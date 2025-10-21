¿Fue por Lupillo Rivera? Belinda revela la verdadera razón por la que lloró en un concierto en Jalisco

(TikTok: @emirpreciado)

Belinda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras ofrecer un concierto en Jalisco con motivo de las Fiestas de Octubre.

Y es que rompió en llanto cuando estaba interpretando Luz sin gravedad, tema que lanzó hace aproximadamente 20 años y que es considerado como uno de los más emblemáticos de su repertorio.

El momento se viralizó en redes sociales, mientras algunos usuarios empatizaron con la estrella pop, otros pusieron en la mesa la posibilidad de que se encuentre atravesando por un delicado momento personal.

"Si ella llora, siendo una mujer guapa millonaria, qué se puede esperar de nosotras."

"Va a decir Lupillo que estaba llorando por él."

"Solo los Belilovers sabemos cuánto duele Luz sin gravedad ."

"las mujeres tenemos temporadas donde estamos más sensibles."

"No solo ella nosotras también nos sentimos cansada de intentarlo siempre resulta lo mismo."

Y es que recientemente trascendió que Belinda denunció a Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática tras el lanzamiento de su libro biográfico Tragos Amargos, pues no solo le dedicó un espacio a su supuesto romance, también habló de ella en distintas entrevistas.

Además, se viralizaron algunos videos que habrían sido grabados cuando los cantantes supuestamente estaban juntos.

El abogado del cantante compartió detalles sobre el proceso legal YT: Imagen Entretenimiento // De Primera Mano

Eso no es todo, Lupillo Rivera contrademandó a Belinda por presunta falsedad de declaraciones.

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy (15 de octubre) haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, explicó Alonso Beceiro -representante legal del Toro del Corrido- en entrevista para el programa De Primera Mano.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el caso.

Belinda revela por qué lloró en Jalisco

Tras los rumores que se desataron en redes sociales por el emotivo momento que protagonizó en su show de Guadalajara, la cantante reveló por qué rompió en llanto.

“Ayer lloré en el concierto porque estaba demasiado feliz y agradecida de recibir tanto amor y cariño en ese momento, ver los celulares y todos cantando Luz sin gravedad me llenó el corazón... sentir esa energía tan bonita me hizo llorar de FELICIDAD. Muchas gracias Jalisco", escribió en sus historias de Instagram.

De esta manera, la cantante negó las especulaciones que surgieron tras su show y agradeció al público por sus muestras de cariño.