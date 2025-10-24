Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Dos de sus sencillos se colocan en lo más alto de las listas de popularidad en plataformas digitales. (@_victor_mendivil_, Instagram)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. 2+2 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

El cantante sonorense ha logrado destacar dentro del regional mexicano. (Youtube)

La canción de Omar Camacho se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.189.336 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram/@fuerzaregida)

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 996.779 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

"Cuando no era cantante" de El Bogueto, asciende a la tercera posición del ranking mexicano. (Instagram/@elbogueto)

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la tercera posición, con 973.412 reproducciones.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

«TU SANCHO» de Fuerza Regida se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 969.651 reproducciones.

5. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

"Perlas Negras" del cantante mexicano Natanael Cano sigue estando en el quinto sitio del listado. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

«Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)» de Natanael Cano pierde fuerza. Hoy solo cosecha 965.945 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto lugar, lo que apunta a que va de salida.

6. Orula

Victor Mendivil

Dos de sus sencillos se colocan en lo más alto de las listas de popularidad en plataformas digitales. (@_victor_mendivil_, Instagram)

«Orula», interpretado por Victor Mendivil, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 893.753 reproducciones.

7. POR SUS BESOS

Tito Double P

"POR SUS BESOS" de Tito Double P se posiciona en el séptimo lugar. (REUTERS/Marco Bello)

Tras acumular 867.686 reproducciones, «POR SUS BESOS» de Tito Double P se mantiene en séptimo lugar.

8. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

"Chula Vente" de Luis R. Conriquez se mete en el octavo lugar de este top 10. (Instagram: Luis R. Conriquez)

«Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)» de Luis R Conriquez es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 789.032 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. MIENTRAS DUERMES

Junior H

"MIENTRAS DUERMES" del cantante mexicano Junior H, se queda con el noveno sitio del ranking. (Foto AP/Felix Marquez)

«MIENTRAS DUERMES» se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 779.953, lo que marca un hito en la carrera musical de Junior H.

10. ANSIEDAD

Fuerza Regida

"ANSIEDAD" de Fuerza Regida se mete en el último sitio del listado. (AP Photo/Marta Lavandier)

«ANSIEDAD» de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 744.811 reproducciones, motivo por el cual continúa en la décima posición.

La plataforma vs la inteligencia artificial

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a decenas de miles de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Los artistas que dominaron el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum ‘Éxodo’, que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical global. En 2023, su sencillo ‘Ella Baila Sola’ alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como ‘Dos Días’, ‘La Patrulla’, ‘Qlona’ y ‘Los Cuadros’ se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel internacional. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.