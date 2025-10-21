Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

Un video difundido en redes sociales aterrizó los reflectores en el drama personal que atraviesa el histrión. (Infobae México / Jovani Pérez)

La aparición de Alejandro Landero en una banca pública de la Colonia Condesa junto a sus animales de compañía ha generado una oleada de mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales.

El actor, recordado por su participación en la telenovela Rosa Salvaje de 1988, fue localizado en situación de calle en la Ciudad de México, acompañado de tres gatos y un perro, animales a los que se niega a abandonar bajo cualquier circunstancia.

La noticia se difundió inicialmente a través de cuentas vecinales y fue amplificada por el programa Ventaneando, que reportó que Landero permanece en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, donde solicita ayuda para encontrar un refugio temporal de al menos un mes que le permita resguardar a sus mascotas.

El actor apareció en calles de CDMX. CRÉDITO: LaRomaMex/X

Una publicación en la red social X, promovida por la comunidad local, informaba: “El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito a los que no quiere abandonar”.

La situación del actor, cuyo nombre completo es Alejandro Jesús Landero García, ha motivado a seguidores y vecinos a pedir la intervención de figuras como Verónica Castro, protagonista de Rosa Salvaje, para que le brinden algún tipo de apoyo.

La viralización de imágenes en las que se observa a Landero durmiendo en un camellón frente al antiguo recinto musical El Plaza Condesa ha incrementado la preocupación, especialmente porque el actor ha sido diagnosticado con autismo.

El actor de telenovelas está en la Colonia Roma. Crédito: X/ LaRomaMex/

Ante la incertidumbre generada, Alejandro Landero ofreció su versión en una entrevista exclusiva con TVNotas, donde explicó los motivos de su situación actual. El actor reconoció que atraviesa una etapa precaria, pero aclaró que no se trata de un abandono familiar.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse… Se complicó”, relató Landero a TVNotas.

El actor detalló que, además de la ayuda frustrada para trasladarse a Puerto Vallarta, enfrentó un problema legal relacionado con el departamento donde residía. Según su testimonio, una persona se hizo pasar por el propietario, lo que derivó en la necesidad de abandonar el inmueble.

Fans de ‘Rosa Salvaje’ le piden ayuda a Verónica Castro tras darse a conocer que Alejandro Landero vive en la calle (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó y tuve que dejar el departamento. No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, enfatizó Landero en la misma entrevista.

El intérprete expresó su esperanza de poder trasladarse pronto a Puerto Vallarta junto a sus animales y agradeció la preocupación de la comunidad. No obstante, lamentó que la viralización del video haya provocado ataques hacia quienes siempre lo han apoyado: “Esas personas han estado incondicionalmente. Que empiecen a atacar; no se vale. Se salió de contexto”, puntualizó.