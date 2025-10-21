México

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

El actor fue visto en una banca de la Colonia Condesa junto a sus mascotas, generando una ola de solidaridad y preocupación entre vecinos y seguidores que buscan apoyarlo en este difícil momento

Por Armando Guadarrama

Guardar
Un video difundido en redes
Un video difundido en redes sociales aterrizó los reflectores en el drama personal que atraviesa el histrión. (Infobae México / Jovani Pérez)

La aparición de Alejandro Landero en una banca pública de la Colonia Condesa junto a sus animales de compañía ha generado una oleada de mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales.

El actor, recordado por su participación en la telenovela Rosa Salvaje de 1988, fue localizado en situación de calle en la Ciudad de México, acompañado de tres gatos y un perro, animales a los que se niega a abandonar bajo cualquier circunstancia.

La noticia se difundió inicialmente a través de cuentas vecinales y fue amplificada por el programa Ventaneando, que reportó que Landero permanece en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, donde solicita ayuda para encontrar un refugio temporal de al menos un mes que le permita resguardar a sus mascotas.

El actor apareció en calles
El actor apareció en calles de CDMX. CRÉDITO: LaRomaMex/X

Una publicación en la red social X, promovida por la comunidad local, informaba: “El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito a los que no quiere abandonar”.

La situación del actor, cuyo nombre completo es Alejandro Jesús Landero García, ha motivado a seguidores y vecinos a pedir la intervención de figuras como Verónica Castro, protagonista de Rosa Salvaje, para que le brinden algún tipo de apoyo.

La viralización de imágenes en las que se observa a Landero durmiendo en un camellón frente al antiguo recinto musical El Plaza Condesa ha incrementado la preocupación, especialmente porque el actor ha sido diagnosticado con autismo.

El actor de telenovelas está en la Colonia Roma. Crédito: X/ LaRomaMex/

Ante la incertidumbre generada, Alejandro Landero ofreció su versión en una entrevista exclusiva con TVNotas, donde explicó los motivos de su situación actual. El actor reconoció que atraviesa una etapa precaria, pero aclaró que no se trata de un abandono familiar.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse… Se complicó”, relató Landero a TVNotas.

El actor detalló que, además de la ayuda frustrada para trasladarse a Puerto Vallarta, enfrentó un problema legal relacionado con el departamento donde residía. Según su testimonio, una persona se hizo pasar por el propietario, lo que derivó en la necesidad de abandonar el inmueble.

Fans de ‘Rosa Salvaje’ le
Fans de ‘Rosa Salvaje’ le piden ayuda a Verónica Castro tras darse a conocer que Alejandro Landero vive en la calle (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó y tuve que dejar el departamento. No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, enfatizó Landero en la misma entrevista.

El intérprete expresó su esperanza de poder trasladarse pronto a Puerto Vallarta junto a sus animales y agradeció la preocupación de la comunidad. No obstante, lamentó que la viralización del video haya provocado ataques hacia quienes siempre lo han apoyado: “Esas personas han estado incondicionalmente. Que empiecen a atacar; no se vale. Se salió de contexto”, puntualizó.

Temas Relacionados

Alejandro LanderoTelevisaRosa Salvajemexico-entretenimiento

Más Noticias

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

El ex futbolista se dirigió al narrador de TV Azteca para detener la polémica

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

La inesperada baja de uno de los favoritos genera incertidumbre en el desarrollo del programa

Exatlón México: quién gana la

Temblor hoy 20 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 20 de octubre

Noroña pedirá licencia en el Senado porque tiene “tareas importantes”

En México, la ley no establece un tiempo máximo para que un senador pueda pedir un receso de sus actividades

Noroña pedirá licencia en el

Reforma electoral para diciembre: Pablo Gómez ve cambios al sistema de plurinominales

No obstante, el presidente de la Comisión aclaró que la intención no es eliminar el sistema de representación proporcional, sino modificarlo

Reforma electoral para diciembre: Pablo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pantano”, presunto implicado

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: cuáles son los beneficios de ser capataz

¿Cómo habría muerto el bailarín “Medio Metro”?

Carmen Campuzano contra Kenia Os por hacerla menos tras crítica a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

DEPORTES

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”