Estas son las 10 mejores series de HBO Max México para ver el fin de semana

"Vgly" y "La favorita 1922" son dos de las series más vistas en la ultima semana de octubre en HBO Max - (HBO Max)

El interés de los suscriptores en las plataformas de streaming es algo que cambia de manera constante y esto ha permitido que HBO Max se posicione como uno de los servicios de contenido más destacados en México. Esto se debe a la variedad de su catálogo, que incluye series y películas originales.

En los últimos días, algunas producciones han alcanzado gran popularidad dentro de la plataforma, gracias a la calidad de su fotografía, dirección, formato y producción, además por el impacto que generan dentro de las redes sociales donde los comentarios no se hacen esperar. Los seguidores elogian las actuaciones, la narrativa, el contexto y la calidad del desarrollo, y estos son factores que las colocan rápidamente entre los primeros lugares de los rankings nacionales.

A continuación, te presentamos el top 10 de las series más vistas de la semana en HBO Max. Si estás buscando algo que ver después del trabajo o la escuela, esta guía te ayudará a identificar lo que está en tendencia dentro de la plataforma.

Las 10 series más vistas de HBO Max México

Una serie con un desarrollo que va de lo absurdo a lo cómico. (CN)

El maravilloso y extraño mundo de Gumball

Una caricatura donde la vida familiar llega a ser un poco peculiar y las leyes de realidad diversas y flexibles. Un humor surrealista y giros inesperados son los que llevan a Gumball el gato azul que se enfrenta a situaciones absurdas y cómicas.

VGLY

Vgly sueña con salir del anonimato, pero sin contactos ni privilegios, tendrá que enfrentarse a su barrio y al mundo para triunfar con su música. Crédito: HBO Latinoamérica/ Youtube

La serie relata la vida de un grupo de jóvenes originarios de un barrio de la Ciudad de México, se enfrentan a la delincuencia y precariedad pero con la esperanza de poder triunfar dentro de la música urbana.

¿Quién mató a nuestra hija?

El documental explora todas las irregularidades que hubo durante la desaparición de la adolescente Debanhi Escobar en Monterrey en el año 2022.

Tarea

La película se estrenó en HBO el 7 de septiembre. (HBO Max Latinoamérica)

Un agente del FBI lidera un equipo especial en Filadelfia que busca atrapar a un grupo de ladrones que han estado cometiendo robos violentos liderados por un hombre de familia.

Amigos sonrientes

Una pequeña empresa que se dedica a llevar felicidad al mundo, recibe una solicitud diferente: tienen que hacer sonreír a un pequeño niño infeliz, pero la tarea no es tan fácil.

Bahar

Bahar es una madre de familia que tras un pronóstico donde le dicen que le queda poco tiempo de vida, decide completar la residencia médica que dejó 20 años atrás. Su reconstrucción personal la lleva a enfrentar problemas familiares y de pareja.

Pacificador

'Peacemaker' se estrenó en HBO el 21 de agosto. (HBO Max Latinoamérica)

Peacemaker, un superhéroe/supervillano que está obsesionado con la paz mundial sin importar a cuantas personas tenga que matar. Después de un suceso que marca todo, descubre que hay un precio para obtener su libertad.

Metal retorcido

A un forastero charlatán sin recuerdos de su pasado se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si logra entregar con éxito un misterioso paquete a través de un páramo postapocalíptico.

Sueños de libertad

La trama se centra en la España del 1958, en donde Begoña Montes trata de escapar de un matrimonio lleno de toxicidad, pero su esposo es un poderoso y adinerado empresario. Dentro de un contexto patriarcal buscan la libertad.

La favorita 1922

Con la intención de sacar todo su potencial como cocinera, Elena decide reabrirlo, por lo que contactará con Julio, el apuesto propietario del establecimiento, quien les permitirá poner en marcha 'La Favorita Bistró', un local en el que tendrán cabida las cocineras y criadas más brillantes del país. Crédito: HBO MAX

En el año 1922 Elena Malvonte, escapa de su tóxico matrimonio y se esconde en un restaurante abandonado de Madrid. Junta un equipo de trabajo para salir adelante pero se da cuenta que se necesita de mucho más.

La diversificación de contenidos de HBO Max en México

La bioserie de Roberto Gómez Bolaños se estrenó el 5 de junio de 2025 en HBO (Max Latinoamérica)

En los últimos años, la plataforma de streaming ha apostado por diversificar el contenido de su catálogo, presentando proyectos originales donde reflejan la importancia de producir contenidos y materiales que van enfocados para diferentes comunidades y públicos. Esta estrategia ha permitido que se fortalezca la presencia dentro de los servicios de espacios digitales de entretenimiento.

Tomando en cuenta los rankings mensuales de México, la demanda ha incrementado debido a la búsqueda de títulos nuevos con narrativas, historias y enfoques diversos, que ofrecen propuestas distintas e incluso fuera de lo convencional.

Documentales, películas, series, caricaturas y thrillers son los géneros que mes con mes lideran el top de popularidad. Una de las características principales de la plataforma es que los títulos se pueden descargar para verlos en cualquier momento aunque no se tenga conexión a internet, además de ofrecer varios perfiles disponibles, lo que facilita disfrutar del contenido de manera simultánea y sin problemas.