Se registra fuerte incendio en fábrica de colchones en Ecatepec, provoca suspensión parcial del Mexicable l Video

Incendio Ecatepec fabrica de colchones Mexicable suspendido (Noticias Tulpetlac ostor/FB)

Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes 21 de octubre en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la suspensión parcial del servicio en la Línea Roja del Mexicable.

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se originó en un inmueble ubicado en calle Uno, cerca de una estación de servicio PEMEX, en la zona de Cerro Gordo, donde operaba una fábrica de colchones.

La rápida propagación de las llamas y la gran cantidad de material inflamable provocaron una densa columna de humo negro que puede apreciarse a varios kilómetros de distancia.

El gobierno municipal informó que por este incidente se desalojó a 500 personas mientras los equipos de emergencias trabajan para sofocar este incendio.

Equipos de emergencias ya laboran en el lugar

Fuerte incendio la colonia Carlos Hank Glezen, Ecatepec. (X/@luismiguelbaraa)

Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas por este incendio, que se registra en un inmueble de tres pisos.

Elementos de bomberos y equipo de Protección Civil acudieron al lugar para intentar controlar el siniestro y evitar su expansión hacia predios aledaños. Las labores se han complicado debido a la magnitud del fuego.

Como medida preventiva, el gobierno estatal informó sobre la suspensión temporal del servicio en la Línea Roja del Mexicable entre las estaciones Hank González y Santa Clara, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Personal técnico del sistema de transporte realiza una evaluación de posibles daños por la radiación del calor y el humo.

Por igual, se espera el arribo de bomberos de la CDMX y de otros municipios vecinos a la zona del siniestro.

El Jefe Vulcano (@JefeVulcanoCova) informó en su cuenta de X, que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se dirige en apoyo para combatir el incendio registrado en un negocio en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Fuerte incendio la colonia Carlos Hank Glezen, Ecatepec.

Protección Civil del Edomex informó a través de su cuenta de X, @pciviledomex, que hay trabajo de los diversos niveles de gobierno para sofocar este incendio.

“Gracias a la pronta respuesta y coordinación interinstitucional, se avanzó rápidamente en el control del fuego, reduciendo riesgos para la población y los inmuebles cercanos”.

Información en Proceso...