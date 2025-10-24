Alito Moreno arremete contra el expresidente AMLO: “Su gobierno cobarde, omiso y entregado”

Alejandro Moreno arremetió contra Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

La tarde de este jueves 23 de octubre de 2025, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como Alito, arremetió en contra de Morena y el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La respuesta del priista vino luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump afirmara que “México está controlado por los cárteles”. De tal forma que Moreno Cárdenas escribió en en sus redes sociales, “puede incomodar a muchos, pero hay que decirlo con todas sus letras: ES LA VERDAD”.

El dirigente nacional del PRI responsabilizó directamente al gobierno encabezado por López Obrador por la expansión de los cárteles, señalando su permisividad como causa principal:

“Y eso es responsabilidad directa de la llegada de AMLO y su gobierno cobarde, omiso y entregado”.

“A México no lo gobierna Morena, lo controlan los cárteles”, afirmó Alito Moreno, al tiempo que calificó al partido oficialista de estar “en contubernio con los cárteles”, y señaló que el gobierno ha convertido al Estado en “cómplice del crimen”, abandonando a la población frente a la violencia y la impunidad.

En este contexto, recordó que el PRI no se ha quedado callado ante la situación, por eso es que lo han “denunciado como lo que es: un narcopartido”,, según lo publicado por el propio Moreno en sus cuentas oficiales.

El presidente nacional del PRI delineó que su partido no permanecerá inactivo ante este escenario. En sus palabras, “vamos a recuperar el país con carácter, con valor y con gobiernos que enfrenten al crimen y den resultados”, aludiendo a la necesidad de fortalecer la estrategia y los resultados en materia de combate a la delincuencia organizada.

Concluyó su publicación en X, haciendo un llamado: “¡Tenemos que evitar que Morena convierta a México en una narcodictadura comunista y terrorista, como Venezuela!”.

Donald Trump, emitió un mensaje en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

Donald Trump reconoció valentía de Claudia Sheinbaum

Durante una conferencia de prensa acompañado de Pamela Bondi, fiscal de EEUU, y el secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, además de otros funcionarios, el presidente Donald Trump aseguró que su país debe defenderse de la situación que resaltó sobre México.

El mandatario estadounidense refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una “extraordinaria mujer” y muy valiente, añadiendo que respeta a la presidenta.

El mandatario estadounidense también abordó la situación de Colombia, señalando que las organizaciones delictivas mantienen una fuerte presencia en el país, conforme a lo expresado desde la Casa Blanca por parte de Trump.