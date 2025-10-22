Claudia Sheinbaum confirma localidades sin comunicación en Hidalgo, Puebla y Veracruz a más de 20 días de la emergencia por lluvias

Los elementos de seguridad, así como voluntarios han acudido al estado para realizar labores de limpieza y rescate. ( Crédito: Luis Contreras )

La noche de este 21 de octubre de 2010, tal como lo ha venido haciendo tras la emergencia por lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los avances en la atención por la emergencia de lluvias presentadas entre el 9 y 10 de este mes en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

A casi 20 días de las afectaciones que dejaron las lluvias, aún no se puede acceder por carretera en menos del 50 por ciento de estas vías, quedando de la siguiente forma las localidades sin comunicación:

Hidalgo 74 de 184

Puebla 7 de 32

Querétaro 0 de 17

San Luis Potosí 0 de 4

Veracruz 31 de 51

La presidenta confirmó que en Ilamatlán, Veracruz, aún no se pude acceder a una cabecera municipal, debido a los amplios derrumbes que se presentaron en las carreteras.

112 de las 288 localidades sin comunicación aún siguen trabajando alrededor de mil maquinas para despejar los caminos obstruidos en las zonas afectadas. La mandataria agregó que de las 481 incidencias presentadas en los caminos, “ya fueron atendidas 164”.

Sheinbaum afirmó que en todas estas localidades se instalaron los llamados puentes aéreos, a través de los cuales han podido evacuar a los habitantes que así lo han solicitado, “las hemos llevado a otros municipios o a la capital de los estados”.

Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los avances tras la emergencia por lluvias en cinco estados de México.

Respecto al servicio eléctrico brindado por Comisión Federal de Electricidad (CFE), la mandataria mostró datos que indican que en Querétaro y San Luis Potosí la atención ha quedado reestablecida al 100 por ciento, mientras que los otros estados aún tienen usuarios sin energía eléctrica:

Hidalgo 2,211 usuarios en proceso

Puebla 107 usuarios en proceso

Veracruz 90 usuarios en proceso

En materia de educación, los datos del Ejecutivo Federal destacan que mil 297 escuelas tuvieron daños de distinto tipo y hasta este martes han logrado avanzar en la limpieza de 805 instituciones, quedando de la siguiente manera:

Hidalgo 116 de 213

Puebla 228 de 469

Querétaro 84 de 102

San Luis Potosí 80 de 102

Veracruz 297 de 411

Claudia Sheinbaum dijo que durante el tiempo de la emergencia que viven los habitantes de estos cinco estados, a través del gobierno han repartido más de 200 mil despensas, “muchas de ellas donadas por ustedes, las cuales han llegado a cada rincón de las localidades aisladas”.

Por último, confirmó que el día de mañana comenzará la entrega de los primeros apoyos a la población, el cual contempla un primer apoyo de 20 mil pesos, posteriormente, otorgarán un segundo apoyo que dependerá del censo llevado a cabo por la Secretaría del Bienestar.

De igual forma, adelantó apoyos para los jóvenes que perdieron sus empleos, así como los estudiantes que se vieron muy afectados; los pequeños comercios y las parcelas también están contemplados en estos programas.