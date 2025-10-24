La Auditoría Superior detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública 2024

El informe corresponde al segundo semestre de 2024, cuando AMLO dejó el poder (Cuartoscuro/Archivo)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado probables irregularidades por 6.969 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, de los cuales 1.146 millones ya han sido recuperados, mientras que 5.823 millones permanecen pendientes de aclaración.

Se trata de la segunda entrega de informes de fiscalización correspondiente al último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, según expuso David Colmenares, auditor superior.

El informe consolidado de la ASF revela que la mayor parte de los recursos observados, más del 86 %, equivalente a 6.004 millones de pesos, corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, con énfasis en los sectores de salud, infraestructura física y educación. De este monto, los gobiernos estatales y municipales tienen aún 5.021 millones de pesos sin aclarar.

En cuanto a las entidades federales, se identificaron irregularidades superiores a 965 millones de pesos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación, de los cuales 802 millones requieren explicación sobre su destino.

La ASF espera recuperar 2.000 millones de pesos más y presentará el informe final en febrero de 2026. (Foto: Twitter/ASF_Mexico)

El Poder Judicial de la Federación destaca con observaciones pendientes por 272 millones de pesos.

Entre los conceptos con mayor cuantificación de irregularidades por aclarar, sobresale el gasto de estados y municipios en salud, con 1.591 millones de pesos; seguido por infraestructura física y saneamiento financiero, con 1.391 millones; educación, con 1.330 millones; e infraestructura social, con 666 millones.

Al detallar los resultados de la segunda entrega, Colmenares señaló que los gobiernos de Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no recibieron observaciones en las auditorías correspondientes a este periodo.

Respecto a las dependencias federales, además del Poder Judicial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta observaciones por 215 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por 84 millones; la Comisión Federal de Electricidad, por 72 millones; la Secretaría de Marina, por 62 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 34 millones; y la Secretaría de Salud, por 19 millones.

Cuánto dinero ha recuperado la Auditoría Superior

El titular de la ASF informó que, únicamente en la fiscalización incluida en esta segunda entrega, se recuperaron 1.000 millones de pesos, mientras que el total acumulado durante su gestión asciende a 28.000 millones de pesos.

Además, Colmenares subrayó que aún se encuentran en curso auditorías relevantes, con la expectativa de sumar aproximadamente 2.000 millones de pesos adicionales y presentar la información final en febrero de 2026.