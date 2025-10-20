México

Reportan explosión en ducto de Pemex entre Chiapas y Tabasco, personal fue evacuado

Fue confirmado el incendio de un ducto; no hay reportes de personas lesionadas

Por Luis Contreras

Los hechos fueron registrados en
Los hechos fueron registrados en el municipio de Reforma, Chiapas (X/@Elcentinelamx1)

Durante la tarde del 20 de octubre fue registrada una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una zona entre el municipio de Reforma en Chiapas y Tabasco. Por estos hechos no han sido reportadas personas heridas.

“Se presentó un evento de incendio en ducto entre las instalaciones de Cactus y Cuxtal, entre los límites de Chiapas con Tabasco, por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos de atención", escribió el Centro Nacional del Control del Gas Natural (CENAGAS) en su cuenta de redes sociales.

El personal que labora en el sitio fue evacuado, según compartieron medios locales. Por su parte, las autoridades aplicaron protocolos de atención correspondientes.

Columna de fuego queda registrada en video

No han sido reportadas personas lesionadas. X/@linozentella_

Los hechos fueron registrados alrededor de las 12:57 horas y para la 1:40 de la tarde el fuego en la zona fue extinguido, por lo que se procedió a la revisión de los daños materiales.

"No se tiene confirmado lesionados y se continúa la operación bajo protocolos de atención sin mayores consecuencias al momento", anunció CENAGAS a través de su cuenta de X.

A través de grabaciones en redes sociales fueron captadas las llamas y trabajadores alejándose de la zona, en otro de los videos aparece personal de Bomberos en la zona, así como camionetas de Pemex llegando al lugar del siniestro.

Según informes de la prensa local, fueron evacuadas alrededor de mil 800 personas.

Una de las procesadoras más importantes

Tiene una planta para el
Tiene una planta para el tratamiento de efluentes y una para tratamiento de aguas negras (Dipsa México)

El Complejo Procesador de Gas Cactus está construido sobre una superficie de 270 hectáreas, además cuenta con 10 plantas endulzadoras de gas, cuatro plantas criogénicas y otras cinco recuperadoras de azufre.

La empresa Dipsa lo describe como "una de las procesadoras de gas más importantes a nivel nacional".

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

