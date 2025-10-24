México

Canción de Marc Anthony sorprende en ceremonia del Tribunal Electoral: esperaban escuchar el Himno Nacional

El momento ha generado cuestionamientos sobre la organización en el Poder Judicial, ya que no es el primer error que comenten durante una sesión

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Canción de Marc Anthony suena en lugar del Himno Nacional Mexicano al finalizar sesión del TEPJF Crédito: x/@TEPJF_informa

En la presentación del Informe de Labores 2024-2025 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un fallo técnico alteró el protocolo habitual al reproducir accidentalmente una canción de salsa en lugar del Himno Nacional Mexicano.

El incidente se produjo este viernes, 24 de octubre de 2025, en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al disponerse a entonar el Himno Nacional Mexicano, breves segundos de la canción “Qué precio tiene el cielo” de Marc Anthony irrumpieron en el recinto, sustituyendo lo programado en la ceremonia oficial.

El episodio generó risas y expresiones de sorpresa entre los presentes, así como una rápida proliferación de memes y comentarios en redes sociales, debido a la viralización del video en plataformas digitales.

El audio fue detenido de inmediato y la ceremonia siguió conforme al programa previsto. De acuerdo con versiones internas, el incidente obedeció a un “lapsus técnico”, atribuible a un archivo incorrectamente cargado o a un error humano en la selección de la playlist.

Hasta el momento, ninguna de las cuentas oficiales del Poder Judicial han fijado postura sobre el incidente ni han ofrecido una explicación oficial respecto a lo sucedido.

El incidente restó protagonismo a un acto de carácter institucional. De acuerdo con el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral está obligado a presentar su informe de labores ante la SCJN.

Al finalizar la sesión del
Al finalizar la sesión del TEPJF sonó una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional Mexicano.

El reporte correspondiente a 2024-2025 revestía particular importancia, debido a la presencia de temas relevantes en la agenda, como las impugnaciones derivadas de la elección judicial de junio de 2025 y las acusaciones sobre el uso de “acordeones” durante la jornada de votación. Cuestiones que fueron relegadas a un segundo plano tras el tropiezo en el desarrollo del evento.

Nuevo Poder Judicial debe consolidarse como garante de libertades y democracia

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, sostuvo que el el nuevo Poder Judicial, surgido de la implementación de la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador, debe consolidarse como el garante de las libertades y la democracia.

Durante su segundo informe de labores, Soto Fragoso resaltó: “Gracias a la labor de las autoridades electorales y a la función sustantiva del Tribunal Electoral, la elección judicial no se suspendió; la paz social no se vulneró; el Estado de derecho permaneció intacto; la primera mujer presidenta gobierna el país desde Palacio Nacional, y las personas juzgadoras, en este preciso momento, están en sus espacios de trabajo cumpliendo con su responsabilidad”.

En cuanto a los trabajos realizados de noviembre de 2024 a septiembre de 2025, el TEPJF ha recibido “11 mil 941 expedientes, de los cuales 7 mil 269 fueron relativos al proceso electoral extraordinario 2024-2025, y 4 mil 672 correspondieron a comicios ordinarios. Subrayó que, en la Sala Superior, 4 mil 708 asuntos fueron promovidos por mujeres, es decir, el 39.42 por ciento”.

Temas Relacionados

Marc AnthonyTEPJFSCJNHugo AguilarPoder JudicialSalón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónmexico-noticias

Más Noticias

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Rafael Espinoza destacó que su compatriota dejó la vara muy alta

Esto es lo que dijo

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Lis Vega siguen en riesgo de ser eliminados

La Granja VIP EL VIVO:

Tributo de Día de Muertos a Rockdrigo González con Amandititita, El Haragán y La Maldita Vecindad GRATIS en CDMX

El icónico músico recibirá un tributo especial con la participación de artistas legendarios y la posibilidad de que Amandititita sorprenda al público con su presencia musical

Tributo de Día de Muertos

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Fuentes cercanas al caso detallaron a Infobae México que el proceso actual se enfoca en delitos militares

Procesan a sargento señalado por

Con ayuda de ambientalistas Profepa rescata a dos lobos marinos en Isla Consag, en Baja California

La operación permitió asistir a dos ejemplares juveniles: un macho que presentaba una red en el cuello y una hembra con una red en la boca

Con ayuda de ambientalistas Profepa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sargento señalado por

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

ENTRETENIMIENTO

“Esto no sirve”: Ana Bárbara

“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

Tributo de Día de Muertos a Rockdrigo González con Amandititita, El Haragán y La Maldita Vecindad GRATIS en CDMX

Novia de Eleazar Gómez revela su verdadera personalidad fuera de La Granja VIP

Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

DEPORTES

Esto es lo que dijo

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Chivas vs Atlas, cómo quedará el Clásico Tapatío de acuerdo a la IA

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre