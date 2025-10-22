Congreso CDMX exhorta a reforzar campañas sobre trastornos alimenticios

Expertos y legisladores advierten que estos padecimientos pueden afectar a personas de cualquier edad o género, y que la intervención oportuna reduce complicaciones físicas, psicológicas y sociales asociadas a estas enfermedades. Foto: (iStock)

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Salud capitalina a fortalecer las campañas informativas y de concientización en torno a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), con el objetivo de promover su prevención, detección oportuna y tratamiento integral entre la población.

Durante una sesión reciente, la diputada Brenda Ruiz Aguilar, integrante del grupo parlamentario de Morena, subrayó la importancia de visibilizar los trastornos alimenticios como problemas de salud pública que afectan tanto a nivel físico como psicológico a quienes los padecen.

En ese sentido, hizo un llamado a reforzar las estrategias institucionales para atender esta problemática de forma integral, interinstitucional y con enfoque de salud mental.

Ruiz Aguilar explicó que los TCA son alteraciones graves y persistentes en los hábitos alimentarios, acompañadas de pensamientos y emociones intensas que giran en torno al peso, la comida y la imagen corporal.

Congresistas destacaron la importancia de estos trastornos tanto física como mental. Foto: (Congreso CDMX)

Entre los principales trastornos se encuentran la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por atracón, el trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta alimentaria y el trastorno por rumiación.

La legisladora señaló que, si bien estos padecimientos suelen comenzar durante la adolescencia o la juventud, pueden presentarse a cualquier edad y en personas de cualquier género. Además, advirtió que los TCA no solo generan consecuencias físicas severas —como desnutrición, problemas cardiacos, alteraciones metabólicas y daño orgánico—, sino también impactos psicológicos y sociales significativos, como el aislamiento, la baja autoestima y, en los casos más graves, la muerte.

“Muchos de estos trastornos se desarrollan en silencio, y cuando se detectan, ya han avanzado considerablemente. Por ello, la prevención y la detección temprana son fundamentales para evitar complicaciones mayores”, afirmó la diputada.

Asimismo, resaltó que los TCA frecuentemente coexisten con otros trastornos mentales, como ansiedad, depresión o trastorno obsesivo-compulsivo, lo que complica aún más su abordaje si no se cuenta con la atención médica adecuada.

La legislatura local solicitó fortalecer la prevención, detección temprana y tratamiento integral de los trastornos de la conducta alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su intervención, la congresista también enfatizó la importancia de la educación como herramienta para prevenir conductas alimentarias de riesgo. Alertó que muchas personas, al verse afectadas por presiones sociales o problemas de autoestima, recurren a prácticas dañinas como dietas extremas, atracones compulsivos, vómitos autoinducidos, ayunos prolongados o uso indiscriminado de laxantes y otros productos sin prescripción médica.

“Es urgente generar campañas claras, cercanas y constantes que lleguen a niñas, niños, adolescentes y adultos, para que conozcan los riesgos de estas conductas, identifiquen señales de alarma y sepan a dónde acudir en caso de requerir apoyo”, puntualizó Ruiz Aguilar.

Finalmente, el Congreso capitalino reiteró su compromiso con la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos alimenticios, e hizo un llamado a las autoridades sanitarias para sumar esfuerzos en la construcción de una cultura de autocuidado, conciencia y atención oportuna.