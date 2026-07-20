Morena se deslinda de supuesta convocatoria para elegir candidatos a presidencias municipales en Puebla: “Buscan desestabilizar procesos”

(Foto: Facebook/Olga Romero Garci-Crespo)

Morena Puebla rechazó la autenticidad de una supuesta convocatoria que comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, en la que se invitaba a aspirantes a las presidencias municipales a una reunión para el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un comunicado, el partido pidió a su militancia y simpatizantes no dejarse engañar por documentos apócrifos y mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales, al advertir que este tipo de acciones buscan generar confusión y afectar el desarrollo de sus procesos internos.

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La dirigencia estatal aseguró que la difusión de la convocatoria falsa coincide con el inicio de la organización interna para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones de Defensa de la Transformación, por lo que llamó a evitar caer en desinformación.

🔴 Atención a nuestra militancia y simpatizantes.

Hacemos un llamado a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Morena.



No se dejen engañar por información falsa o reuniones sin respaldo del partido. pic.twitter.com/7pADfcsDb6 — Morena Puebla (@MorenaPuebla_) July 18, 2026

En el documento difundido de manera oficial, Morena Puebla señaló que la convocatoria que circuló en redes sociales carece de validez y no fue emitida por ninguna instancia facultada del partido.

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El instituto político enfatizó que cualquier información relacionada con reuniones, registros o convocatorias oficiales será publicada exclusivamente a través de sus canales institucionales.

Asimismo, exhortó a la militancia, simpatizantes y personas interesadas en participar en los procesos internos a verificar la autenticidad de cualquier comunicado antes de compartirlo o atender llamados no oficiales.

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Advierten intentos de desestabilización e incertidumbre

La dirigencia morenista afirmó que la circulación de documentos falsos forma parte de intentos para desestabilizar los procesos internos del partido.

Por ello, insistió en que ninguna convocatoria difundida por personas, grupos o estructuras distintas al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene validez para la selección de perfiles que participarán en el proceso electoral del próximo año.

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Morena recordó que únicamente el Comité Ejecutivo Nacional está facultado para emitir las convocatorias oficiales correspondientes a las distintas etapas del proceso interno.

¿Cuándo comenzarán las convocatorias oficiales de Morena en Puebla?

De acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo Nacional de Morena, el proceso para elegir las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en Puebla se desarrollará de manera escalonada.

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Las fechas anunciadas son las siguientes:

Agosto: inicio del proceso para las coordinaciones de los distritos federales .

21 de septiembre: publicación de la convocatoria para las coordinaciones municipales .

8 de noviembre: convocatoria para las coordinaciones de los distritos locales.

Piden consultar únicamente información oficial

Ante la circulación de información falsa, el partido reiteró que cualquier anuncio relacionado con registros, reuniones o convocatorias será difundido únicamente por los canales oficiales del Comité Ejecutivo Nacional y de Morena Puebla.

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Finalmente, hizo un llamado a la militancia a no compartir documentos cuya procedencia no pueda verificarse, pues aseguró que este tipo de publicaciones únicamente buscan generar incertidumbre y confusión durante la organización del proceso interno rumbo a las elecciones municipales de 2027.

¿Cómo elige Morena a sus candidatos para las presidencias municipales?

El proceso mediante el cual Morena define a quienes contenderán por las presidencias municipales se desarrolla en distintas etapas y es coordinado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que tiene la facultad de emitir las convocatorias oficiales y establecer los lineamientos para la selección de perfiles.

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En una primera fase, el partido no designa de manera inmediata a sus candidatos, sino que lleva a cabo el proceso para elegir a las personas que fungirán como Coordinadoras y Coordinadores de Defensa de la Transformación, figuras encargadas de fortalecer la organización territorial y política del movimiento. Posteriormente, conforme avanza el calendario electoral y de acuerdo con la legislación vigente, esas coordinaciones pueden convertirse en las candidaturas oficiales.

Para ello, el partido publica convocatorias en las que se establecen los requisitos de participación, las fechas de registro y los mecanismos de evaluación. Dependiendo del cargo y del número de aspirantes, Morena puede recurrir a encuestas, valoraciones de trayectoria, cumplimiento de los principios del partido y criterios de paridad de género para definir a las personas mejor posicionadas.

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En el caso de Puebla, el Consejo Nacional de Morena aprobó un calendario que contempla la publicación de la convocatoria para las coordinaciones municipales el próximo 21 de septiembre, por lo que cualquier documento o invitación difundido antes de esa fecha y fuera de los canales institucionales carece de validez oficial.

Por ello, la dirigencia nacional y estatal reiteró que toda la información relacionada con los procesos internos debe consultarse únicamente a través de los medios oficiales del partido. De esta manera, busca evitar que la militancia o las personas interesadas en participar sean víctimas de desinformación o de intentos por alterar el desarrollo de la organización rumbo a las elecciones de 2027.