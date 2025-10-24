México

En este horario no podrás hacer transferencias interbancarias hoy 24 de octubre, SPEI estará en mantenimiento

Diversos bancos han alertado a sus usuarios sobre la medida que surtirá efectos está tarde

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Usuarios de cuentas bancarias no
Usuarios de cuentas bancarias no podrán realizar transferencias este 24 de octubre debido al mantenimiento de SPEI.

Durante este 24 de octubre de 2025, distintos usuarios de cuentas bancarias han recibido una notificación por parte de su banco en el que les informan sobre el mantenimiento que tendrá el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), por lo que advierten de tomar las medidas necesarias previo a lo informado.

Durante dos horas, entre las 18:00 y las 20:00 de este viernes 24 de octubre de 2025, SPEI interrumpirá sus servicios de forma temporal por labores de mantenimiento, lo que derivará en posibles demoras o el aplazamiento de transferencias entre bancos.

La medida busca reforzar tanto la estabilidad como la seguridad de la plataforma, que gestionando millones de movimientos cada día resulta clave para el funcionamiento del sistema financiero mexicano.

Según detalló el Banco de México (Banxico), estos procedimientos de mantenimiento ocurren periódicamente para resguardar la integridad de las operaciones a nivel nacional.

Estos bancos han emitido alertas sobre el sistema de transferencias

A través de las cuentas oficiales de Banorte advirtió a sus usuarios a evitar “contratiempos y anticipa tus operaciones”. Pide anticipar sus transferencias antes del horario indicado y agrega que dentro de su banca digital podrán realizar otras operaciones sin mayor dificultad.

BBVA México se limitó a a mencionar que durante este viernes entre las 18 y 20 horas “es posible que las transferencias interbancarias hechas dentro de este horario sufran algún retraso”.

Por su parte, Caja Popular Mexicana avisó el 23 de octubre que este viernes el servicio de SPEI estaría en mantenimiento, adelantando que “estas acciones son orientadas en ofrecerte una mejor experiencia de servicio”.

SPEI estará en mantenimiento este
SPEI estará en mantenimiento este 24 de octubre entre las 18 y 20 horas.

Condusef advierte sobre fraudes a través de transferencia electrónica

En respuesta a nuevas denuncias recibidas por la CONDUSEF, se ha detectado una modalidad de fraude que involucra el uso de transferencias electrónicas SPEI, con consecuencias directas para quienes buscan comprar bienes a través de anuncios engañosos.

De acuerdo con la información proporcionada por CONDUSEF, los perpetradores colocan anuncios en periódicos e internet, aparentando ventas de vehículos, obras de arte y otros artículos, con precios considerablemente inferiores al valor real del mercado. Estos anuncios suelen utilizar nombres y referencias de empresas reconocidas para dar una impresión de confianza.

Al establecer contacto interesado, los potenciales compradores reciben instrucciones precisas de los delincuentes: deben realizar una transferencia SPEI a una cuenta CLABE específica y a nombre de la empresa que figura en la publicación.

Caja Popular Mexicana avisó
Caja Popular Mexicana avisó el 23 de octubre que este viernes el servicio de SPEI estaría en mantenimiento.

Según la Comisión, “la víctima lleva a cabo la transferencia llenando la forma correspondiente (muchas veces desde su propia computadora) con el número CLABE que le indican y el nombre de la empresa”.

El desenlace para los usuarios es adverso. Tras concretar el pago y acudir a la empresa supuestamente vendedora, descubren que “no existe tal venta y que el número CLABE al cual transfirió el monto solicitado tampoco pertenece a la empresa sino a un tercero ‘desconocido’”, advierte la CONDUSEF. 

El monto transferido no puede recuperarse, ya que no existen mecanismos que permitan revertir la transacción una vez realizada a otras cuentas a nombre de terceros no vinculados con ninguna compañía real.

Esta forma de fraude aprovecha la agilidad de la banca electrónica y la credibilidad asociada a nombres comerciales legítimos, aumentando el riesgo para los consumidores. La autoridad ha hecho énfasis en que cualquier persona que realice operaciones similares debe verificar con medios oficiales la veracidad de los anuncios, así como comprobar presencialmente la existencia física de las empresas y los artículos antes de transferir fondos.

Temas Relacionados

SPEIBanxicoBanorteNuBBVASantanderCitibanamexmexico-noticias

Más Noticias

Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX por Día de Muertos: a qué hora empieza la inauguración

El gobierno de la capital organiza este evento año con año

Ofrenda Monumental en el Zócalo

Hermana de Layda Sansores comienza Cuarto Informe del DIF estatal cantando

Laura Sansores San Román asumió la presidencia honoraria del patronato del DIF Campeche en 2021, con el “compromiso de trabajar por las personas más vulnerables de la entidad”

Hermana de Layda Sansores comienza

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Elementos de la Secretaría de Seguridad ya se encuentran atendiendo el incidente ocurrido en la colonia Morelos

Reportan balacera en Tepito, hay

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo será el siguiente pago a las beneficiarias?

El programa entrega un apoyo económico de 3 mil pesos a cada beneficiaria a través de la Tarjeta Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Todo listo para el rugido de motores, conoce los instantes decisivos del fin de semana en el circuito mexicano

GP México 2025: estos serán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan balacera en Tepito, hay

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

Donovan “N” es vinculado a proceso por el asesinato del abogado David Cohen

Violencia en Sinaloa: los 18 detenidos en Navolato y Culiacán pertenecen a Los Chapitos y a Los Mayos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EL VIVO:

La Granja VIP EL VIVO: ‘El Patrón’ traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 24 de octubre

Corona Capital 2025: estas tres grandes bandas se unen al cartel de último momento

Andrea Legarreta critica el look de Galilea Montijo y se encienden los ánimos en Hoy: “Me dio un poquito de penita”

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de octubre

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

DEPORTES

GP México 2025: estos serán

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre

Así es el elegante uniforme de Cruz Azul que estrenará en el partido contra Monterrey

¿Cómo quedará el León vs Pumas de acuerdo a la IA?

Metro iniciará operaciones anticipadas y aumentará trenes por el Gran Premio de México 2025 de la F1