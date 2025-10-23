México

Ricardo Anaya reconoce que se adelantó a la candidatura presidencial: “Pude haberme esperado 6 o 12 años”

El político mexicano participó en el podcast Hablemos de N+

Por Jorge Contreras

Ricardo Anaya en entrevista con
Ricardo Anaya en entrevista con Denise Maerker para el podcast de N+, Hablemos (Captura)

Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció que su decisión de contender por la Presidencia de la República en 2018 fue precipitada y que, en retrospectiva, habría sido más prudente esperar y continuar su carrera política desde el Senado.

Durante una entrevista en el podcast Hablemos de N+, conducido por la periodista Denise Maerker, el panista aseguró que la búsqueda anticipada de la candidatura fue un “atajo” que, con la madurez de hoy, habría evitado.

“Creo que podría haber sido muy sano que yo me esperara; podría haberme ido al Senado y estar haciendo algo parecido a lo que hago ahora y haberme evitado ese atajo”, expresó.

Anaya fue candidato por una
Anaya fue candidato por una coalición de partidos de derecha e izquierda (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Anaya Cortés, quien fue candidato de la coalición “Por México al Frente” en 2018, reconoció que no era su momento político: “Quizá no era mi momento. Yo hubiera tenido una madurez mayor si hubiera sabido esperar seis hasta doce años; es muy probable que así sea”.

El excandidato presidencial, quien residió fuera del país tras enfrentar acusaciones que calificó como persecución política, sostuvo que los “golpes de la vida” y el paso del tiempo le han permitido reflexionar con mayor serenidad sobre su carrera.

“Con los años, los golpes de la vida ayudan a eso. Hoy he adquirido madurez, y en retrospectiva reconozco que no la tenía en ese momento”, afirmó.

“Nos precipitamos”

El excandidato presidencial Ricardo Anaya.
El excandidato presidencial Ricardo Anaya. EFE/Mario Armas/Archivo

Al ser cuestionado sobre si se precipitó en su decisión de buscar la Presidencia, Anaya respondió en plural, señalando que su equipo también compartió esa prisa.

“Nos precipitamos. Empieza a haber mucha presión, donde muchos ya no quieren que te detengas; son olas que te van empujando, y es ahí donde la madurez entra, porque yo no tuve la madurez para ponerle un alto a un grupo de personas”, explicó.

Añadió que dentro del PAN había voces que lo instaban a continuar, bajo el argumento de que renunciar a la candidatura significaría perder el control del partido y exponer al grupo que lo respaldaba.

Desgaste del PAN en el poder

Ricardo Anaya reconoció que el
Ricardo Anaya reconoció que el PAN se desgastó tras convertirse en gobierno FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Anaya también reflexionó sobre el desgaste que sufrió el PAN tras sus 12 años de gobiernos federales.

“Cuando el PAN comienza a gobernar, claro que viene un desgaste, primero en lo local, pero sobre todo en lo nacional. Esos 12 años de gobierno, que (caso) García Luna esté en la cárcel, claro que es un desgaste para el PAN.”

Finalmente, reconoció que el partido enfrenta una división interna entre quienes apuestan por asumir ese error y quienes prefieren evitarlo.

“Hay panistas que piden reconocer el error y seguir adelante, y otros que prefieren no hablar de eso”, señaló.

Con esta autocrítica, Anaya marca distancia de su pasado reciente y abre la puerta a una etapa de introspección política que, según él, lo ha hecho madurar.

