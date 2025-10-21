México

Beca Benito Juárez 2025: ¿Dónde se entregarán las tarjetas tras el registro del 15 de octubre?

Del 1 al 15 de octubre se llevó a cabo el registro para quienes quisieran formar parte de este programa social y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales

Por Omar Martínez

Guardar
La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que los beneficiarios puedan continuar sus estudios de bachillerato y preparatoria. Por lo tanto, el objetivo es que los recursos los puedan ocupar en materiales para culminar esta etapa de su vida académica.

La Beca Benito Juárez es otorgada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es otorgada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

El objetivo es que los estudiantes que estudien en algún plantel de preparatoria pública del país, bachillerato o nivel medio superior puedan comprar herramientas o materiales para poder seguir acudiendo a la escuela, como libros, artículos de papelería, vestimenta, alimentos, el gasto de casa a la escuela o viceversa.

El pasado miércoles 15 de octubre, los registros para este programa social finalizaron. Este proceso fue para todos aquellos que no estaban incorporados a la Beca Benito Juárez y querían formar parte de este apoyo económico.

Ante esto, uno de los siguientes pasos de este programa social y que es de los más esperados por los beneficiarios es la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para posteriormente recibir el depósito correspondiente.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

Ante esto, algunos beneficiarios se preguntan cuándo será este proceso de entrega de las tarjetas de la Beca Benito Juárez y dónde se lleva a cabo.

¿Dónde se entregan las tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Benito Juárez?

Como se mencionó anteriormente, los depósitos ya finalizaron de la Beca Benito Juárez 2025 y la entrega de tarjetas para todos los beneficiarios es una de las inquietudes de los futuros beneficiarios de este programa social.

Para saber dónde se llevará a cabo este proceso, es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de su titular, Julio León.

Así podrás saber el lugar
Así podrás saber el lugar y fecha para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

El periodo de entrega de tarjetas como se mencionó anteriormente acaba de finalizar el pasado miércoles 15 de octubre, por lo que todavía los tiempos para entrega de plásticos es muy pronto.

Otra de las opciones para conocer el lugar y fecha de entrega de plásticos es entrar al sitio oficial de la Beca Benito Juárez o de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y mediante el buscador de estatus se podrá conocer dicho dato.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBeca Benito Juárez 2025BecaProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este martes: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Bahía

Pronóstico del tiempo en Mazatlán para este 21 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del tiempo en Mazatlán

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Monterrey este 21 de octubre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárase antes de salir: Este

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 21 de octubre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima hoy en México: temperaturas

Clima: las temperaturas que predominarán este 21 de octubre en Ecatepec

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere sargento de la Guardia

Muere sargento de la Guardia Nacional por persecución y volcadura en la maxipista Culiacán-Mazatlán

Señalan a Los Viagras por el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El Patrón enfurece contra Alfredo

El Patrón enfurece contra Alfredo Adame en La Granja VIP por tapar baño de mujeres y amenaza: “Me puede reventar”

Sonido Pirata se despide de Medio Metro, bailarín localizado muerto en Puebla

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Top 10 Netflix México: “Nadie nos vio partir” conquista el ranking de las mejores series para ver hoy

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: a qué hora empezará la prueba para saber quién es el capataz

DEPORTES

Cuál es el estado de

Cuál es el estado de salud de José Juan Macías tras salir lesionado en el partido Rayados vs Pumas

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria