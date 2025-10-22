México

Gil Zuarth y Osorio Chong piden a Noroña comprobar que buscaron pasarse Morena en 2024: “Que deje de ensuciar la política”

El político panista y el expriista retaron al senador del PT a explicar sus ingresos, sus bienes y los vuelos de lujo

Por Fernanda López-Castro

Osorio Chong y Gil Zuarth
Osorio Chong y Gil Zuarth retaron a Noroña a demostrar que buscaron ser senadores de Morena en 2024. | Jesús Áviles

Miguel Ángel Osorio Chong, exdiputado y exmilitante del PRI, respondió a los señalamientos en su contra por parte de Gerardo Fernández Noroña, senador con licencia del Partido del Trabajo, quien ayer lo acusó de haber solicitado ser senador de Morena en 2024, año en que el exfuncionario renunció al partido tricolor.

En su cuenta de X, el expriista aseguró que el senador petista “miente” y lo retó a comprobar que buscó ser senador plurinominal de Morena.

En la misma publicación, el exdiputado y también exsecretario de Gobernación también exigió que Noroña explique públicamente sus ingresos, así como los pagos que realiza por su casa en Tepoztlán y los viajes privados por los que ha sido criticado recientemente.

“Gerardo Fernández Noroña miente. Todos conocemos su verborrea, su altanería y su falta de verdad. Lo reto de frente a probar lo que dijo sobre mí. Y ya que habla de moral, que explique públicamente sus ingresos, su casa en Tepoztlán y sus viajes en vuelos privados. Que deje de ensuciar la política”, escribió en la red social.

Roberto Gil Zuarth, político y militante del PAN, también le respondió al petista y expresidente del Senado, llamándolo mentiroso y pidiéndole que demuestre las especulaciones en su contra, asegurando que esto no será posible “por que es falso”.

De igual forma, el panista resaltó que esta semana, Noroña reconoció que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos financió su viaje a Palestina, motivo por el que solicitó licencia temporal, lo cual consideró que podría tratarse de un delito, sin dar mayores detalles sobre la acusación.

“Que este mentiroso compulsivo demuestre sus dichos. Evidentemente no podrá porque es falso. Mi combate consistente frente a MORENA así lo avala.

“Por cierto, @fernandeznorona acaba de admitir que un gobierno extranjero le hace regalos y paga vuelos a Palestina ¿Otro delito?“, escribió en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Gerardo Fernández NoroñaMiguel Ángel Osorio ChongRoberto Gul ZuarthMorenamexico-noticias

