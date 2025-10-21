Beca Benito Juárez 2025: ¿Dónde se entregarán las tarjetas tras el registro del 15 de octubre?

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que los beneficiarios puedan continuar sus estudios de bachillerato y preparatoria. Por lo tanto, el objetivo es que los recursos los puedan ocupar en materiales para culminar esta etapa de su vida académica.

La Beca Benito Juárez es otorgada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo es que los estudiantes que estudien en algún plantel de preparatoria pública del país, bachillerato o nivel medio superior puedan comprar herramientas o materiales para poder seguir acudiendo a la escuela, como libros, artículos de papelería, vestimenta, alimentos, el gasto de casa a la escuela o viceversa.

El pasado miércoles 15 de octubre, los registros para este programa social finalizaron. Este proceso fue para todos aquellos que no estaban incorporados a la Beca Benito Juárez y querían formar parte de este apoyo económico.

Ante esto, uno de los siguientes pasos de este programa social y que es de los más esperados por los beneficiarios es la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para posteriormente recibir el depósito correspondiente.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

Ante esto, algunos beneficiarios se preguntan cuándo será este proceso de entrega de las tarjetas de la Beca Benito Juárez y dónde se lleva a cabo.

¿Dónde se entregan las tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Benito Juárez?

Como se mencionó anteriormente, los depósitos ya finalizaron de la Beca Benito Juárez 2025 y la entrega de tarjetas para todos los beneficiarios es una de las inquietudes de los futuros beneficiarios de este programa social.

Para saber dónde se llevará a cabo este proceso, es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de su titular, Julio León.

Así podrás saber el lugar y fecha para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

El periodo de entrega de tarjetas como se mencionó anteriormente acaba de finalizar el pasado miércoles 15 de octubre, por lo que todavía los tiempos para entrega de plásticos es muy pronto.

Otra de las opciones para conocer el lugar y fecha de entrega de plásticos es entrar al sitio oficial de la Beca Benito Juárez o de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y mediante el buscador de estatus se podrá conocer dicho dato.