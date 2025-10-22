México

Claudia Sheinbaum confirma localidades sin comunicación en Hidalgo, Puebla y Veracruz a más de 20 días de la emergencia por lluvias

La mandataria confirmó que el día de mañana, 22 de octubre de 2025, comenzará la entrega de apoyos en las zonas afectadas

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Los elementos de seguridad, así como voluntarios han acudido al estado para realizar labores de limpieza y rescate. ( Crédito: Luis Contreras )

La noche de este 21 de octubre de 2010, tal como lo ha venido haciendo tras la emergencia por lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los avances en la atención por la emergencia de lluvias presentadas entre el 9 y 10 de este mes en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

A casi 20 días de las afectaciones que dejaron las lluvias, aún no se puede acceder por carretera en menos del 50 por ciento de estas vías, quedando de la siguiente forma las localidades sin comunicación:

Hidalgo 74 de 184

Puebla 7 de 32

Querétaro 0 de 17

San Luis Potosí 0 de 4

Veracruz 31 de 51

La presidenta confirmó que en Ilamatlán, Veracruz, aún no se pude acceder a una cabecera municipal, debido a los amplios derrumbes que se presentaron en las carreteras.

112 de las 288 localidades sin comunicación aún siguen trabajando alrededor de mil maquinas para despejar los caminos obstruidos en las zonas afectadas. La mandataria agregó que de las 481 incidencias presentadas en los caminos, “ya fueron atendidas 164”.

Sheinbaum afirmó que en todas estas localidades se instalaron los llamados puentes aéreos, a través de los cuales han podido evacuar a los habitantes que así lo han solicitado, “las hemos llevado a otros municipios o a la capital de los estados”.

Claudia Sheinbaum Pardo dio a
Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los avances tras la emergencia por lluvias en cinco estados de México.

Respecto al servicio eléctrico brindado por Comisión Federal de Electricidad (CFE), la mandataria mostró datos que indican que en Querétaro y San Luis Potosí la atención ha quedado reestablecida al 100 por ciento, mientras que los otros estados aún tienen usuarios sin energía eléctrica:

Hidalgo 2,211 usuarios en proceso

Puebla 107 usuarios en proceso

Veracruz 90 usuarios en proceso

En materia de educación, los datos del Ejecutivo Federal destacan que mil 297 escuelas tuvieron daños de distinto tipo y hasta este martes han logrado avanzar en la limpieza de 805 instituciones, quedando de la siguiente manera:

Hidalgo 116 de 213

Puebla 228 de 469

Querétaro 84 de 102

San Luis Potosí 80 de 102

Veracruz 297 de 411

Claudia Sheinbaum dijo que durante el tiempo de la emergencia que viven los habitantes de estos cinco estados, a través del gobierno han repartido más de 200 mil despensas, “muchas de ellas donadas por ustedes, las cuales han llegado a cada rincón de las localidades aisladas”.

Por último, confirmó que el día de mañana comenzará la entrega de los primeros apoyos a la población, el cual contempla un primer apoyo de 20 mil pesos, posteriormente, otorgarán un segundo apoyo que dependerá del censo llevado a cabo por la Secretaría del Bienestar.

De igual forma, adelantó apoyos para los jóvenes que perdieron sus empleos, así como los estudiantes que se vieron muy afectados; los pequeños comercios y las parcelas también están contemplados en estos programas.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumHidalgoPueblaVeracruzEmergencia por LluviasQuerétaroSan Luis PotosíSecretaría del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Mantemuertos: la receta viral que reinventa el pan de muerto en versión individual

Cupcakes esponjosos con sabor a azahar, ideales para ofrendas, regalos temáticos o compartir en familia este Día de Muertos

Mantemuertos: la receta viral que

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

El centro penitenciario ha sido escenario de distintos hechos que han marcado la historia de Sinaloa

De la fuga de “El

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

El Consejo también condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y pidió una estrategia contra la violencia

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Descubre el top 10 de

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este fin de semana a los Rayados en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul vs Monterrey: precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la fuga de “El

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

La Familia Michoacana busca expandirse con laboratorios de metanfetamina en la Sierra de Guerrero, acusan ejidatarios

Capturan a dos extranjeros con armamento y aseguran un campamento improvisado en Chihuahua

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

ENTRETENIMIENTO

Descubre el top 10 de

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

Las mejores películas de Google México para ver en cualquier momento

La Granja VIP en VIVO: Sergio Mayer Mori confiesa a Teo que lo mandará a él a la prueba de hoy

La Bea de La Granja VIP confesó tener una enfermedad que la llevó a pesar que nadie la iba a querer

DEPORTES

Cruz Azul vs Monterrey: precios

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Se empata el marcador tras la marcación de un penal

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida

Brian Rodríguez renovaría con América hasta 2029 tras meses de negociaciones

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”