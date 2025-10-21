Secretaría de Salud y la UAM buscan desarrollar alimentos saludables para manejo de diabetes e hipertensión

Este convenio forma parte de una de las acciones para fortalecer la producción de farmacéuticos en México. (Composición fotográfica: Cuartoscuro/UAM)

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que se están realizando esfuerzos para fortalecer la producción nacional de fármacos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Kershenobich anunció la firma de un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfocado en el desarrollo de alimentos funcionales para el manejo de la diabetes y la hipertensión arterial.

Este convenio forma parte de un esfuerzo interinstitucional entre el sector salud con universidades públicas mexicanas para producir medicamentos en México, “para que no tengamos que depender de la importación”, afirmó la jefa del Ejecutivo.

Kershenobich comentó que que actualmente se están implementando acciones para fortalecer la producción nacional de fármacos. “En fechas recientes hemos firmado tres convenios, uno de ellos es con el IInstituto Politécnico Nacional (IPN) y los laboratorios Birmex para tratar de producir vacunas”, afirmó.

Explicó que, inicialmente, el objetivo es fabricar la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, relacionada con infecciones pulmonares, así como la vacuna contra el sarampión, “para que ya esté producida en México”.

Adicionalmente el funcionario detalló que también existe una colaboración en análisis con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de sus facultades e institutos de física e ingeniería. Dijo que están “viendo la posibilidad de preparar materia prima APIS — sustancia utilizada en productos farmacéuticos— para la formación de medicamentos", explicando que estas materias primas derivan del petróleo.

Subrayó que “México tiene petróleo y queremos preparar este tipo de sustancias”, destacando que actualmente el país depende en gran medida de importaciones provenientes de países como la India y China.

El titular de Salud señaló que próximamente se darán a conocer más detalles sobre los avances y alcances de este acuerdo. Las declaraciones subrayan el objetivo de aumentar la capacidad nacional en el sector farmacéutico y de generar innovaciones en materia alimentaria destinadas a mejorar la atención de enfermedades crónicas en México.