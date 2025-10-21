Beca Benito Juárez 2025: que beneficiarios serán los últimos en recibir el pago de octubre

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el gobierno de México que busca ayudar a través de un apoyo económico a los alumnos de nivel medio superior que estudien en alguna escuela pública del país.

La beca le entrega a cada estudiante un recurso monetario de 1,900 pesos bimestralmente mediante la Tarjeta Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y ayudar a que todos los alumnos de educación básica que cursen en instituciones públicas continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el próximo 15 de octubre (X@apoyosbienestar)

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez serán los últimos en recibir el pago de octubre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez correspondientes al bimestre septiembre-octubre, y como es costumbre la distribución se realiza de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Cabe señalar que la distribución de los recursos se llevará a cabo del 20 al 27 de octubre. Así que tomando en cuenta este calendario, los últimos beneficiarios de la Beca Benito Juárez en recibir el pago de octubre serán aquellos cuya primera letra de la CURP inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Letras A, B, C | lunes 20 de octubre de 2025.

Letras D, E, F, G | martes 21 de octubre de 2025.

Letras H, I, J, K, L | miércoles 22 de octubre de 2025.

Letras M, N, Ñ, O | jueves 23 de octubre de 2025.

Letras P, Q, R | viernes 24 de octubre de 2025.

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | lunes 27 de octubre de 2025.

Continúa el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre del ciclo 2025-2026 Crédito: X/@BecasBenito

¿Cuántos pagos de la Beca Benito Juárez faltan en lo que resta del año?

De acuerdo en cómo se ha manejado la entrega de depósitos, después de este pago solamente faltaría uno en lo que resta del año. Se espera que este sea entregado en el mes de diciembre de la misma forma que los anteriores.

Pagos de la Beca Benito Juárez de 2025

Enero-febrero (entregado)

Marzo-abril (entregado)

Mayo-junio (entregado)

Julio-agosto (no hay pagos)

Septiembre-octubre (en proceso)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.