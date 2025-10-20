Sheinbaum pide a damnificados de Tianguistengo “pensar su voto” tras quejas contra edil morenista por falta de apoyo

Claudia Sheinbaum recorren Hidalgo tras afectaciones por las lluvias. (FB/Claudia Sheinbaum)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante su recorrido a los municipios afectados por las lluvias en Hidalgo, donde habitantes de Tianguistengo le pidieron tomar acciones en contra del alcalde Febronio Rodríguez, quien no les ha brindado ayuda tras las inundaciones en la zona.

En una grabación que comenzó a circular en redes sociales, habitantes del municipio increparon a la mandataria mexicana cuando se encontraba arriba de una camioneta del Ejército sobre la falta de apoyo del alcalde de Tianguistengo.

“Sí, ya me dijeron. Pero ustedes también, para la próxima, cuando voten”, respondió la Presidenta.

Durante el recorrido, Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Ambos supervisaron la entrega de ayuda en municipios gravemente afectados, donde las lluvias recientes han dejado un saldo de 22 personas fallecidas y miles de damnificados.

Huehuetla y Tianguistengo son de las comunidades más golpeadas, y la falta de acción de la autoridad municipal incrementó la tensión entre vecinos y funcionarios durante la visita.

La entrega de víveres y materiales realizada por la Presidenta y el gobernador de la entidad es parte de un operativo federal y estatal para atender la contingencia.

La falta de respuesta del gobierno municipal durante la contingencia ha sido un punto recurrente de queja entre los vecinos de Tianguistengo.

Los habitantes denunciaron que, pese a las lluvias y los daños registrados, la administración de Rodríguez no proporcionó apoyo suficiente ni comunicación clara sobre las acciones tomadas.

Febronio Rodríguez y su polémica gestión

El alcalde Febronio Rodríguez ha estado en el centro de la polémica por decisiones previas que generaron malestar entre los habitantes.

Rodríguez llegó a la alcaldía mediante la coalición entre Nueva Alianza y Morena, partido actual en el Poder, y fue criticado por contratar al cantante El Komander para la celebración de los XV años de su hija.

El evento fue percibido por la comunidad como un gasto innecesario y provocó cuestionamientos sobre sus prioridades, sobre todo frente a necesidades urgentes del municipio.

El lujo y las amenidades fueron lo que más llamaron la atención de los pobladores del lugar. (Redes sociales)

De acuerdo con información de la revista Proceso, el alcalde ha enfrentado acusaciones de malversación de fondos y nepotismo en este año. En tanto, los habitantes de Tianguistengo también han denunciado la falta de apoyo ante los daños ocasionados por las lluvias.

La presencia de Sheinbaum expuso esta tensión, y su comentario fue interpretado por internautas como un intento de desviar la responsabilidad hacia los ciudadanos, en lugar de señalar compromisos concretos de los gobiernos federal y estatal para reforzar la atención local.