semestre de 2024, cuando AMLO dejó el poder (Cuartoscuro/Archivo)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado probables irregularidades por 6.969 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, de los cuales 1.146 millones ya han sido recuperados, mientras que 5.823 millones permanecen pendientes de aclaración.

Se trata de la segunda entrega de informes de fiscalización correspondiente al último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, según expuso David Colmenares, auditor superior.

El informe consolidado de la ASF revela que la mayor parte de los recursos observados, más del 86 %, equivalente a 6.004 millones de pesos, corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, con énfasis en los sectores de salud, infraestructura física y educación. De este monto, los gobiernos estatales y municipales tienen aún 5.021 millones de pesos sin aclarar.

En cuanto a las entidades federales, se identificaron irregularidades superiores a 965 millones de pesos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación, de los cuales 802 millones requieren explicación sobre su destino.

La ASF espera recuperar 2.000
La ASF espera recuperar 2.000 millones de pesos más y presentará el informe final en febrero de 2026. (Foto: Twitter/ASF_Mexico)

El Poder Judicial de la Federación destaca con observaciones pendientes por 272 millones de pesos.

Entre los conceptos con mayor cuantificación de irregularidades por aclarar, sobresale el gasto de estados y municipios en salud, con 1.591 millones de pesos; seguido por infraestructura física y saneamiento financiero, con 1.391 millones; educación, con 1.330 millones; e infraestructura social, con 666 millones.

Al detallar los resultados de la segunda entrega, Colmenares señaló que los gobiernos de Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no recibieron observaciones en las auditorías correspondientes a este periodo.

Respecto a las dependencias federales, además del Poder Judicial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta observaciones por 215 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por 84 millones; la Comisión Federal de Electricidad, por 72 millones; la Secretaría de Marina, por 62 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 34 millones; y la Secretaría de Salud, por 19 millones.

Cuánto dinero ha recuperado la Auditoría Superior

El titular de la ASF informó que, únicamente en la fiscalización incluida en esta segunda entrega, se recuperaron 1.000 millones de pesos, mientras que el total acumulado durante su gestión asciende a 28.000 millones de pesos.

Además, Colmenares subrayó que aún se encuentran en curso auditorías relevantes, con la expectativa de sumar aproximadamente 2.000 millones de pesos adicionales y presentar la información final en febrero de 2026.

Temas Relacionados

ASFAuditoríaAMLOmexico-noticias

Más Noticias

¿Wi-Fi o datos móviles? Profeco dice qué opción es mejor

La Procuraduría explica las diferencias entre ambas alternativas de conexión, destacando ventajas, limitaciones y recomendaciones

¿Wi-Fi o datos móviles? Profeco

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado de los vuelos en

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 23 de octubre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO:

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 23 de octubre

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

Esta es la comunidad de Hidalgo que quedará inhabitable tras daños por lluvias

Julio Menchaca confirmó la evacuación vía aérea de 144 habitantes junto a sus mascotas

Esta es la comunidad de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

Empresa niega que decomiso histórico de huachicol en Guanajuato sea de gasolina ilegal: “Viene de canales oficiales”

Guerra entre Chapos y Mayos provoca que Sinaloa lidere lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

Secretaría de Marina asegura armas largas y municiones en Culiacán: hay 7 detenidos

Quién es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala involucrado en el caso Ayotzinapa al que le ratificaron amparo

ENTRETENIMIENTO

El Haragán y Compañía pospone

El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Lolita Cortés rompe en llanto ante supuesta trampa la tarde de hoy 23 de octubre

Suspenden de manera definitiva concierto de ‘Los Toreros Muertos’ en CDMX

Cuánto podrían costar los boletos para los conciertos de Lorde en México

Hijos de Eugenio Derbez se vuelven virales por baile “vulgar” e “indecente”

DEPORTES

“Totalmente falso”: Ramsey y su

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1